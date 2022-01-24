https://arabic.sputniknews.com/20220124/الجيش-الأمريكي-الشرطة-العسكرية-في-كنتاكي-تقتل-رجلا-اخترق-بوابة-مبناها-الرئيسية-1057037114.html

الجيش الأمريكي: الشرطة العسكرية في كنتاكي تقتل رجلا اخترق بوابة مبناها الرئيسية

الجيش الأمريكي: الشرطة العسكرية في كنتاكي تقتل رجلا اخترق بوابة مبناها الرئيسية

أكد بيان صادر عن الجيش الأمريكي أن الشرطة العسكرية قتلت بالرصاص رجلا حاول دهس الضباط. 24.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-24T18:00+0000

2022-01-24T18:00+0000

2022-01-24T18:00+0000

الشرطة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104560/43/1045604312_0:0:3367:1895_1920x0_80_0_0_9eefc5336705faf69e0b7fad51bac8dd.jpg

وأكد البيان الذي نشرته رويترز، أن الشرطة العسكرية قتلت بالرصاص رجلاً اخترق البوابة الرئيسية في فورت نوكس بولاية كنتاكي وحاول دهس الضباط.ووقع إطلاق النار في ساعة مبكرة من صباح الأحد عندما توجه الرجل بسيارته نحو ضباط شرطة فورت نوكس، بعد أن فر منهم في البداية عبر البوابة، بالقرب من مستودع السبائك الأمريكية.ورد الضباط في الأصل على مكالمة في وقت متأخر من يوم السبت لشخص مشبوه خارج البوابة، لكن الرجل هرب في سيارة عبر بوابة تشافي وإلى المركز عندما وصل الضباط، بحسب البيان.وأكد أنه عند انتهاء المطاردة، أمضى الضباط 90 دقيقة في محاولة تهدئة الموقف لفظيًا قبل أن يحاول الرجل دهس الضباط وضربهم بسيارته، وأطلقت العناصر النار عليه، وأعلن عن وفاته في مكان الحادث.وأوضح البيان أن القتيل يبلغ من العمر 41 عامًا ولا ينتمي إلى الجيش، لكن لم يتم الكشف عن هويته بانتظار إخطار أقربائه.وجاء في البيان أنه "على الرغم من عدم معرفة الدافع ، فلا يوجد مؤشر أولي على أن الحادث كان متطرفًا أو مرتبطًا بالإرهاب''.ولفت البيان إلى أنه تم وضع الضباط المتورطين في إجازة روتينية ريثما يتم التحقيق، في حين لم يتم الحديث عن مزيد من المعلومات على الفور.

https://arabic.sputniknews.com/20211122/أمريكا-ارتفاع-ضحايا-حادث-دهس-ويسكونسن-إلى-5-قتلى-و40-مصابا-1050770093.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الشرطة الأمريكية