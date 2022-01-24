دولة أوروبية تتلقى إخطارا من موسكو لإجراء مناورات عسكرية قبالة سواحلها

أمستردام - سبوتنيك. وزير الخارجية الأيرلندي، سيمون كوفيني، قال لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن "أيرلندا تلقت إخطارا من روسيا خلال الأيام الأخيرة، بأنها تنوي إجراء تدريبات عسكرية على بعد 240 كم من سواحلها".وأضاف "هذه مياه دولية ولذلك لا سلطة لدينا لمنع حدوث ذلك، ولكننا أوضحنا للسفير الروسي في أيرلندا بأن هذا الأمر غير مرحب به".وتابع قائلا: "هذا وقت لخفض التصعيد والتوترات والتدريبات العسكرية المماثلة في ضوء ما يحدث في أوكرانيا".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري ضد أوكرانيا، وهو ما نفته الأخيرة في مناسبات عدة، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف الناتو على حدودها. وترى موسكو في التصريحات حول "العدوان الروسي" المزعوم، ذريعة لنشر المزيد من المعدات العسكرية لحلف شمال الأطلسي، بالقرب من الحدود الروسية.
أعلنت دولة أوروبية، اليوم الاثنين، أنها تلقت إخطارا من روسيا، لإجراء مناورات عسكرية في المياه الدولية قرابة سواحلها.
أمستردام - سبوتنيك. وزير الخارجية الأيرلندي، سيمون كوفيني، قال لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن "أيرلندا تلقت إخطارا من روسيا خلال الأيام الأخيرة، بأنها تنوي إجراء تدريبات عسكرية على بعد 240 كم من سواحلها".
وأضاف "هذه مياه دولية ولذلك لا سلطة لدينا لمنع حدوث ذلك، ولكننا أوضحنا للسفير الروسي في أيرلندا بأن هذا الأمر غير مرحب به".
وتابع قائلا: "هذا وقت لخفض التصعيد والتوترات والتدريبات العسكرية المماثلة في ضوء ما يحدث في أوكرانيا".
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري ضد أوكرانيا، وهو ما نفته الأخيرة في مناسبات عدة، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف الناتو على حدودها. وترى موسكو في التصريحات حول "العدوان الروسي" المزعوم، ذريعة لنشر المزيد من المعدات العسكرية لحلف شمال الأطلسي، بالقرب من الحدود الروسية.