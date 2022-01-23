https://arabic.sputniknews.com/20220123/-طاغية-الأعماق-عملاق-يخرج-بسرعة-ويدمر-كل-شيء-فيديو--1056887042.html

"طاغية الأعماق".. عملاق يخرج بسرعة و"يدمر كل شيء"... فيديو

"طاغية الأعماق".. عملاق يخرج بسرعة و"يدمر كل شيء"... فيديو

تعتبر أعماق البحار من البيئات الغامضة إلى يومنا هذا، لكن هذا لا يعني أن الغابات الاستوائية أو قيعان الأنهار، ليست أكثر غرابة أيضا، حيث يؤكد العلماء وجود العديد... 23.01.2022, سبوتنيك عربي

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وتعتبر دورة حياة "زنبق الماء العملاق" أو (Victoria amazonica)، من أغرب الظاهر الطبيعية، حيث حيكت عنها الكثير من الأساطير بسبب ضخامتها وغرابتها وسرعة نموها الكبيرة.وبحسب التقرير الذي نشرته "BBC Earth" عن هذه الناباتات الغريبة، والذي حمل عنوان "طاغية الأعماق"، تصعد هذه النباتات من الأعماق عن طريق براعم تشبه العصي، بمجرد أن تصبح على سطح الماء، تتفح الأوراق وتنمو على سح الماء حوالي 20 سنتيمترا في اليوم، لتصبح الورقة على شكل دائرة بقطر يزيد على 2 متر.وأثناء اتساعها وتفتحها تقتل الأشواك السفلية، كل شيء يعيق تقدمها، وتغلق سطح المياه حاجبة الضوء والحياة عن الأعماق، بحسب التقرير.ويبلغ طول هذه النبتة التي تعيش في مياه الأمازون حوالي 7 إلى 8 أمتار، تبدأ أزهارها بالتفتح بعد الغروب، وقد يصل قطر أزهارها البيضاء إلى حوالي 40 سانتيمترا.

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