تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220124/النزاهة-العراقية-تكشف-عن-اختلاس-أكثر-من-2-مليار-دينار-1056896377.html
"النزاهة" العراقية تكشف عن اختلاس أكثر من 2 مليار دينار
"النزاهة" العراقية تكشف عن اختلاس أكثر من 2 مليار دينار
كشفت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الاثنين، عن اختلاس أكثر من 2 مليار دينار بعد ثبوت حالات تلاعب وتزوير في دائرة صحة مُحافظة الأنبار. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T08:47+0000
2022-01-24T08:47+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102500/86/1025008670_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d7a3b8500e1e0e78022a094aa919b217.jpg
ونقلت "السومرية نيوز" عن دائرة التحقيقات في الهيئة بيانا قالت فيه إن "فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار الذي انتقل إلى دائرة الصحة ومصرف الرافدين في المحافظة، قام بالتحقيق والتحري عن عمليات تحريف وحك وشطب في الصكوك العائدة ل‍دائرة صحة الأنبار خلال عامي (2016 و2017)".وبحسب البيان، فقد تمكن الفريق من ضبط 15 صكا ثبت التلاعب والتزوير فيها، كما تمت إضافة مبالغ مالية على الصكوك المضبوطة أعلى من المبلغ الحقيقي المُثبت في مستندات الشراء والصرف، وبلغ مجموع المبالغ المُضافة والمختلسة؛ نتيجة التحريف والتلاعب (2,009,000,000) ملياري دينار".وأعدت دائرة التحقيقات محضر ضبط أصولي، وتم عرضه على القاضي المختص، الذي قرر بدوره إصدار أمر قبض وتحر بحق مدير الحسابات ومحاسب الصرف في دائرة صحة الأنبار، استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات.وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، يوم الثلاثاء الماضي، أنها ضبطت "تزويرا وهدرا" لـ 4.4 مليارات دينار في أحد المصارف الحكومية بمحافظة الأنبار غربي البلاد.وقال البيان إنه تم ضبط حالات تلاعب وتزوير في المصرف الزراعي التعاوني في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، أدى إلى هدر نحو 4.5 مليارات دينار.وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة إن فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار انتقل إلى المصرف المذكور، وتمكن من ضبط 146 معاملة إقراض تشوبها شبهة التزوير.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102500/86/1025008670_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5d0ce8a94d3690ba16fcae10623c8928.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

"النزاهة" العراقية تكشف عن اختلاس أكثر من 2 مليار دينار

08:47 GMT 24.01.2022
© REUTERS / Alaa Al-Marjani الشرطة العراقية تحتفل بتحرير الموصل، العراق 9 يوليو/ تموز 2017
الشرطة العراقية تحتفل بتحرير الموصل، العراق 9 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© REUTERS / Alaa Al-Marjani
تابعنا عبر
كشفت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الاثنين، عن اختلاس أكثر من 2 مليار دينار بعد ثبوت حالات تلاعب وتزوير في دائرة صحة مُحافظة الأنبار.
ونقلت "السومرية نيوز" عن دائرة التحقيقات في الهيئة بيانا قالت فيه إن "فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار الذي انتقل إلى دائرة الصحة ومصرف الرافدين في المحافظة، قام بالتحقيق والتحري عن عمليات تحريف وحك وشطب في الصكوك العائدة ل‍دائرة صحة الأنبار خلال عامي (2016 و2017)".
وبحسب البيان، فقد تمكن الفريق من ضبط 15 صكا ثبت التلاعب والتزوير فيها، كما تمت إضافة مبالغ مالية على الصكوك المضبوطة أعلى من المبلغ الحقيقي المُثبت في مستندات الشراء والصرف، وبلغ مجموع المبالغ المُضافة والمختلسة؛ نتيجة التحريف والتلاعب (2,009,000,000) ملياري دينار".
وأعدت دائرة التحقيقات محضر ضبط أصولي، وتم عرضه على القاضي المختص، الذي قرر بدوره إصدار أمر قبض وتحر بحق مدير الحسابات ومحاسب الصرف في دائرة صحة الأنبار، استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات.
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، يوم الثلاثاء الماضي، أنها ضبطت "تزويرا وهدرا" لـ 4.4 مليارات دينار في أحد المصارف الحكومية بمحافظة الأنبار غربي البلاد.
وقال البيان إنه تم ضبط حالات تلاعب وتزوير في المصرف الزراعي التعاوني في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، أدى إلى هدر نحو 4.5 مليارات دينار.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة إن فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار انتقل إلى المصرف المذكور، وتمكن من ضبط 146 معاملة إقراض تشوبها شبهة التزوير.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية