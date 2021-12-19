وزير الدفاع الإثيوبي يلتقي نظيره التركي في إسطنبول

وعقد اجتماع بين الوزيرين، وتبادل فيه الجانبان وجهات النظر في مجالات الدفاع والأمن الإقليميين، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.كما أطلع وزير الدفاع التركي نظيره الإثيوبي على الحضارات القديمة للجمهورية التركية، من سلالة السلجوق إلى الإمبراطورية العثمانية، وفقا شبكة "فانا" الإثيوبية.وأفاد أبراهام أن خلوصي أكار أوضح له "طموح الجيل التركي الراقي، ونجاحه الباهر في تكنولوجيا الدفاع".وشارك رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، في النسخة الثالثة من قمة الشراكة التركية الأفريقية في مدينة اسطنبول، والتي تستمر لمدة يومين.وعلى هامش القمة، جرى لقاء بين أحمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي بعد لقائه معه: "وأضاف: "لطالما كانت العلاقات التاريخية بين بلدينا متجذرة في الاحترام المتبادل، وتستمر شراكتنا على أساس المشاركة البناءة".
وأفاد أبراهام أن خلوصي أكار أوضح له "طموح الجيل التركي الراقي، ونجاحه الباهر في تكنولوجيا الدفاع".
وشارك رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، في النسخة الثالثة من قمة الشراكة التركية الأفريقية في مدينة اسطنبول، والتي تستمر لمدة يومين.
وعلى هامش القمة، جرى لقاء بين أحمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي بعد لقائه معه: "وأضاف: "لطالما كانت العلاقات التاريخية بين بلدينا متجذرة في الاحترام المتبادل، وتستمر شراكتنا على أساس المشاركة البناءة".