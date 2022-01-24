https://arabic.sputniknews.com/20220124/حركة-فتح-تطالب-بإيقاف-معرض-كاريكاتيري-عن-ياسر-عرفات-1057032217.html

حركة "فتح" تطالب بإيقاف معرض كاريكاتيري عن ياسر عرفات

حركة "فتح" تطالب بإيقاف معرض كاريكاتيري عن ياسر عرفات

طالبت حركة "فتح" الفلسطينية بإيقاف فعاليات معرض للرسوم الكاريكاتيرية بعنوان "فلسطين وياسر عرفات" كان رئيس الوزراء الفلسطينية محمد أشتيه قد زاره في رام الله. 24.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-24T15:58+0000

2022-01-24T15:58+0000

2022-01-24T15:58+0000

كاريكاتير

ياسر عرفات

مؤسسة ياسر عرفات

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وحسب بيان صادر عن حركة الشبيبة الطلابية التابعة لـ"فتح"، فقد طالبت بـ "إيقاف ما يسمى فعالية معرض كاريكاتير فلسطين وياسر عرفات، الذي يحمل صورا لا تمت بصلة لقائد برمزية ومكانة ياسر عرفات".ولفت بيان الحركة إلى أنه "عند الحديث عن الرموز يكون هناك ضوابط وتكون هناك محاذير لكنكم (المتحف) تجاوزتم كل الخطوط وقفزتم عن كل المحاذير وتطاولتم، فالتزموا قبل أن تلزموا وتراجعوا قبل أن تجبروا على التراجع".وعليه طالب البيان "مؤسسة ياسر عرفات بإزالة كل الصور المسيئة فورا والاعتذار عن ذلك"، متوعدا "وإلا فإننا سنضطر لإزالة هذه الصور بأيدينا مع تحميل المسؤولية لمن أعطى التعليمات بتنظيم هذا المعرض".وفيما شددوا على أنه "لم يتم نشر رسومات فيها جدل ديني أو عرقي"، لفتوا إلى أن "ما تم نشره بالمعرض لا يمس ياسر عرفات بشخصيته ورمزيته".يشار إلى أن معرض "فلسطين وياسر عرفات" انطلق أمس الأحد بمشاركة أكثر من 100 فنان من 43 دولة قدموا 350 لوحة علقت منها 250 على جدران المتحف فيما عرضت اللوحات المتبقية على شاشة عرض عند مدخله.

https://arabic.sputniknews.com/20220123/أكثر-من-مئة-رسام-من-43-دولة-يشاركون-في-معرض-كاريكاتير-فلسطين-وياسر-عرفات-1056882052.html

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كاريكاتير, ياسر عرفات, مؤسسة ياسر عرفات