حركة "فتح" تطالب بإيقاف معرض كاريكاتيري عن ياسر عرفات

وحسب بيان صادر عن حركة الشبيبة الطلابية التابعة لـ"فتح"، فقد طالبت بـ "إيقاف ما يسمى فعالية معرض كاريكاتير فلسطين وياسر عرفات، الذي يحمل صورا لا تمت بصلة لقائد برمزية ومكانة ياسر عرفات".ولفت بيان الحركة إلى أنه "عند الحديث عن الرموز يكون هناك ضوابط وتكون هناك محاذير لكنكم (المتحف) تجاوزتم كل الخطوط وقفزتم عن كل المحاذير وتطاولتم، فالتزموا قبل أن تلزموا وتراجعوا قبل أن تجبروا على التراجع".وعليه طالب البيان "مؤسسة ياسر عرفات بإزالة كل الصور المسيئة فورا والاعتذار عن ذلك"، متوعدا "وإلا فإننا سنضطر لإزالة هذه الصور بأيدينا مع تحميل المسؤولية لمن أعطى التعليمات بتنظيم هذا المعرض".وفيما شددوا على أنه "لم يتم نشر رسومات فيها جدل ديني أو عرقي"، لفتوا إلى أن "ما تم نشره بالمعرض لا يمس ياسر عرفات بشخصيته ورمزيته".يشار إلى أن معرض "فلسطين وياسر عرفات" انطلق أمس الأحد بمشاركة أكثر من 100 فنان من 43 دولة قدموا 350 لوحة علقت منها 250 على جدران المتحف فيما عرضت اللوحات المتبقية على شاشة عرض عند مدخله.
ولفت بيان الحركة إلى أنه "عند الحديث عن الرموز يكون هناك ضوابط وتكون هناك محاذير لكنكم (المتحف) تجاوزتم كل الخطوط وقفزتم عن كل المحاذير وتطاولتم، فالتزموا قبل أن تلزموا وتراجعوا قبل أن تجبروا على التراجع".
وأكد أن "ما شاهدناه من صور ورسومات مسيئة لمركزية ياسر عرفات وشخصيته الثورة هو أمر مرفوض".
وعليه طالب البيان "مؤسسة ياسر عرفات بإزالة كل الصور المسيئة فورا والاعتذار عن ذلك"، متوعدا "وإلا فإننا سنضطر لإزالة هذه الصور بأيدينا مع تحميل المسؤولية لمن أعطى التعليمات بتنظيم هذا المعرض".
هذا البيان استدعى بيانا آخر من القائمين على المعرض، حيث أكدوا أن "ما يتم عرضه من رسمات كاريكاتيرية في معرض فلسطين وياسر عرفات، خضعت إلى نقاش وفحص، وعلى ذلك سُمح بنشر تلك الرسومات".
وفيما شددوا على أنه "لم يتم نشر رسومات فيها جدل ديني أو عرقي"، لفتوا إلى أن "ما تم نشره بالمعرض لا يمس ياسر عرفات بشخصيته ورمزيته".
واستدرك البيان: "لكن فن الكاريكاتير من الفنون الجدلية والإبداعية، ومع ذلك فقد قمنا بمراجعة كل الرسومات المعروضة، وقد قمنا بإزالة كل الرسومات التي لم تلق تفهما من الرأي العام الفلسطيني".
يشار إلى أن معرض "فلسطين وياسر عرفات" انطلق أمس الأحد بمشاركة أكثر من 100 فنان من 43 دولة قدموا 350 لوحة علقت منها 250 على جدران المتحف فيما عرضت اللوحات المتبقية على شاشة عرض عند مدخله.