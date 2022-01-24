إيران ترد على مزاعم احتجاز الجيش الأمريكي سفينة متفجرات قادمة منها إلى اليمن

وأضاف زادة في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "موقفنا واضح. ما يحدث في اليمن تراجيديا إنسانية مستمرة بسبب تواصل العدوان والحصار غير الإنساني المفروض على شعب هذا البلد"، وفقا لوكالة فارس.وشدد على أن بلاده سعت عبر آليات سياسية وسبل الحل الدبلوماسية للمساعدة بعملية الحوار اليمني – اليمني.وكان الجيش الأمريكي أعلن أمس الأحد، أنه احتجز في خليج عمان سفينة قادمة من إيران، وطاقمها يمني، محملة بأطنان من مادة كيميائية قد تستخدم في صناعة المتفجرات.وذكر الأسطول الخامس الأمريكي، ومقره في البحرين، في بيان أصدره أمس الأحد، أن السفينة لا تتبع دولة معينة، وكانت قادمة من إيران في خليج عمان، خارج المياه الإقليمية لأي دولة، وكانت تبحر "بمسار يستخدم تقليديا لنقل أسلحة إلى جماعة الحوثيين في اليمن".
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، إن بلاده تقف إلى جانب "الشعب اليمني المظلوم" لإيصال صوته إلى أسماع شعوب العالم.
وأضاف زادة في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "موقفنا واضح. ما يحدث في اليمن تراجيديا إنسانية مستمرة بسبب تواصل العدوان والحصار غير الإنساني المفروض على شعب هذا البلد"، وفقا لوكالة فارس.
وردا على سؤال حول مزاعم الأسطول الخامس الأمريكي بتوقيف سفينة محملة بالمتفجرات في خليج عمان كانت قادمة من إيران إلى جماعة "أنصار الله" في اليمن قال زادة إنها "ليست المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق مثل هذه التصريحات من قبل بعض المسؤولين الأمريكيين".
وشدد على أن بلاده سعت عبر آليات سياسية وسبل الحل الدبلوماسية للمساعدة بعملية الحوار اليمني – اليمني.
وكان الجيش الأمريكي أعلن أمس الأحد، أنه احتجز في خليج عمان سفينة قادمة من إيران، وطاقمها يمني، محملة بأطنان من مادة كيميائية قد تستخدم في صناعة المتفجرات.
وذكر الأسطول الخامس الأمريكي، ومقره في البحرين، في بيان أصدره أمس الأحد، أن السفينة لا تتبع دولة معينة، وكانت قادمة من إيران في خليج عمان، خارج المياه الإقليمية لأي دولة، وكانت تبحر "بمسار يستخدم تقليديا لنقل أسلحة إلى جماعة الحوثيين في اليمن".