نتائج أولية.. حزب الوحدة الوطنية يفوز بالانتخابات التشريعية في "قبرص التركية"

وذكرت وكالة "فرانس برس" أنه بعد فرز أكثر من 90% من صناديق الاقتراع، حصل حزب "الوحدة الوطنية" بقيادة الزعيم القبرصي التركي إرسين تتار على 39,6% من أصوات الناخبين.وعزز الحزب بذلك وجوده في البرلمان، بحصوله على 24 من أصل 50 مقعدا.ومثلما حدث في عام 2018، سوف يتعين على الحزب المؤيد لتركيا تشكيل ائتلاف حتى يتمكن من الحكم في قبرص التركية.وحل في المرتبة الثانية، الحزب الجمهوري التركي اليساري بعد حصوله على 32% من الأصوات، وفوزه بـ 18 مقعدا، وفقا للجنة العليا للانتخابات.وأدلى الناخبون في "جمهورية شمال قبرص التركيّة" بأصواتهم أمس الأحد في انتخابات تشريعية مبكرة، في نهاية حملة هيمنت عليها أزمة اقتصاديّة تعاني منها هذه المنطقة الممتدة على ثلث أراضي جزيرة قبرص والتي لا تعترف بها سوى أنقرة.وكان نحو 204 آلاف ناخب قد دعوا للإدلاء بأصواتهم في الثلث الشمالي من الجزيرة المتوسطية المنقسمة.
وعزز الحزب بذلك وجوده في البرلمان، بحصوله على 24 من أصل 50 مقعدا.
ومثلما حدث في عام 2018، سوف يتعين على الحزب المؤيد لتركيا تشكيل ائتلاف حتى يتمكن من الحكم في قبرص التركية.
وحل في المرتبة الثانية، الحزب الجمهوري التركي اليساري بعد حصوله على 32% من الأصوات، وفوزه بـ 18 مقعدا، وفقا للجنة العليا للانتخابات.
وأدلى الناخبون في "جمهورية شمال قبرص التركيّة" بأصواتهم أمس الأحد في انتخابات تشريعية مبكرة، في نهاية حملة هيمنت عليها أزمة اقتصاديّة تعاني منها هذه المنطقة الممتدة على ثلث أراضي جزيرة قبرص والتي لا تعترف بها سوى أنقرة.
وكان نحو 204 آلاف ناخب قد دعوا للإدلاء بأصواتهم في الثلث الشمالي من الجزيرة المتوسطية المنقسمة.