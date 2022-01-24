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https://arabic.sputniknews.com/20220124/المغربي-سفيان-أمرابط-على-أعتاب-توتنهام-1057022914.html
المغربي سفيان أمرابط على أعتاب توتنهام
المغربي سفيان أمرابط على أعتاب توتنهام
أشار الإعلامي الإيطالي، فابريزيو رومانو، بتواجد المدافع الدولي المغربي سفيان أمرابط ضمن قائمة اهتمام نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T12:50+0000
2022-01-24T12:50+0000
2022-01-24T12:50+0000
رياضة
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وكتب رومانو عبر حسابه بموقع التواصل تويتر "يدرس توتنهام عدة خيارات لتعويض تانجي ندومبيلي، إذا انضم الأخير إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة".ووفقا له، فإن "المغربي سفيان أمرابط، لاعب وسط فيورنتينا، أحد اللاعبين في قائمة المدرب أنطونيو كونتي"، منوها أنه لم يتم تحديد أي شيء أو الاتفاق عليه حتى الآن.يذكر وأن عقد سفيان أمرابط يمتد مع فيورنتينا الإيطالي حتى صيف عام 2025، لكنه لا يشارك بانتظام مع الفريق الإيطالي خلال الموسم الحالي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
المغربي سفيان أمرابط على أعتاب توتنهام
أشار الإعلامي الإيطالي، فابريزيو رومانو، بتواجد المدافع الدولي المغربي سفيان أمرابط ضمن قائمة اهتمام نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي.
وكتب رومانو عبر حسابه بموقع التواصل تويتر "يدرس توتنهام عدة خيارات لتعويض تانجي ندومبيلي، إذا انضم الأخير إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة".
ووفقا له، فإن "المغربي سفيان أمرابط، لاعب وسط فيورنتينا، أحد اللاعبين في قائمة المدرب أنطونيو كونتي"، منوها أنه لم يتم تحديد أي شيء أو الاتفاق عليه حتى الآن.
يذكر وأن عقد سفيان أمرابط يمتد مع فيورنتينا الإيطالي حتى صيف عام 2025، لكنه لا يشارك بانتظام مع الفريق الإيطالي خلال الموسم الحالي.