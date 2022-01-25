آبي أحمد يتفقد إحدى المناطق المتضررة من الجفاف في ولاية الصومال الإقليمية... صور

وقام أحمد مع وفد رفيع المستوى بزيارة المناطق المتضررة من الجفاف في المنطقة، ومراجعة جهود الإغاثة الجارية.وكبريبة هي واحدة من العديد من المجتمعات المضيفة في ولاية الصومال الإقليمية، التي تدعم النازحين المتضررين من الجفاف، بحسب تغريدة له على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.وأضاف مؤكدا: "سنعمل على توسيع نطاق توفير شاحنات المياه والأغذية والأعلاف والأدوية الأساسية، بينما نقوم بتسريع مشاريع السدود الصغيرة التي شرعنا فيها لدعم إدارة المياه في مناطق الأراضي المنخفضة، كمسار للالتفاف على موجات الجفاف المستقبلية".ووفقا للجنة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث، فإن 9 من المناطق الإحدى عشرة التابعة للولايات الإقليمية الصومالية تضررت بالفعل من الجفاف.وتشارك المفوضية بالفعل في أنشطة مختلفة لتوريد المواد الغذائية وغير الغذائية للمناطق المتضررة في البلاد.وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بحث أخيرا مع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.وعُقد اللقاء في مقر وزارة الدفاع الإثيوبية بحضور وزير الدفاع الإثيوبي أبراهام بلاي وسفير السودان في أديس أبابا جمال الشيخ وعدد من مسؤولي البليدن.
زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، بلدة كبريبة، إحدى المناطق المتضررة من الجفاف في ولاية الصومال الإقليمية.
وقام أحمد مع وفد رفيع المستوى بزيارة المناطق المتضررة من الجفاف في المنطقة، ومراجعة جهود الإغاثة الجارية.
وكبريبة هي واحدة من العديد من المجتمعات المضيفة في ولاية الصومال الإقليمية، التي تدعم النازحين المتضررين من الجفاف، بحسب تغريدة له على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.
وأضاف مؤكدا: "سنعمل على توسيع نطاق توفير شاحنات المياه والأغذية والأعلاف والأدوية الأساسية، بينما نقوم بتسريع مشاريع السدود الصغيرة التي شرعنا فيها لدعم إدارة المياه في مناطق الأراضي المنخفضة، كمسار للالتفاف على موجات الجفاف المستقبلية".
We will accelerate the small dams projects we have embarked upon to support water management in lowland areas, as a pathway to circumventing future droughts. 2/2