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إصابة العديد من الأشخاص في إطلاق نار بجامعة هايدلبرغ جنوب غربي ألمانيا ومقتل المنفذ
https://arabic.sputniknews.com/20220124/الأسطول-الروسي-يقوم-برحلة-طويلة-1057024868.html
الأسطول الروسي يقوم برحلة طويلة
الأسطول الروسي يقوم برحلة طويلة
قامت مفرزة من السفن الحربية التابعة لأسطول البلطيق برحلة طويلة. خلال الرحلة، سيجري طاقم طرادات "ستويكي" و"سوبرازيتيلني" مناورات دفاعية مضادة للطائرات... 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T13:14+0000
2022-01-24T13:33+0000
رصد عسكري
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ستعمل مروحيات "كا-52" البحرية على البحث عن غواصات لعدو افتراضي، واكتشاف الأهداف السطحية وعمليات الإنقاذ. الهدف الرئيسي هو المشاركة في مناورات بحرية واسعة النطاق، حسب قناة "زفيزدا".تغادر طرادات ستويكي وسوبرازيتيلني ميناء بالتييسك العسكري للمشاركة في التدريبات التي يقودها القائد العام للبحرية الروسية. في المستقبل القريب، سيتعين على الأطقم أداء مجموعة كاملة من المناورات والتدريبات القتالية في نقاط محددة من المحيط العالمي.
https://arabic.sputniknews.com/20220124/الناتو-يعزز-تواجده-في-أوروبا-الشرقية-تزامنا-مع-الوضع-في-أوكرانيا-1056942858.html
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رصد عسكري

الأسطول الروسي يقوم برحلة طويلة

13:14 GMT 24.01.2022 (تم التحديث: 13:33 GMT 24.01.2022)
© Sputnik . Igor Zarembo / الذهاب إلى بنك الصورطراد "ستويكي"
طراد ستويكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© Sputnik . Igor Zarembo
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قامت مفرزة من السفن الحربية التابعة لأسطول البلطيق برحلة طويلة. خلال الرحلة، سيجري طاقم طرادات "ستويكي" و"سوبرازيتيلني" مناورات دفاعية مضادة للطائرات والغواصات.
ستعمل مروحيات "كا-52" البحرية على البحث عن غواصات لعدو افتراضي، واكتشاف الأهداف السطحية وعمليات الإنقاذ. الهدف الرئيسي هو المشاركة في مناورات بحرية واسعة النطاق، حسب قناة "زفيزدا".
مقاتلة أمريكية وعلما الناتو والولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
"الناتو" يعزز تواجده في أوروبا الشرقية تزامنا مع الوضع في أوكرانيا
10:04 GMT
تغادر طرادات ستويكي وسوبرازيتيلني ميناء بالتييسك العسكري للمشاركة في التدريبات التي يقودها القائد العام للبحرية الروسية. في المستقبل القريب، سيتعين على الأطقم أداء مجموعة كاملة من المناورات والتدريبات القتالية في نقاط محددة من المحيط العالمي.
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