تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220124/نائب-رئيس-مجلس-الأمة-الجزائري-يكشف-لـسبوتنيك-محاور-النقاش-بين-تبون-والسيسي-1057024363.html
نائب رئيس مجلس الأمة الجزائري يكشف لـ"سبوتنيك" محاور النقاش بين تبون والسيسي
نائب رئيس مجلس الأمة الجزائري يكشف لـ"سبوتنيك" محاور النقاش بين تبون والسيسي
يجري رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون زيارة رسمية إلى القاهرة، اليوم وغدا، حيث يناقش مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي العديد من القضايا الثنائية... 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T13:10+0000
2022-01-24T13:10+0000
العالم العربي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الحكومة الجزائرية الجديدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0a/1050397221_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_0e17c1b29ac727e01407b0536ce46637.jpg
وتأتي الزيارة في توقيت مهم، خاصة في ظل الملفات المتعددة التي تشغل المنطقة، إضافة لتعزيز فرص التعاون بين البلدين، والنقاش حول القضايا العربية المشتركة، لاسيما الوضع في ليبيا والقضية الفلسطينية.من ناحيته قال فؤاد سبوتة نائب رئيس مجلس الأمة الجزائري، إن زيارة الرئيس عبد المجيد تبون للقاهرة تحمل أكثر من دلالة، كما يناقش الرئيس الجزائري مع نظيره المصري العديد من الملفات والقضايا خلال الزيارة.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن القضايا الثنائية على رأس الملفات الأخرى التي تشمل القضايا العربية المطروحة على الساحة.ويرى سبوتة أن العلاقات الثنائية تشمل السياسية والاقتصادية، خاصة أن وزير الخارجية الجزائري زار القاهرة أكثر من مرة لتقريب وجهات النظر في القضايا المختلفة، كما تطرح العديد من الملفات الاقتصادية، خاصة أن هناك العديد من الشركات المصرية تعمل في الجزائر.وأشار إلى أن الزيارة تفتح المزيد من الآفاق لشراكات اقتصادية في مصر بإعطاء الفرصة للمستثمرين الجزائريين، خاصة أن مصر هي "ورشة مفتوحة" من خلال المشاريع التي أطلقها الرئيس السيسي، والتي تغير وجه مصر مستقبلا، حيث يمكن للمستثمرين الجزائريين المساهمة في ذلك، كما هو الأمر بالنسبة للمستثمرين المصريين في الجزائر.وأشار إلى أن هناك العديد من المجالات الأخرى التي يمكن التعاون فيها بين البلدين منها الثقافية والسياحية.وبحسب سبوتة فإن الزيارة تعد فرصة لحلحلة العديد من القضايا الشائكة وعلى رأسها الملف الليبي، خاصة بعد تأجيل الانتخابات، إضافة إلى القضية الفلسطينية، والمبادرة الفلسطينية لجمع الفصائل، ومعرفة النظرة المصرية للمبادرة.كما يناقش ملف القمة العربية على مستوى القادة، حيث تسعى الجزائر لتكون قمة جامعة والتباحث حول العوائق التي تحول دون تكامل عربي-عربي، في ظل الوضع العالمي غير المستقر إضافة للتحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب، بحسب نائب رئيس مجلس الأمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220124/خبراء-زيارة-تبون-لمصر-تأتي-في-إطار-التحضير-للقمة-العربية-1057023767.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0a/1050397221_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_562902b7db4dace399d2f39b6cf71fda.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الحكومة الجزائرية الجديدة

نائب رئيس مجلس الأمة الجزائري يكشف لـ"سبوتنيك" محاور النقاش بين تبون والسيسي

13:10 GMT 24.01.2022
© AFP 2021 / RYAD KRAMDIالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© AFP 2021 / RYAD KRAMDI
تابعنا عبر
يجري رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون زيارة رسمية إلى القاهرة، اليوم وغدا، حيث يناقش مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي العديد من القضايا الثنائية والعربية.
وتأتي الزيارة في توقيت مهم، خاصة في ظل الملفات المتعددة التي تشغل المنطقة، إضافة لتعزيز فرص التعاون بين البلدين، والنقاش حول القضايا العربية المشتركة، لاسيما الوضع في ليبيا والقضية الفلسطينية.
من ناحيته قال فؤاد سبوتة نائب رئيس مجلس الأمة الجزائري، إن زيارة الرئيس عبد المجيد تبون للقاهرة تحمل أكثر من دلالة، كما يناقش الرئيس الجزائري مع نظيره المصري العديد من الملفات والقضايا خلال الزيارة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن القضايا الثنائية على رأس الملفات الأخرى التي تشمل القضايا العربية المطروحة على الساحة.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
خبراء: زيارة تبون لمصر تأتي في إطار التحضير للقمة العربية
13:00 GMT
ويرى سبوتة أن العلاقات الثنائية تشمل السياسية والاقتصادية، خاصة أن وزير الخارجية الجزائري زار القاهرة أكثر من مرة لتقريب وجهات النظر في القضايا المختلفة، كما تطرح العديد من الملفات الاقتصادية، خاصة أن هناك العديد من الشركات المصرية تعمل في الجزائر.
وأشار إلى أن الزيارة تفتح المزيد من الآفاق لشراكات اقتصادية في مصر بإعطاء الفرصة للمستثمرين الجزائريين، خاصة أن مصر هي "ورشة مفتوحة" من خلال المشاريع التي أطلقها الرئيس السيسي، والتي تغير وجه مصر مستقبلا، حيث يمكن للمستثمرين الجزائريين المساهمة في ذلك، كما هو الأمر بالنسبة للمستثمرين المصريين في الجزائر.
وأشار إلى أن هناك العديد من المجالات الأخرى التي يمكن التعاون فيها بين البلدين منها الثقافية والسياحية.
وبحسب سبوتة فإن الزيارة تعد فرصة لحلحلة العديد من القضايا الشائكة وعلى رأسها الملف الليبي، خاصة بعد تأجيل الانتخابات، إضافة إلى القضية الفلسطينية، والمبادرة الفلسطينية لجمع الفصائل، ومعرفة النظرة المصرية للمبادرة.
كما يناقش ملف القمة العربية على مستوى القادة، حيث تسعى الجزائر لتكون قمة جامعة والتباحث حول العوائق التي تحول دون تكامل عربي-عربي، في ظل الوضع العالمي غير المستقر إضافة للتحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب، بحسب نائب رئيس مجلس الأمة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية