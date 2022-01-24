تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220124/الكرملين-بوتين-يتخذ-تدابيرا-لضمان-أمن-روسيا-على-خلفية-تصاعد-التوترات-1056963795.html
الكرملين: بوتين يتخذ تدابيرا لضمان أمن روسيا على خلفية تصاعد التوترات
الكرملين: بوتين يتخذ تدابيرا لضمان أمن روسيا على خلفية تصاعد التوترات
شدد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، على أن التوتر حول أوكرانيا ليس بسبب ما تفعله روسيا، منوها إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين، بصفته القائد العام... 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T12:14+0000
2022-01-24T12:14+0000
روسيا
رصد عسكري
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/1050061329_0:148:3112:1899_1920x0_80_0_0_79518bbed3002d060bb8ebdf13d387eb.jpg
وقال بيسكوف في سياق تعليقه على تصريحات واشنطن باجلاء دبلوماسييها من كييف: "بشكل عام، نقول ونريد أن نلفت انتباهكم إلى حقيقة أن تصعيد التوتر يتم من خلال الإجراءات الإعلامية والإجراءات الملموسة التي تتخذها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".وأوضح: أعني الهستيريا الإعلامية التي نشهدها "، مشيرا إلى "الكم الهائل من المعلومات الكاذبة" في التقارير الإعلامية.وتابع بيسكوف أنه قبل أيام قليلة فقط كانت هناك قصة تفيد بأن روسيا تقوم بإجلاء دبلوماسييها من أوكرانيا، وقال: "كانت هناك حالة من الهستيريا، لكن في النهاية انتهى كل شيء عند توصيات الخارجية الأمريكية (إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين).. أما بالنسبة للإجراءات فنحن نرى وأنتم أيضا التصريحات التي ينشرها حلف شمال الأطلسي حول زيادة الوحدات العسكرية وتركيز القوات في المنطقة الشرقية، وكل هذا يؤدي إلى تفاقم التوترات".وأكد أن "كل هذا لا يحدث بسبب ما نقوم به نحن، أي روسيا.. بل يحدث بسبب ما يفعله الناتو والولايات المتحدة، وبسبب المعلومات التي ينشرونها".وقال في هذا السياق: إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، يتخذ خطوات لضمان أمن روسيا وسط تصاعد التوترات".وتابع "في الواقع، نشرت السلطات الأوكرانية قدرًا هائلاً من القوات والمعدات على الحدود مع الجمهوريتين المعلنتين من طرف واحد عند خط التماس. وبالفعل، فإن طبيعة هذا التركيز تتحدث عن الاستعدادات للعمليات الهجومية".وفي وقت سابق، أفاد موقع حلف شمال الأطلسي على الإنترنت، بتعزيز وجوده في أوروبا الشرقية فيما يتعلق بالوضع حول أوكرانيا، مشيرا إلى أنه يعمل على وضع القوات في حالة استعداد.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري ضد أوكرانيا، وهو ما نفته الأخيرة في مناسبات عدة، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف الناتو على حدودها. وترى موسكو في التصريحات حول "العدوان الروسي" المزعوم، ذريعة لنشر المزيد من المعدات العسكرية لحلف شمال الأطلسي، بالقرب من الحدود الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220124/الناتو-يعزز-تواجده-في-أوروبا-الشرقية-تزامنا-مع-الوضع-في-أوكرانيا-1056942858.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/1050061329_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_0ed5f4a8dae77b6349d2ca1e28a480c7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري, العالم

الكرملين: بوتين يتخذ تدابيرا لضمان أمن روسيا على خلفية تصاعد التوترات

12:14 GMT 24.01.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
شدد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، على أن التوتر حول أوكرانيا ليس بسبب ما تفعله روسيا، منوها إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين، بصفته القائد العام للقوات المسلحة يتخذ تدابير لضمان أمن روسيا على خلفية تصاعد التوترات.
وقال بيسكوف في سياق تعليقه على تصريحات واشنطن باجلاء دبلوماسييها من كييف: "بشكل عام، نقول ونريد أن نلفت انتباهكم إلى حقيقة أن تصعيد التوتر يتم من خلال الإجراءات الإعلامية والإجراءات الملموسة التي تتخذها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".
وأوضح: أعني الهستيريا الإعلامية التي نشهدها "، مشيرا إلى "الكم الهائل من المعلومات الكاذبة" في التقارير الإعلامية.

وتابع بيسكوف أنه قبل أيام قليلة فقط كانت هناك قصة تفيد بأن روسيا تقوم بإجلاء دبلوماسييها من أوكرانيا، وقال: "كانت هناك حالة من الهستيريا، لكن في النهاية انتهى كل شيء عند توصيات الخارجية الأمريكية (إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين).. أما بالنسبة للإجراءات فنحن نرى وأنتم أيضا التصريحات التي ينشرها حلف شمال الأطلسي حول زيادة الوحدات العسكرية وتركيز القوات في المنطقة الشرقية، وكل هذا يؤدي إلى تفاقم التوترات".
وأكد أن "كل هذا لا يحدث بسبب ما نقوم به نحن، أي روسيا.. بل يحدث بسبب ما يفعله الناتو والولايات المتحدة، وبسبب المعلومات التي ينشرونها".
وقال في هذا السياق: إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، يتخذ خطوات لضمان أمن روسيا وسط تصاعد التوترات".

وتابع "في الواقع، نشرت السلطات الأوكرانية قدرًا هائلاً من القوات والمعدات على الحدود مع الجمهوريتين المعلنتين من طرف واحد عند خط التماس. وبالفعل، فإن طبيعة هذا التركيز تتحدث عن الاستعدادات للعمليات الهجومية".
مقاتلة أمريكية وعلما الناتو والولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
"الناتو" يعزز تواجده في أوروبا الشرقية تزامنا مع الوضع في أوكرانيا
10:04 GMT
وفي وقت سابق، أفاد موقع حلف شمال الأطلسي على الإنترنت، بتعزيز وجوده في أوروبا الشرقية فيما يتعلق بالوضع حول أوكرانيا، مشيرا إلى أنه يعمل على وضع القوات في حالة استعداد.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري ضد أوكرانيا، وهو ما نفته الأخيرة في مناسبات عدة، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف الناتو على حدودها. وترى موسكو في التصريحات حول "العدوان الروسي" المزعوم، ذريعة لنشر المزيد من المعدات العسكرية لحلف شمال الأطلسي، بالقرب من الحدود الروسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية