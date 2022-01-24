https://arabic.sputniknews.com/20220124/نقابة-الممثلين-المصريين-تحدد-موقفها-من-دعم-منى-زكي-بعد-الهجوم-عليها-بسبب-أصحاب-ولا-أعز-1056929159.html

نقابة الممثلين المصريين تحدد موقفها من دعم منى زكي بعد الهجوم عليها بسبب "أصحاب ولا أعز"

نقابة الممثلين المصريين تحدد موقفها من دعم منى زكي بعد الهجوم عليها بسبب "أصحاب ولا أعز"

أصدرت نقابة الممثلين المصريين، اليوم الاثنين، بيانا رسميا، للتعقيب على أزمة فيلم "أصحاب ولا أعز"، ‏والهجوم الذي تتعرض له بطلته، منى زكي، بسبب بعض مشاهدها فيه.‏ 24.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-24T09:26+0000

2022-01-24T09:26+0000

2022-01-24T09:26+0000

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وأكدت النقابة برئاسة الفنان، أشرف زكي، أنها "ستدعم أحد عضواتها، منى زكي، حال محاولة البعض اتخاذ أي إجراء من أي نوع كان تجاهها، مضيفة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنوية لأي فنان مصري أو النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه".كما "أهابت بالجميع بعدم التعرض لأشخاص أعضائها من الفنانين لمجرد مشاركتهم في عمل قد يتفق البعض أو يختلف على مضمونه".ولفتت النقابة كذلك إلى أنها "تحرص على القيم الأصيلة للمجتمع المصري، وتؤكد أن دور الفنون والقوة الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة وأن تدق ناقوس الخطر على ظواهر كثيرة قد تتسرب لمجتمعنا، ويجب أن يتصدى لها فنانو مصر ومبدعوها بأعمالهم، والتي تكشف كثيرا منها وتعطي رسالة لتنبيه الجميع، وهذا هو دور الفن في عمومه ودور فنون التمثيل خصوصا".وأثار فيلم "أصحاب ولا أعز" حالة من الجدل الواسع منذ بداية عرضه على منصة "نيتفلكس" الرقمية الأسبوع الماضي، بسبب احتوائه على مشاهد وألفاظ رآها العديد من المشاهدين أنها غير لائقه ولا تتناسب مع القيم والعادات الشرقية.وكان صاحب النصيب الأكبر من الهجوم بطلة الفيلم، منى زكي، بسبب بعض مشاهدها في العمل الفني.ووصلت أزمة فيلم "أصحاب ولا أعز" إلىمجلس النواب المصري، بعد أن تقدم النائب محمود قاسم، ببيان عاجل لرئيس المجلس، المستشار حنفي الجبالي، لتوجيهه إلى وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، بشأن مضمون فيلم "أصحاب ولا أعز"، والذي يزعم فيه أنه يروج للمثلية الجنسية.ويشارك في بطولة الفيلم الفنان الأردني، إياد نصار، والمخرجة اللبنانية، نادين لبكي، وهو نسخة عربية من الفيلم الإيطالي "غرباء بالكامل".

https://arabic.sputniknews.com/20220123/منى-زكي-ترد-على-الضجة-المثارة-بشأن-فيلمها-أصحاب-ولا-أعز-1056879285.html

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مجتمع, منوعات, أخبار الفنانين في مصر