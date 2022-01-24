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https://arabic.sputniknews.com/20220124/المغربي-سفيان-أمرابط-على-أعتاب-توتنهام-1057022914.html
المغربي سفيان أمرابط على أعتاب توتنهام
المغربي سفيان أمرابط على أعتاب توتنهام
أشار الإعلامي الإيطالي، فابريزيو رومانو، بتواجد المدافع الدولي المغربي سفيان أمرابط ضمن قائمة اهتمام نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
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رياضة
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وكتب رومانو عبر حسابه بموقع التواصل تويتر "يدرس توتنهام عدة خيارات لتعويض تانجي ندومبيلي، إذا انضم الأخير إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة".ووفقا له، فإن "المغربي سفيان أمرابط، لاعب وسط فيورنتينا، أحد اللاعبين في قائمة المدرب أنطونيو كونتي"، منوها أنه لم يتم تحديد أي شيء أو الاتفاق عليه حتى الآن.يذكر وأن عقد سفيان أمرابط يمتد مع فيورنتينا الإيطالي حتى صيف عام 2025، لكنه لا يشارك بانتظام مع الفريق الإيطالي خلال الموسم الحالي.
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رياضة

المغربي سفيان أمرابط على أعتاب توتنهام

12:50 GMT 24.01.2022
© AFP 2021 / KENZO TRIBOUILLARDالدولي المغربي سفيان أمرابط
الدولي المغربي سفيان أمرابط - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© AFP 2021 / KENZO TRIBOUILLARD
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أشار الإعلامي الإيطالي، فابريزيو رومانو، بتواجد المدافع الدولي المغربي سفيان أمرابط ضمن قائمة اهتمام نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي.
وكتب رومانو عبر حسابه بموقع التواصل تويتر "يدرس توتنهام عدة خيارات لتعويض تانجي ندومبيلي، إذا انضم الأخير إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة".
ووفقا له، فإن "المغربي سفيان أمرابط، لاعب وسط فيورنتينا، أحد اللاعبين في قائمة المدرب أنطونيو كونتي"، منوها أنه لم يتم تحديد أي شيء أو الاتفاق عليه حتى الآن.
يذكر وأن عقد سفيان أمرابط يمتد مع فيورنتينا الإيطالي حتى صيف عام 2025، لكنه لا يشارك بانتظام مع الفريق الإيطالي خلال الموسم الحالي.
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