تعزيز أمن روسيا... مقاتلات "سو- 30" الأكثر تطورا تباشر خدمة العلم

وقالت شركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا، وبضمنه مصانع الطائرات، إن طائرة "سو-30إس إم2" احتفظت بالقدرات الأساسية لطائرة "سو-30إس إم" ومنها القدرة الخارقة على المناورة والقدرة على خوض المعركة الجوية وتدمير الأهداف الأرضية في وقت واحد، وحصلت على إمكانيات جديدة.واسترعى إعلان مباشرة المقاتلة الجديدة من نوع "سو-30" خدمة العلم اهتمام الخبراء العسكريين الأجانب الذين توقعوا أن ترسل روسيا طائرات "سو-30إس إم2" إلى منطقة كالينينغراد لتعزيز أمن حدود روسيا في منطقة تتاخم مجال عمل حلف شمال الأطلسي وفقا لمجلة "ميليتري ووتش" الأمريكية.كما أعلنت شركة "روستيخ" توريد مدرعات "بي إم بي-3" ودبابات "تي-72بي3" ومروحيات "مي-28إن إم" و"كا-52" ووسائل الحرب الإلكترونية أيضا للقوات المسلحة الروسية.
بدأت روسيا توريد طائرات مقاتلة متطورة من طراز "سو-30إس إم2" لقواتها المسلحة.
وقالت شركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا، وبضمنه مصانع الطائرات، إن طائرة "سو-30إس إم2" احتفظت بالقدرات الأساسية لطائرة "سو-30إس إم" ومنها القدرة الخارقة على المناورة والقدرة على خوض المعركة الجوية وتدمير الأهداف الأرضية في وقت واحد، وحصلت على إمكانيات جديدة.
وقد أفادت مصادر إعلامية في وقت سابق عن اختبار طائرة من طراز "سو-30إس إم2" تعمل بمحرك أ إل-41إف-1إس" وهو محرك خاص بطائرة "سو-35" ينتج المزيد من قوة الدفع. وأفادت أيضا عن حصول طائرة "سو-30إس إم2" على رادار جديد يمكّن الطائرة من استخدام قنابل موجهة جديدة بالإضافة إلى صواريخ مطورة من نوع "خا-59".
واسترعى إعلان مباشرة المقاتلة الجديدة من نوع "سو-30" خدمة العلم اهتمام الخبراء العسكريين الأجانب الذين توقعوا أن ترسل روسيا طائرات "سو-30إس إم2" إلى منطقة كالينينغراد لتعزيز أمن حدود روسيا في منطقة تتاخم مجال عمل حلف شمال الأطلسي وفقا لمجلة "ميليتري ووتش" الأمريكية.
كما أعلنت شركة "روستيخ" توريد مدرعات "بي إم بي-3" ودبابات "تي-72بي3" ومروحيات "مي-28إن إم" و"كا-52" ووسائل الحرب الإلكترونية أيضا للقوات المسلحة الروسية.