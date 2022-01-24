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https://arabic.sputniknews.com/20220124/دولة-أوروبية-تتلقى-إخطارا-من-موسكو-لإجراء-مناورات-عسكرية-قبالة-سواحلها-1056957624.html
دولة أوروبية تتلقى إخطارا من موسكو لإجراء مناورات عسكرية قبالة سواحلها
دولة أوروبية تتلقى إخطارا من موسكو لإجراء مناورات عسكرية قبالة سواحلها
أعلنت دولة أوروبية، اليوم الاثنين، أنها تلقت إخطارا من روسيا، لإجراء مناورات عسكرية في المياه الدولية قرابة سواحلها. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T11:30+0000
2022-01-24T11:30+0000
روسيا
رصد عسكري
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أمستردام - سبوتنيك. وزير الخارجية الأيرلندي، سيمون كوفيني، قال لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن "أيرلندا تلقت إخطارا من روسيا خلال الأيام الأخيرة، بأنها تنوي إجراء تدريبات عسكرية على بعد 240 كم من سواحلها".وأضاف "هذه مياه دولية ولذلك لا سلطة لدينا لمنع حدوث ذلك، ولكننا أوضحنا للسفير الروسي في أيرلندا بأن هذا الأمر غير مرحب به".وتابع قائلا: "هذا وقت لخفض التصعيد والتوترات والتدريبات العسكرية المماثلة في ضوء ما يحدث في أوكرانيا".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري ضد أوكرانيا، وهو ما نفته الأخيرة في مناسبات عدة، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف الناتو على حدودها. وترى موسكو في التصريحات حول "العدوان الروسي" المزعوم، ذريعة لنشر المزيد من المعدات العسكرية لحلف شمال الأطلسي، بالقرب من الحدود الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220124/منظومة-الدفاع-الجوي-إس-400-لها-خصائص-أفضل-من-باتريوت-الأمريكية-1056944570.html
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روسيا, رصد عسكري

دولة أوروبية تتلقى إخطارا من موسكو لإجراء مناورات عسكرية قبالة سواحلها

11:30 GMT 24.01.2022
© Sputnik . Василий Батанов / الذهاب إلى بنك الصورسفن حربية روسية تجرى مناورات في البحر الأسود
سفن حربية روسية تجرى مناورات في البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© Sputnik . Василий Батанов
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أعلنت دولة أوروبية، اليوم الاثنين، أنها تلقت إخطارا من روسيا، لإجراء مناورات عسكرية في المياه الدولية قرابة سواحلها.
أمستردام - سبوتنيك. وزير الخارجية الأيرلندي، سيمون كوفيني، قال لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن "أيرلندا تلقت إخطارا من روسيا خلال الأيام الأخيرة، بأنها تنوي إجراء تدريبات عسكرية على بعد 240 كم من سواحلها".
وأضاف "هذه مياه دولية ولذلك لا سلطة لدينا لمنع حدوث ذلك، ولكننا أوضحنا للسفير الروسي في أيرلندا بأن هذا الأمر غير مرحب به".
وتابع قائلا: "هذا وقت لخفض التصعيد والتوترات والتدريبات العسكرية المماثلة في ضوء ما يحدث في أوكرانيا".
منظومة صواريخ إس-400 المضادة للأهداف الجوية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
منظومة الدفاع الجوي "إس-400"... لها خصائص أفضل من "باتريوت" الأمريكية
10:59 GMT
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري ضد أوكرانيا، وهو ما نفته الأخيرة في مناسبات عدة، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف الناتو على حدودها. وترى موسكو في التصريحات حول "العدوان الروسي" المزعوم، ذريعة لنشر المزيد من المعدات العسكرية لحلف شمال الأطلسي، بالقرب من الحدود الروسية.
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