https://arabic.sputniknews.com/20220124/إيران-ترد-على-مزاعم-احتجاز-الجيش-الأمريكي-سفينة-متفجرات-قادمة-منها-إلى-اليمن-1057028214.html

إيران ترد على مزاعم احتجاز الجيش الأمريكي سفينة متفجرات قادمة منها إلى اليمن

إيران ترد على مزاعم احتجاز الجيش الأمريكي سفينة متفجرات قادمة منها إلى اليمن

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، إن بلاده تقف إلى جانب "الشعب اليمني المظلوم" لإيصال صوته إلى أسماع شعوب العالم. 24.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-24T14:36+0000

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وأضاف زادة في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "موقفنا واضح. ما يحدث في اليمن تراجيديا إنسانية مستمرة بسبب تواصل العدوان والحصار غير الإنساني المفروض على شعب هذا البلد"، وفقا لوكالة فارس.وشدد على أن بلاده سعت عبر آليات سياسية وسبل الحل الدبلوماسية للمساعدة بعملية الحوار اليمني – اليمني.وكان الجيش الأمريكي أعلن أمس الأحد، أنه احتجز في خليج عمان سفينة قادمة من إيران، وطاقمها يمني، محملة بأطنان من مادة كيميائية قد تستخدم في صناعة المتفجرات.وذكر الأسطول الخامس الأمريكي، ومقره في البحرين، في بيان أصدره أمس الأحد، أن السفينة لا تتبع دولة معينة، وكانت قادمة من إيران في خليج عمان، خارج المياه الإقليمية لأي دولة، وكانت تبحر "بمسار يستخدم تقليديا لنقل أسلحة إلى جماعة الحوثيين في اليمن".

https://arabic.sputniknews.com/20220109/إعلام-نقلا-عن-تقرير-سري-لمجلس-الأمن-إيران-هربت-أسلحة-إلى-الحوثيين-في-اليمن-1055124937.html

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