https://arabic.sputniknews.com/20220124/خبراء-يكشفون-فرص-التعاون-بين-الرياض-وبغداد-وأبرز-المجالات-المرتقبة-1057033975.html

خبراء يكشفون فرص التعاون بين الرياض وبغداد وأبرز المجالات المرتقبة

خبراء يكشفون فرص التعاون بين الرياض وبغداد وأبرز المجالات المرتقبة

انطلق اليوم الاثنين، ملتقى الأعمال السعودي- العراقي في العاصمة الرياض، حيث شهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين جهات حكومية وخاصة من البلدين. 24.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-24T16:36+0000

2022-01-24T16:36+0000

2022-01-24T16:36+0000

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يتطلع الجانبان إلى زيادة نسبة التبادل التجاري خلال السنوات المقبلة، في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين، بحسب الخبراء.بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة ما بين 2016 و2021 قرابة 20 مليار ريال.وأكد وزير التجارة رئيس مجلس التنسيق السعودي العراقي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن كل مقومات النمو والازدهار للعلاقات الاقتصادية السعودية العراقية متوفرة، وأن الإرادة السياسية داعمة والفرص والممكنات كبيرة، بحسب بيان نشرته الصحف السعودية.مؤشرات وأرقاممن ناحيته قال المستشار الاقتصادي السعودي عيد العيد، إن الإحصاءات تشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والعراق عام 2020 ارتفع بنسبة 15 بالمئة، أي ما يعادل (3.88 مليار ريال).وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن حجم التبادل التجاري لعام 2019 بلغ نحو 3.41 مليارات ريال، موزعة بين 3.37 مليارات ريال صادرات سعودية 41.6 مليون ريال صادرات عراقية، ما يعني أن العراق يحل في المرتبة الحادية عشرة من بين الدول العربية في حجم التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية.حجم الفرص بين البلدينويرى أن الأرقام لا تعكس حجم الفرص المتاحة بين البلدين، خاصة في ظل احتياجات العراق الكبيرة لمشاريع البنى التحتية والسلع والخدمات، والتي تتميز المملكة بتوفرها بشكل كبير سواء من خلال الشركات السعودية الكبرى، أو من خلال السلع السعودية التي تتميز بالجودة وسهولة وصولها للعراق بأقل التكاليف لوجود حدود مشتركة بينهما.زيادة وتيرة التعاونيتوقع المستشار الاقتصادي زيادة وتيرة التبادل التجاري بين المملكة والعراق بمعدلات أكبر خلال السنوات القادمة، وبحسب المؤشرات المتوفرة ربما يتجاوز العشرة مليارات ريال خلال السنتين القادمتين.كما وقع عدد من الاتفاقيات بين القطاعين الخاص السعودي والعراقي على هامش الملتقى، حيث قدمت بعض الشركات السعودية والعراقية عددا من الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات بين البلدين.قطاعات متعددةوأشار إلى أن أهم القطاعات التي يمكن للقطاع الخاص السعودي أن يستثمر فيها في العراق، تشمل قطاع الكهرباء، والطرق، والفنادق، والقطاع الصحي، إضافة إلى القطاع الزراعي والذي تتميز فيه العراق بتوفر الموارد الأولية من مياه وأراضي زراعية خصبة.ويرى عيد العيد أن السعودية لديها العديد من الفرص لدخول مستثمرين عراقيين للسوق السعودي من خلال المشاريع الضخمة لرؤية 2030، والتي تتطلب استثمارات تفوق 7 ترليون دولار خلال الفترة حتى 2030، مما يوجد المزيد من الفرص أمام المستثمرين العراقيين.تعزيز التعاون المشتركفيما قالت الأكاديمية العراقية فضيلة سلمان داود نائب مركز أبابيل للدراسات الاستراتيجية، إنه في عام 2017 اتفقت الدولتان على تعزيز التعاون المشترك ووضع خطط طويلة الأمد للاستثمارات المستقبلية.وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن الخطوات التي أتخذت على منفذ عرعر من الجانبين العراقي والسعودي ضمن مساحة 1.66 مليون متر مربع، أكدت الرغبة المتبادلة في علاقات أوسع لتبادل التجارة وكذلك نقل المواطنين والسلع.وأشارت إلى أن الضغط على الحكومة العراقية من أجل التوجه نحو دول الخليج، يهدف لتقويض حجم التبادل مع إيران، حيث أن واردات إيران بلغت نحو 20 مليار دولار من السلع الاستهلاكية والزراعية والغاز عام 2020.مجالات الاستثماروترى أن الاتفاق بين البلدين على الاستثمار في مجال الطاقة والصناعات البتروكيماوية والنقل والمعدات الزراعية، وقطاع المقاولات والبنية التحتية والمصارف، له انعكاسات إيجابية على البلدين.بشأن الفرص المستقبلية، تشير الاقتصادية العراقية، إلى أن الأمر يتطلب قيادة بارعة ذات سلوك قيادي منفتح نحو استكشاف الفرص، وسلوك منغلق نحو استثمار تلك الفرص وفق هيكلية وآلية عمل دقيقة.فرص أمام العراقيينوأشارت إلى أن رؤية 2030 للمملكة تتيح الفرص أمام المستثمرين العراقيين، كما هو الوضع بالنسبة للعراق، خاصة فيما يتعلق بالخطط طويلة الأمد لغرض الاستثمار في مجال البنية التحتية، وربط الطاقة الكهربائية، التي تعد أهم النقاط التي تتضمنها الاتفاقيات.فيما أكد الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي الدكتور حميد الغزي، دعم الحكومة العراقية لمجلس التنسيق السعودي العراقي لفتح صفحة جديدة في العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، منوهًا بالإنجازات الملموسة التي حققها المجلس؛ ومن أبرزها تأسيس مجلس الأعمال السعودي العراقي، وإعادة افتتاح منفذ "جديدة عرعر" الذي يمثل البوابة التجارية الرئيسية بين الدولتين، بحسب البيان الصحفي.

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