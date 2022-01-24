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امرأة تكتشف فوزها بثلاثة ملايين دولار بالصدفة في "رسالة بريد عشوائي"
امرأة تكتشف فوزها بثلاثة ملايين دولار بالصدفة في "رسالة بريد عشوائي"
اكتشفت امرأة أمريكية فوزها في يانصيب بقيمة 3 ملايين دولار، وذلك في رسالة بريد إلكتروني في مجلد ‏البريد العشوائي الخاص بها.‏ 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T11:08+0000
2022-01-24T11:08+0000
مجتمع
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وقال منظم المسابقة، يوم الجمعة الماضي، إن المرأة وتدعى، لورا سبيرز (55 عاما) من مقاطعة أوكلاند، قامت بمطابقة 5 كرات في جائزة "ميغا ميليونز" في ولاية ميشيغان يانصيب ليلة رأس السنة الجديدة، لكنها لم تفكر في التحقق من أرقامها، أو التحقق من بريدها العشوائي (السبام)، بحسب قناة "سي بي إس بيتسبرغ".ويعتبر فوز المرأة أمرا استثنائيا، خاصة وأن مجلد "البريد العشوائي" عادة ما ينتشر به رسائل احتيال غير حقيقية.وأكدت لورا سبيرز أنها اكتشفت الرسالة بالصدفة أثناء بحثها عن بريد إلكتروني مفقود من شخص ما، لذا قمت بفحص مجلد البريد العشوائي في حساب البريد الإلكتروني الخاص بها.وتابعت أنها لم تصدق ما قرأته في الرسالة العشوائية، لذلك قامت بتسجيل الدخول إلى حساب اليانصيب الخاص بها للتأكد، وأن الأمر لا يزال الأمر صادما للغاية بالنسبة لها.وأشارت سبيرز إلى أنها أضافت يانصيب ميشيغان إلى قائمة المرسلين الآمنين، في حال أن حالفها الحظ مرة أخرى بالفوز.وتخطط لمشاركة مبلغ الثلاثة ملايين دولار مع أسرتها، والتقاعد في وقت أبكر مما هو مخطط له.
https://arabic.sputniknews.com/20220103/طالب-ثانوي-يطالب-بتعويض-10-ملايين-دولار-بعد-أن-أجبره-مدربه-على-تناول-بيتزا-كعقاب-له-1054897790.html
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مجتمع, منوعات

امرأة تكتشف فوزها بثلاثة ملايين دولار بالصدفة في "رسالة بريد عشوائي"

11:08 GMT 24.01.2022
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دولارات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
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© Sputnik . Mihail Kutusov
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اكتشفت امرأة أمريكية فوزها في يانصيب بقيمة 3 ملايين دولار، وذلك في رسالة بريد إلكتروني في مجلد ‏البريد العشوائي الخاص بها.‏
وقال منظم المسابقة، يوم الجمعة الماضي، إن المرأة وتدعى، لورا سبيرز (55 عاما) من مقاطعة أوكلاند، قامت بمطابقة 5 كرات في جائزة "ميغا ميليونز" في ولاية ميشيغان يانصيب ليلة رأس السنة الجديدة، لكنها لم تفكر في التحقق من أرقامها، أو التحقق من بريدها العشوائي (السبام)، بحسب قناة "سي بي إس بيتسبرغ".
ويعتبر فوز المرأة أمرا استثنائيا، خاصة وأن مجلد "البريد العشوائي" عادة ما ينتشر به رسائل احتيال غير حقيقية.
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وأكدت لورا سبيرز أنها اكتشفت الرسالة بالصدفة أثناء بحثها عن بريد إلكتروني مفقود من شخص ما، لذا قمت بفحص مجلد البريد العشوائي في حساب البريد الإلكتروني الخاص بها.
وتابعت أنها لم تصدق ما قرأته في الرسالة العشوائية، لذلك قامت بتسجيل الدخول إلى حساب اليانصيب الخاص بها للتأكد، وأن الأمر لا يزال الأمر صادما للغاية بالنسبة لها.
وأشارت سبيرز إلى أنها أضافت يانصيب ميشيغان إلى قائمة المرسلين الآمنين، في حال أن حالفها الحظ مرة أخرى بالفوز.
وتخطط لمشاركة مبلغ الثلاثة ملايين دولار مع أسرتها، والتقاعد في وقت أبكر مما هو مخطط له.
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