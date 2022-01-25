المتحدث باسم قوات "أنصار الله" يهدد باستهداف معرض إكسبو المقام في دبي

وكتب سريع في تغريدة على تويتر "إكسبو... معنا قد تخسر... ننصح بتغير الوجهة" في إشارة إلى أن الجماعة قد تلجأ إلى تهديد المعرض الدولي البارز، الذي تتواصل فعالياته في دبي حتى 31 مارس/آذار المقبل.وافتتح معرض إكسبو 2020 في دبي في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وقد جذب حتى الآن ما يقارب 11 مليون زائر، حيث تعرض أكثر من 190 دولة ثقافاتها وابتكاراتها، داخل أجنحة مدهشة من الناحية المعمارية، على موقع تبلغ مساحته 438 هكتارا.وأنفقت حكومة دبي ما يقدر بنحو 7 مليارات دولار على الحدث، فيما تأمل في جذب 25 مليون زائر خلال الأشهر الستة المقبلة، لتعزيز السياحة والاستثمار في الإمارة.ويعتبر معرض دبي إكسبو أكبر حدث يقام في العالم العربي، ويقام هذا المعرض كل 5 سنوات، ويشهد مئات الدول التي تستخدم الأجنحة لعرض أحدث ما في الهندسة المعمارية والتكنولوجيا.وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الاثنين، تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة لجماعة "أنصار الله" في الجوف باليمن بعد إطلاقها صاروخين بالستيين على أبو ظبي.وذكر الناطق باسم القوات المسلحة لجماعة أنصار الله العميد يحيى سريع، الاثنين، أن قوات الجماعة استهدفت مواقع حيوية في العمقين السعودي والإماراتي بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
وافتتح معرض إكسبو 2020 في دبي في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وقد جذب حتى الآن ما يقارب 11 مليون زائر، حيث تعرض أكثر من 190 دولة ثقافاتها وابتكاراتها، داخل أجنحة مدهشة من الناحية المعمارية، على موقع تبلغ مساحته 438 هكتارا.
وأنفقت حكومة دبي ما يقدر بنحو 7 مليارات دولار على الحدث، فيما تأمل في جذب 25 مليون زائر خلال الأشهر الستة المقبلة، لتعزيز السياحة والاستثمار في الإمارة.