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https://arabic.sputniknews.com/20220125/المتحدث-باسم-قوات-أنصار-الله-يهدد-باستهداف-معرض-إكسبو-المقام-في-دبي-1057156823.html
المتحدث باسم قوات "أنصار الله" يهدد باستهداف معرض إكسبو المقام في دبي
المتحدث باسم قوات "أنصار الله" يهدد باستهداف معرض إكسبو المقام في دبي
هدد المتحدث باسم قوات "أنصار الله" اليمنية، العميد يحيى سريع، باستهداف معرض إكسبو 2020 المقام في إمارة دبي. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T14:57+0000
2022-01-25T15:11+0000
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وكتب سريع في تغريدة على تويتر "إكسبو... معنا قد تخسر... ننصح بتغير الوجهة" في إشارة إلى أن الجماعة قد تلجأ إلى تهديد المعرض الدولي البارز، الذي تتواصل فعالياته في دبي حتى 31 مارس/آذار المقبل.وافتتح معرض إكسبو 2020 في دبي في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وقد جذب حتى الآن ما يقارب 11 مليون زائر، حيث تعرض أكثر من 190 دولة ثقافاتها وابتكاراتها، داخل أجنحة مدهشة من الناحية المعمارية، على موقع تبلغ مساحته 438 هكتارا.وأنفقت حكومة دبي ما يقدر بنحو 7 مليارات دولار على الحدث، فيما تأمل في جذب 25 مليون زائر خلال الأشهر الستة المقبلة، لتعزيز السياحة والاستثمار في الإمارة.ويعتبر معرض دبي إكسبو أكبر حدث يقام في العالم العربي، ويقام هذا المعرض كل 5 سنوات، ويشهد مئات الدول التي تستخدم الأجنحة لعرض أحدث ما في الهندسة المعمارية والتكنولوجيا.وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الاثنين، تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة لجماعة "أنصار الله" في الجوف باليمن بعد إطلاقها صاروخين بالستيين على أبو ظبي.وذكر الناطق باسم القوات المسلحة لجماعة أنصار الله العميد يحيى سريع، الاثنين، أن قوات الجماعة استهدفت مواقع حيوية في العمقين السعودي والإماراتي بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220125/وسط-معادلة-خطيرة-محتملة-هل-تلجأ-الإمارات-لمراوغة-للهروب-من-رادارات-الصواريخ--1057137017.html
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العالم العربي, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

المتحدث باسم قوات "أنصار الله" يهدد باستهداف معرض إكسبو المقام في دبي

14:57 GMT 25.01.2022 (تم التحديث: 15:11 GMT 25.01.2022)
© إكسبو 2020 دبيإكسبو 2020 دبي... الخبراء يناقشون دور الممر البحري الشمالي كشريان ملاحة لتأمين سلسلة التوريد العالمية
إكسبو 2020 دبي... الخبراء يناقشون دور الممر البحري الشمالي كشريان ملاحة لتأمين سلسلة التوريد العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© إكسبو 2020 دبي
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هدد المتحدث باسم قوات "أنصار الله" اليمنية، العميد يحيى سريع، باستهداف معرض إكسبو 2020 المقام في إمارة دبي.
وكتب سريع في تغريدة على تويتر "إكسبو... معنا قد تخسر... ننصح بتغير الوجهة" في إشارة إلى أن الجماعة قد تلجأ إلى تهديد المعرض الدولي البارز، الذي تتواصل فعالياته في دبي حتى 31 مارس/آذار المقبل.
وافتتح معرض إكسبو 2020 في دبي في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وقد جذب حتى الآن ما يقارب 11 مليون زائر، حيث تعرض أكثر من 190 دولة ثقافاتها وابتكاراتها، داخل أجنحة مدهشة من الناحية المعمارية، على موقع تبلغ مساحته 438 هكتارا.
وأنفقت حكومة دبي ما يقدر بنحو 7 مليارات دولار على الحدث، فيما تأمل في جذب 25 مليون زائر خلال الأشهر الستة المقبلة، لتعزيز السياحة والاستثمار في الإمارة.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
وسط معادلة خطيرة محتملة... هل تلجأ الإمارات لمراوغة للهروب من رادارات الصواريخ
12:49 GMT
ويعتبر معرض دبي إكسبو أكبر حدث يقام في العالم العربي، ويقام هذا المعرض كل 5 سنوات، ويشهد مئات الدول التي تستخدم الأجنحة لعرض أحدث ما في الهندسة المعمارية والتكنولوجيا.
وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الاثنين، تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة لجماعة "أنصار الله" في الجوف باليمن بعد إطلاقها صاروخين بالستيين على أبو ظبي.

وذكر الناطق باسم القوات المسلحة لجماعة أنصار الله العميد يحيى سريع، الاثنين، أن قوات الجماعة استهدفت مواقع حيوية في العمقين السعودي والإماراتي بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
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