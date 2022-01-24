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إيران ترد على مزاعم احتجاز الجيش الأمريكي سفينة متفجرات قادمة منها إلى اليمن
إيران ترد على مزاعم احتجاز الجيش الأمريكي سفينة متفجرات قادمة منها إلى اليمن
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، إن بلاده تقف إلى جانب "الشعب اليمني المظلوم" لإيصال صوته إلى أسماع شعوب العالم. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T14:36+0000
2022-01-24T14:36+0000
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وأضاف زادة في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "موقفنا واضح. ما يحدث في اليمن تراجيديا إنسانية مستمرة بسبب تواصل العدوان والحصار غير الإنساني المفروض على شعب هذا البلد"، وفقا لوكالة فارس.وشدد على أن بلاده سعت عبر آليات سياسية وسبل الحل الدبلوماسية للمساعدة بعملية الحوار اليمني – اليمني.وكان الجيش الأمريكي أعلن أمس الأحد، أنه احتجز في خليج عمان سفينة قادمة من إيران، وطاقمها يمني، محملة بأطنان من مادة كيميائية قد تستخدم في صناعة المتفجرات.وذكر الأسطول الخامس الأمريكي، ومقره في البحرين، في بيان أصدره أمس الأحد، أن السفينة لا تتبع دولة معينة، وكانت قادمة من إيران في خليج عمان، خارج المياه الإقليمية لأي دولة، وكانت تبحر "بمسار يستخدم تقليديا لنقل أسلحة إلى جماعة الحوثيين في اليمن".
https://arabic.sputniknews.com/20220109/إعلام-نقلا-عن-تقرير-سري-لمجلس-الأمن-إيران-هربت-أسلحة-إلى-الحوثيين-في-اليمن-1055124937.html
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العالم, أخبار إيران, أنصار الله, أخبار اليمن الأن

إيران ترد على مزاعم احتجاز الجيش الأمريكي سفينة متفجرات قادمة منها إلى اليمن

14:36 GMT 24.01.2022
© Photo / Official U.S. Navy Pageقطع الأسطول الأمريكي
قطع الأسطول الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© Photo / Official U.S. Navy Page
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قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، إن بلاده تقف إلى جانب "الشعب اليمني المظلوم" لإيصال صوته إلى أسماع شعوب العالم.
وأضاف زادة في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "موقفنا واضح. ما يحدث في اليمن تراجيديا إنسانية مستمرة بسبب تواصل العدوان والحصار غير الإنساني المفروض على شعب هذا البلد"، وفقا لوكالة فارس.
وردا على سؤال حول مزاعم الأسطول الخامس الأمريكي بتوقيف سفينة محملة بالمتفجرات في خليج عمان كانت قادمة من إيران إلى جماعة "أنصار الله" في اليمن قال زادة إنها "ليست المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق مثل هذه التصريحات من قبل بعض المسؤولين الأمريكيين".
سفينة إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2022
إعلام نقلا عن "تقرير سري لمجلس الأمن": إيران هربت أسلحة إلى "الحوثيين" في اليمن
9 يناير, 10:31 GMT
وشدد على أن بلاده سعت عبر آليات سياسية وسبل الحل الدبلوماسية للمساعدة بعملية الحوار اليمني – اليمني.
وكان الجيش الأمريكي أعلن أمس الأحد، أنه احتجز في خليج عمان سفينة قادمة من إيران، وطاقمها يمني، محملة بأطنان من مادة كيميائية قد تستخدم في صناعة المتفجرات.
وذكر الأسطول الخامس الأمريكي، ومقره في البحرين، في بيان أصدره أمس الأحد، أن السفينة لا تتبع دولة معينة، وكانت قادمة من إيران في خليج عمان، خارج المياه الإقليمية لأي دولة، وكانت تبحر "بمسار يستخدم تقليديا لنقل أسلحة إلى جماعة الحوثيين في اليمن".
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