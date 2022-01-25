إعلام يتحدث عن "مصفحة هجينة" صنعتها تشكيلات كردية لمواجهة "داعش"

ويلاحظ أنه عند إنشائها، تم استخدام أجزاء من مركبة نقل المشاة السوفيتية "BMP-1"، ولا سيما العجلات المجنزرة، التي تحوي خمس عجلات على كل جانب، كما تم استعارة أحزمة مجنزرة من مركبات أخرى، وبعض الأجزاء الأخرى.وأوضحت مدونة "المها"، يوم أمس الاثنين، مراحل إنشاء حاملة أفراد مدرعة من جسم عربة مسلحة تم اغتنامها في ساحة المعركة، في الواقع، تم تنفيذ العمل ضمن إمكانيات متواضعة، وبالتالي لم تكن الجودة عالية جدًا للمنتج.ويتمتع السائق في حجرة القيادة بنافذة زجاجية مصفحة، وتتواجد أربع نوافذ مماثلة في حجرة القوات (نافذتان على كل جانب)، مما يسمح باستخدام الأسلحة الخفيفة، ويوجد في جزئها الخلفي فتحة لدخول وخروج جنود المشاة.وفي وقت لاحق، بدأ تركيب هياكل مستطيلة أبسط، مما سمح بتركيب العديد من المدافع الرشاشة الثقيلة.وهربت مجموعة من السجناء من سجن في مدينة الحسكة السورية، بعد أن استهدفته سيارة مفخخة.وأفاد مصدر عسكري في "قسد" التي يقودها الأكراد، في وقت سابق، بمقتل 7 أفراد من قوات الأمن الكردية السورية و23 من مقاتلي تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى).ونقلت "رويترز" عن المصدر قوله بأن هناك أجانب من بين عناصر تنظيم "داعش" الذين قتلوا بهجوم شنه التنظيم على سجن في الحسكة يوم الخميس.من جانبها، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية في بيان أنها "اعتقلت 89 متشددا وأن الاشتباكات ما زالت تدور في محيط السجن بعد أن هاجمه مقاتلو التنظيم وحاولوا إطلاق سراح سجناء من أعضائه".
استخدمت التشكيلات الكردية مركبة مدرعة غير معتادة ضد مسلحي تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا)، خلال الأعمال العسكرية الأخيرة في مدينة الحسكة السورية.
ويلاحظ أنه عند إنشائها، تم استخدام أجزاء من مركبة نقل المشاة السوفيتية "BMP-1"، ولا سيما العجلات المجنزرة، التي تحوي خمس عجلات على كل جانب، كما تم استعارة أحزمة مجنزرة من مركبات أخرى، وبعض الأجزاء الأخرى.
وأوضحت مدونة "المها"، يوم أمس الاثنين، مراحل إنشاء حاملة أفراد مدرعة من جسم عربة مسلحة تم اغتنامها في ساحة المعركة، في الواقع، تم تنفيذ العمل ضمن إمكانيات متواضعة، وبالتالي لم تكن الجودة عالية جدًا للمنتج.
ويتمتع السائق في حجرة القيادة بنافذة زجاجية مصفحة، وتتواجد أربع نوافذ مماثلة في حجرة القوات (نافذتان على كل جانب)، مما يسمح باستخدام الأسلحة الخفيفة، ويوجد في جزئها الخلفي فتحة لدخول وخروج جنود المشاة.
The YPG deployed at least one of its BMBs to Hasaka.
These APCs are an exotic bland of parts salvaged from destroyed IS BMP-1s and YPG ingenuity.