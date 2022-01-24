https://arabic.sputniknews.com/20220124/الأسطول-الروسي-يقوم-برحلة-طويلة-1057024868.html

الأسطول الروسي يقوم برحلة طويلة

الأسطول الروسي يقوم برحلة طويلة

قامت مفرزة من السفن الحربية التابعة لأسطول البلطيق برحلة طويلة. خلال الرحلة، سيجري طاقم طرادات "ستويكي" و"سوبرازيتيلني" مناورات دفاعية مضادة للطائرات... 24.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-24T13:14+0000

2022-01-24T13:14+0000

2022-01-24T13:33+0000

رصد عسكري

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ستعمل مروحيات "كا-52" البحرية على البحث عن غواصات لعدو افتراضي، واكتشاف الأهداف السطحية وعمليات الإنقاذ. الهدف الرئيسي هو المشاركة في مناورات بحرية واسعة النطاق، حسب قناة "زفيزدا".تغادر طرادات ستويكي وسوبرازيتيلني ميناء بالتييسك العسكري للمشاركة في التدريبات التي يقودها القائد العام للبحرية الروسية. في المستقبل القريب، سيتعين على الأطقم أداء مجموعة كاملة من المناورات والتدريبات القتالية في نقاط محددة من المحيط العالمي.

https://arabic.sputniknews.com/20220124/الناتو-يعزز-تواجده-في-أوروبا-الشرقية-تزامنا-مع-الوضع-في-أوكرانيا-1056942858.html

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رصد عسكري