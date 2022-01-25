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https://arabic.sputniknews.com/20220125/الكهرباء-العراقية-منظومتنا-ليست-منهارة-ولدينا-قدرة-على-تزويد-المواطنين-بـ20-ساعة-1057057266.html
الكهرباء العراقية: منظومتنا ليست منهارة ولدينا قدرة على تزويد المواطنين بـ20 ساعة
الكهرباء العراقية: منظومتنا ليست منهارة ولدينا قدرة على تزويد المواطنين بـ20 ساعة
أكدت وزارة الكهرباء العراقية نفيها لما تم تناقله من أخبار تفيد بانهيار منظومتها لأسباب متعددة، منها نقص إمدادات الطاقة. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T10:06+0000
2022-01-25T10:06+0000
محطات
انقطاع التيار الكهربائي
العراق
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وحسب بيان للوزارة العراقية نشرته السومرية نيوز، قالت: "المنظومة الكهربائية عاملة من خلال محطاتها البخارية والغازية بطاقه تصل الى ١٣٤٠٠ ميكاواط، رغم انحسار اطلاقات الغاز المورد ورغم انخفاض الغاز الوطني بسبب سوء الأحوال الجوية بحسب وزارة النفط".وحول قدرة المحطات على الاستمرار بإنتاج الكهرباء، أكد البيان أن "محطات الكهرباء جاهزة للعمل وبإمكانها تجهيز المواطنين بالكهرباء من ١٨ الى ٢٠ ساعة ما ان توفرت امدادات الغاز".وكانت وزارة النفط العراقية قد أكدت انخفاض إنتاج الغاز بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث عم طقس سيء جميع أنحاء العراق خلال الفترة الماضية أدى إلى تساقط أمطار وثلوج على المناطق الشمالية، حيث وصلت نسبة الثلوج في بعض المحافظات إلى 100 سم، وهو ما اضطرت معه الحكومة إلى تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات لمختلف المراحل الدراسية إلى الأسبوع المقبل.
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محطات, انقطاع التيار الكهربائي, العراق

الكهرباء العراقية: منظومتنا ليست منهارة ولدينا قدرة على تزويد المواطنين بـ20 ساعة

10:06 GMT 25.01.2022
© Sputnik . MOUHAMED NADJMمهندسة كهرباء سورية
مهندسة كهرباء سورية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© Sputnik . MOUHAMED NADJM
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أكدت وزارة الكهرباء العراقية نفيها لما تم تناقله من أخبار تفيد بانهيار منظومتها لأسباب متعددة، منها نقص إمدادات الطاقة.
وحسب بيان للوزارة العراقية نشرته السومرية نيوز، قالت: "المنظومة الكهربائية عاملة من خلال محطاتها البخارية والغازية بطاقه تصل الى ١٣٤٠٠ ميكاواط، رغم انحسار اطلاقات الغاز المورد ورغم انخفاض الغاز الوطني بسبب سوء الأحوال الجوية بحسب وزارة النفط".
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وحول قدرة المحطات على الاستمرار بإنتاج الكهرباء، أكد البيان أن "محطات الكهرباء جاهزة للعمل وبإمكانها تجهيز المواطنين بالكهرباء من ١٨ الى ٢٠ ساعة ما ان توفرت امدادات الغاز".
ولفت البيان إلى أنه و"لليوم الرابع على التوالي لا تزال الوزارة في غرفة عمليات دائمة الانعقاد لبحث التداعيات التي اثرت سلباً على ساعات تجهيز الكهرباء ومعالجتها".
وكانت وزارة النفط العراقية قد أكدت انخفاض إنتاج الغاز بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث عم طقس سيء جميع أنحاء العراق خلال الفترة الماضية أدى إلى تساقط أمطار وثلوج على المناطق الشمالية، حيث وصلت نسبة الثلوج في بعض المحافظات إلى 100 سم، وهو ما اضطرت معه الحكومة إلى تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات لمختلف المراحل الدراسية إلى الأسبوع المقبل.
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