تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220125/آبي-أحمد-يتفقد-إحدى-المناطق-المتضررة-من-الجفاف-في-ولاية-الصومال-الإقليمية-صور-1057137310.html
آبي أحمد يتفقد إحدى المناطق المتضررة من الجفاف في ولاية الصومال الإقليمية... صور
آبي أحمد يتفقد إحدى المناطق المتضررة من الجفاف في ولاية الصومال الإقليمية... صور
زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، بلدة كبريبة، إحدى المناطق المتضررة من الجفاف ‏في ولاية الصومال الإقليمية.‏ 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T12:45+0000
2022-01-25T12:45+0000
العالم
أخبار إثيوبيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0b/1049533522_0:59:3071:1786_1920x0_80_0_0_0222bc69801da2716c013a5d01ad75fb.jpg
وقام أحمد مع وفد رفيع المستوى بزيارة المناطق المتضررة من الجفاف في المنطقة، ومراجعة جهود الإغاثة الجارية.وكبريبة هي واحدة من العديد من المجتمعات المضيفة في ولاية الصومال الإقليمية، التي تدعم النازحين المتضررين من الجفاف، بحسب تغريدة له على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.وأضاف مؤكدا: "سنعمل على توسيع نطاق توفير شاحنات المياه والأغذية والأعلاف والأدوية الأساسية، بينما نقوم بتسريع مشاريع السدود الصغيرة التي شرعنا فيها لدعم إدارة المياه في مناطق الأراضي المنخفضة، كمسار للالتفاف على موجات الجفاف المستقبلية".ووفقا للجنة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث، فإن 9 من المناطق الإحدى عشرة التابعة للولايات الإقليمية الصومالية تضررت بالفعل من الجفاف.وتشارك المفوضية بالفعل في أنشطة مختلفة لتوريد المواد الغذائية وغير الغذائية للمناطق المتضررة في البلاد.وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بحث أخيرا مع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.وعُقد اللقاء في مقر وزارة الدفاع الإثيوبية بحضور وزير الدفاع الإثيوبي أبراهام بلاي وسفير السودان في أديس أبابا جمال الشيخ وعدد من مسؤولي البليدن.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0b/1049533522_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_9606b6919c7f746015eb039955f2975e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار إثيوبيا

آبي أحمد يتفقد إحدى المناطق المتضررة من الجفاف في ولاية الصومال الإقليمية... صور

12:45 GMT 25.01.2022
© REUTERS / TIKSA NEGERIرئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد
رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد
© REUTERS / TIKSA NEGERI
تابعنا عبر
زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، بلدة كبريبة، إحدى المناطق المتضررة من الجفاف ‏في ولاية الصومال الإقليمية.‏
وقام أحمد مع وفد رفيع المستوى بزيارة المناطق المتضررة من الجفاف في المنطقة، ومراجعة جهود الإغاثة الجارية.
وكبريبة هي واحدة من العديد من المجتمعات المضيفة في ولاية الصومال الإقليمية، التي تدعم النازحين المتضررين من الجفاف، بحسب تغريدة له على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.
وأضاف مؤكدا: "سنعمل على توسيع نطاق توفير شاحنات المياه والأغذية والأعلاف والأدوية الأساسية، بينما نقوم بتسريع مشاريع السدود الصغيرة التي شرعنا فيها لدعم إدارة المياه في مناطق الأراضي المنخفضة، كمسار للالتفاف على موجات الجفاف المستقبلية".
ووفقا للجنة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث، فإن 9 من المناطق الإحدى عشرة التابعة للولايات الإقليمية الصومالية تضررت بالفعل من الجفاف.
وتشارك المفوضية بالفعل في أنشطة مختلفة لتوريد المواد الغذائية وغير الغذائية للمناطق المتضررة في البلاد.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بحث أخيرا مع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.
وعُقد اللقاء في مقر وزارة الدفاع الإثيوبية بحضور وزير الدفاع الإثيوبي أبراهام بلاي وسفير السودان في أديس أبابا جمال الشيخ وعدد من مسؤولي البليدن.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية