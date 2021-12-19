تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211219/وزير-الدفاع-الإثيوبي-يلتقي-نظيره-التركي-في-إسطنبول-1054332929.html
وزير الدفاع الإثيوبي يلتقي نظيره التركي في إسطنبول
وزير الدفاع الإثيوبي يلتقي نظيره التركي في إسطنبول
التقى وزير الدفاع الإثيوبي أبراهام بيلاي مع نظيره التركي خلوصي أكار، وذلك على هامش قمة الشراكة ‏التركية الأفريقية الثالثة المنعقدة في مدينة إسطنبول التركية.‏ 19.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-19T11:06+0000
2021-12-19T11:06+0000
العالم
أخبار إثيوبيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/1046610734_0:0:2657:1495_1920x0_80_0_0_725bd36342b984d9fc8c64ea7aacd143.jpg
وعقد اجتماع بين الوزيرين، وتبادل فيه الجانبان وجهات النظر في مجالات الدفاع والأمن الإقليميين، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.كما أطلع وزير الدفاع التركي نظيره الإثيوبي على الحضارات القديمة للجمهورية التركية، من سلالة السلجوق إلى الإمبراطورية العثمانية، وفقا شبكة "فانا" الإثيوبية.وأفاد أبراهام أن خلوصي أكار أوضح له "طموح الجيل التركي الراقي، ونجاحه الباهر في تكنولوجيا الدفاع".وشارك رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، في النسخة الثالثة من قمة الشراكة التركية الأفريقية في مدينة اسطنبول، والتي تستمر لمدة يومين.وعلى هامش القمة، جرى لقاء بين أحمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي بعد لقائه معه: "وأضاف: "لطالما كانت العلاقات التاريخية بين بلدينا متجذرة في الاحترام المتبادل، وتستمر شراكتنا على أساس المشاركة البناءة".
https://arabic.sputniknews.com/20211218/آبي-أحمد-يشيد-بأردوغان-لحفاظه-على-منصة-تواصل-تعزيز-التعاون-بين-تركيا-وأفريقيا-1054308777.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/1046610734_0:0:2657:1993_1920x0_80_0_0_8ba568ef6388f37ad6df1cb52810c726.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار إثيوبيا

وزير الدفاع الإثيوبي يلتقي نظيره التركي في إسطنبول

11:06 GMT 19.12.2021
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع التركي، خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار
© Sputnik . Stringer
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
التقى وزير الدفاع الإثيوبي أبراهام بيلاي مع نظيره التركي خلوصي أكار، وذلك على هامش قمة الشراكة ‏التركية الأفريقية الثالثة المنعقدة في مدينة إسطنبول التركية.‏
وعقد اجتماع بين الوزيرين، وتبادل فيه الجانبان وجهات النظر في مجالات الدفاع والأمن الإقليميين، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.
كما أطلع وزير الدفاع التركي نظيره الإثيوبي على الحضارات القديمة للجمهورية التركية، من سلالة السلجوق إلى الإمبراطورية العثمانية، وفقا شبكة "فانا" الإثيوبية.
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2021
آبي أحمد يشيد بأردوغان لحفاظه على منصة تواصل تعزيز التعاون بين تركيا وأفريقيا
أمس, 14:56 GMT
وأفاد أبراهام أن خلوصي أكار أوضح له "طموح الجيل التركي الراقي، ونجاحه الباهر في تكنولوجيا الدفاع".
وشارك رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، في النسخة الثالثة من قمة الشراكة التركية الأفريقية في مدينة اسطنبول، والتي تستمر لمدة يومين.
وعلى هامش القمة، جرى لقاء بين أحمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي بعد لقائه معه: "وأضاف: "لطالما كانت العلاقات التاريخية بين بلدينا متجذرة في الاحترام المتبادل، وتستمر شراكتنا على أساس المشاركة البناءة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:36 GMTعمالقة الكرة يحتفون بلغة الضاد
11:29 GMTفوائد الموز الأخضر للصحة
11:28 GMTمصرع ممثلة يابانية شهيرة في ظروف غامضة
11:26 GMTهندي يتعرض للضرب حتى الموت من قبل "السيخ".. "حاول تدنيس المقدسات"
11:21 GMTضابط سابق في المخابرات الأمريكية: روسيا ليست "إمبراطورية الشر"
11:19 GMTألمانيا تشدد قيود السفر على القادمين من بريطانيا
11:07 GMTنفتالي بينيت: الموجة الخامسة لكورونا بدأت وعلى الجميع الاستعداد
11:06 GMTوزير الدفاع الإثيوبي يلتقي نظيره التركي في إسطنبول
11:04 GMTحمام "ابنة صلاح الدين" يبصر النور من جديد في حلب
11:01 GMTوزير الخارجية التركي: دعم أفغانستان واجب ديني
10:49 GMTأبو الغيط يهنئ قطر على التنظيم الناجح لبطولة كأس العرب
10:46 GMT السعودية: انهيار الوضع في أفغانستان سيقود لفوضى تصب في مصلحة المتطرفين
10:41 GMTالصحة المصرية تكشف نتيجة تحاليل المخالطين لأول 3 مصابين بـ"أوميكرون"‏
10:40 GMTأعراض قد تشير إلى تناول جرعة زائدة من الباراسيتومول
10:39 GMTدراسة: بروتينات داخل أسماك القرش قد تقضي على كورونا ومتحوره "أوميكرون" للأبد
10:38 GMTمدمرة "الوند" و4 غواصات جديدة تنضم للبحرية الإيرانية
10:32 GMTإعلام: هجوم إلكتروني على موقعين سياحيين إسرائيليين
10:21 GMTوزير الصحة البريطاني: نراقب حالات كورونا عن كثب وسنتحذ إجراءات إذا تطلب الأمر
10:17 GMTالسفارة الأمريكية بالسودان توجه تحذيرا لموظفيها
10:14 GMTقوات الأمن السودانية تغلق الطرق والجسور الرئيسية في العاصمة تحسبا للاحتجاجات