ألمانيا تحث من عدم الخلط بين أراضي الناتو وأوكرانيا

وفي سؤال حول إمكانية زيادة الوجود العسكري لألمانيا في أوروبا الشرقية على غرار الولايات المتحدة، قالت الوزيرة"في مثل هذه الحالة الحرجة، من المهم للغاية الفصل بين الإجراءات المختلفة، ويجب أن نفصل بوضوح بين إقليم حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا. ونحن، كتحالف، متضامنون مع بعضنا البعض. لكن لا يمكنك الخلط بين إقليم التحالف وأوكرانيا". وبحسب المنشور، قدم ممثلون رفيعو المستوى في وزارة الدفاع، يوم السبت، للرئيس عدة خيارات للعمل. من بينها إرسال من 1000 إلى 5000 جندي إلى دول أوروبا الشرقية مع احتمال "زيادة عشرة أضعاف" في أعدادهم في حالة تدهور الوضع.
حثت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بوربوك على عدم الخلط بين أراضي حلفاء الناتو وأوكرانيا.
وفي سؤال حول إمكانية زيادة الوجود العسكري لألمانيا في أوروبا الشرقية على غرار الولايات المتحدة، قالت الوزيرة"في مثل هذه الحالة الحرجة، من المهم للغاية الفصل بين الإجراءات المختلفة، ويجب أن نفصل بوضوح بين إقليم حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا. ونحن، كتحالف، متضامنون مع بعضنا البعض. لكن لا يمكنك الخلط بين إقليم التحالف وأوكرانيا".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يفكر في نشر الآلاف من القوات العسكرية والسفن والطائرات الأمريكية في دول البلطيق وأوروبا الشرقية على خلفية الوضع في جميع أنحاء أوكرانيا.
وبحسب المنشور، قدم ممثلون رفيعو المستوى في وزارة الدفاع، يوم السبت، للرئيس عدة خيارات للعمل. من بينها إرسال من 1000 إلى 5000 جندي إلى دول أوروبا الشرقية مع احتمال "زيادة عشرة أضعاف" في أعدادهم في حالة تدهور الوضع.