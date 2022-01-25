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https://arabic.sputniknews.com/20220125/أول-رد-رسمي-على-أنباء-طرد-منى-زكي-من-نقابة-الممثلين-بعد-فيلم-أصحاب-ولا-أعز-فيديو-1057053514.html
أول رد رسمي على أنباء طرد منى زكي من نقابة الممثلين بعد فيلم "أصحاب ولا أعز"... فيديو
أول رد رسمي على أنباء طرد منى زكي من نقابة الممثلين بعد فيلم "أصحاب ولا أعز"... فيديو
خرج نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي عن صمته، ليعقب على حقيقة طرد الفنانة المصرية منى زكي من نقابة الممثلين، وذلك بعد جدل ولغط كبيرين أُثيرا حول أزمة فيلم "أصحاب... 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T09:22+0000
2022-01-25T09:22+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وقال زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب، في برنامج "الحكاية": إن هذا تمثيل"، مؤكدا أن "منى زكي فعلت كل ذلك لأنه طلب منها فعليا".ونفى أن يكون هناك اتجاه داخل النقابة لمعاقبة منى زكي وإياد نصار، مؤكدا أنه "لو حدث ذلك سيكون هناك جريمة علنية لمعافبة فنان أدى دوره ببراعة".وأصدرت نقابة الممثلين المصريين، أمس الاثنين، بيانا رسميا، للتعقيب على أزمة فيلم "أصحاب ولا أعز"، ‏والهجوم الذي تتعرض له بطلته، منى زكي، بسبب بعض مشاهدها فيه.‏وأكدت النقابة، أنها "ستدعم أحد عضواتها، منى زكي، حال محاولة البعض اتخاذ أي إجراء من أي نوع كان تجاهها، مضيفة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنوية لأي فنان مصري أو النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه".وأثار فيلم "أصحاب ولا أعز" حالة من الجدل الواسع منذ بداية عرضه على منصة "نيتفلكس" الرقمية الأسبوع الماضي، بسبب احتوائه على مشاهد وألفاظ رآها العديد من المشاهدين أنها غير لائقه ولا تتناسب مع القيم والعادات الشرقية.وكان صاحب النصيب الأكبر من الهجوم بطلة الفيلم، منى زكي، بسبب بعض مشاهدها في العمل الفني.ووصلت أزمة فيلم "أصحاب ولا أعز" إلىمجلس النواب المصري، بعد أن تقدم النائب محمود قاسم، ببيان عاجل لرئيس المجلس، المستشار حنفي الجبالي، لتوجيهه إلى وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، بشأن مضمون فيلم "أصحاب ولا أعز"، والذي يزعم فيه أنه يروج للمثلية الجنسية.ويشارك في بطولة الفيلم الفنان الأردني، إياد نصار، والمخرجة اللبنانية، نادين لبكي، وهو نسخة عربية من الفيلم الإيطالي "غرباء بالكامل".
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أخبار الفنانين في مصر

أول رد رسمي على أنباء طرد منى زكي من نقابة الممثلين بعد فيلم "أصحاب ولا أعز"... فيديو

09:22 GMT 25.01.2022
© TWITTERمنى زكي
منى زكي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© TWITTER
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خرج نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي عن صمته، ليعقب على حقيقة طرد الفنانة المصرية منى زكي من نقابة الممثلين، وذلك بعد جدل ولغط كبيرين أُثيرا حول أزمة فيلم "أصحاب ولا أعز".
وقال زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب، في برنامج "الحكاية": إن هذا تمثيل"، مؤكدا أن "منى زكي فعلت كل ذلك لأنه طلب منها فعليا".
ونفى أن يكون هناك اتجاه داخل النقابة لمعاقبة منى زكي وإياد نصار، مؤكدا أنه "لو حدث ذلك سيكون هناك جريمة علنية لمعافبة فنان أدى دوره ببراعة".
وأصدرت نقابة الممثلين المصريين، أمس الاثنين، بيانا رسميا، للتعقيب على أزمة فيلم "أصحاب ولا أعز"، ‏والهجوم الذي تتعرض له بطلته، منى زكي، بسبب بعض مشاهدها فيه.‏
وأكدت النقابة، أنها "ستدعم أحد عضواتها، منى زكي، حال محاولة البعض اتخاذ أي إجراء من أي نوع كان تجاهها، مضيفة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنوية لأي فنان مصري أو النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه".
وأثار فيلم "أصحاب ولا أعز" حالة من الجدل الواسع منذ بداية عرضه على منصة "نيتفلكس" الرقمية الأسبوع الماضي، بسبب احتوائه على مشاهد وألفاظ رآها العديد من المشاهدين أنها غير لائقه ولا تتناسب مع القيم والعادات الشرقية.
وكان صاحب النصيب الأكبر من الهجوم بطلة الفيلم، منى زكي، بسبب بعض مشاهدها في العمل الفني.
ووصلت أزمة فيلم "أصحاب ولا أعز" إلىمجلس النواب المصري، بعد أن تقدم النائب محمود قاسم، ببيان عاجل لرئيس المجلس، المستشار حنفي الجبالي، لتوجيهه إلى وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، بشأن مضمون فيلم "أصحاب ولا أعز"، والذي يزعم فيه أنه يروج للمثلية الجنسية.
ويشارك في بطولة الفيلم الفنان الأردني، إياد نصار، والمخرجة اللبنانية، نادين لبكي، وهو نسخة عربية من الفيلم الإيطالي "غرباء بالكامل".
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