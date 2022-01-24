الأسطول الروسي يقوم برحلة طويلة

ستعمل مروحيات "كا-52" البحرية على البحث عن غواصات لعدو افتراضي، واكتشاف الأهداف السطحية وعمليات الإنقاذ. الهدف الرئيسي هو المشاركة في مناورات بحرية واسعة النطاق، حسب قناة "زفيزدا".تغادر طرادات ستويكي وسوبرازيتيلني ميناء بالتييسك العسكري للمشاركة في التدريبات التي يقودها القائد العام للبحرية الروسية. في المستقبل القريب، سيتعين على الأطقم أداء مجموعة كاملة من المناورات والتدريبات القتالية في نقاط محددة من المحيط العالمي.
تغادر طرادات ستويكي وسوبرازيتيلني ميناء بالتييسك العسكري للمشاركة في التدريبات التي يقودها القائد العام للبحرية الروسية. في المستقبل القريب، سيتعين على الأطقم أداء مجموعة كاملة من المناورات والتدريبات القتالية في نقاط محددة من المحيط العالمي.