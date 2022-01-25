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https://arabic.sputniknews.com/20220125/برشلونة-يكشف-عن-طريقة-علاج-أنسو-فاتي--1057159688.html
برشلونة يكشف عن طريقة علاج أنسو فاتي
برشلونة يكشف عن طريقة علاج أنسو فاتي
كشف نادي برشلونة الإسباني عن طريقة علاج لاعبه الشاب أنسو فاتي بعدما تفاقمت إصابة قديمة في فخذه، مؤكدا أنه لن يجري عملية جراحية وسيلجأ إلى علاج "تحفظي" في رحلة... 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T16:12+0000
2022-01-25T16:14+0000
رياضة
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وذكر برشلونة في بيان: "أنسو فاتي لاعب الفريق الأول سيسير على علاج تحفظي للتعافي من الإصابة في عضلات الفخذ اليسرى الخلفية".وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن فاتي اجتمع مع الجهاز الطبي لبرشلونة برفقة عائلته لمناقشة مستقبله بشأن الإصابة التي يعاني منها.وأسفر الاجتماع عن رفض فاتي إجراء جراحة في ركبته للمرة الرابعة، والاكتفاء بالعلاج والتأهيل للتعافي من الإصابة.جاء ذلك بسبب رغبة فاتي في عدم خوض تجربة صعبة مرة أخرى بإجراء جراحة في ركبته، بعدما شعر بمعاناة كبيرة طوال فترة غيابه السابقة.وأجرى فاتي قبل ذلك 3 جراحات في الركبة وأصبحت مسيرته الكروية مهددة بالانتهاء، قبل أن يتعافى ويعود للمشاركة مع برشلونة هذا الموسم.هذا وأصيب اللاعب، البالغ عمره 19 عاما، خلال خسارة برشلونة 3-2 أمام أتليتك بيلباو بعد وقت إضافي، في كأس ملك إسبانيا يوم 20 يناير/ كانون الثاني، في ظهوره الثاني مع الفريق بعد عودته من غياب لشهرين.
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رياضة

برشلونة يكشف عن طريقة علاج أنسو فاتي

16:12 GMT 25.01.2022 (تم التحديث: 16:14 GMT 25.01.2022)
© AFP 2021 / LLUIS GENEلاعب برشلونة أنسو فاتي
لاعب برشلونة أنسو فاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© AFP 2021 / LLUIS GENE
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كشف نادي برشلونة الإسباني عن طريقة علاج لاعبه الشاب أنسو فاتي بعدما تفاقمت إصابة قديمة في فخذه، مؤكدا أنه لن يجري عملية جراحية وسيلجأ إلى علاج "تحفظي" في رحلة التعافي.
وذكر برشلونة في بيان: "أنسو فاتي لاعب الفريق الأول سيسير على علاج تحفظي للتعافي من الإصابة في عضلات الفخذ اليسرى الخلفية".
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن فاتي اجتمع مع الجهاز الطبي لبرشلونة برفقة عائلته لمناقشة مستقبله بشأن الإصابة التي يعاني منها.
وأسفر الاجتماع عن رفض فاتي إجراء جراحة في ركبته للمرة الرابعة، والاكتفاء بالعلاج والتأهيل للتعافي من الإصابة.
جاء ذلك بسبب رغبة فاتي في عدم خوض تجربة صعبة مرة أخرى بإجراء جراحة في ركبته، بعدما شعر بمعاناة كبيرة طوال فترة غيابه السابقة.
وأجرى فاتي قبل ذلك 3 جراحات في الركبة وأصبحت مسيرته الكروية مهددة بالانتهاء، قبل أن يتعافى ويعود للمشاركة مع برشلونة هذا الموسم.
هذا وأصيب اللاعب، البالغ عمره 19 عاما، خلال خسارة برشلونة 3-2 أمام أتليتك بيلباو بعد وقت إضافي، في كأس ملك إسبانيا يوم 20 يناير/ كانون الثاني، في ظهوره الثاني مع الفريق بعد عودته من غياب لشهرين.
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