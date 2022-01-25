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بري يعلق على قرار الحريري اعتزال الحياة السياسية ويصفه بـ"الشأن الحزين"
بري يعلق على قرار الحريري اعتزال الحياة السياسية ويصفه بـ"الشأن الحزين"
علق رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، بتعليق عمله في الحياة السياسية. 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T11:34+0000
2022-01-25T11:34+0000
أخبار لبنان
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وقال بري، في حديث مع صحيفة الجمهورية اللبنانية، تعليقا على إعلان الرئيس سعد الحريري من "بيت الوسط" قراره بتعليق مشاركته ومشاركة تيار المستقبل في الانتخابات النيابية المحدّدة في مايو/ أيار المقبل، "إن قرار الحريري شأن حزين".وكان رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، قد أعلن، أمس الاثنين، تعليقه العمل السياسي في المرحلة الحالية، مبررا ذلك بأنه لا مجال لأي فرصة في لبنان.وكتب في بيان نشره عبر حسابه بموقع "تويتر" "أولا تعليق العمل بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها، وثانيا: عدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار".
https://arabic.sputniknews.com/20220124/جنبلاط-قرار-الحريري-تعليق-عمله-السياسي-يعني-إطلاق-يد-حزب-الله-والإيرانيين-1057035186.html
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أخبار لبنان

بري يعلق على قرار الحريري اعتزال الحياة السياسية ويصفه بـ"الشأن الحزين"

11:34 GMT 25.01.2022
© AFP 2021 / HOرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© AFP 2021 / HO
تابعنا عبر
علق رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، بتعليق عمله في الحياة السياسية.
وقال بري، في حديث مع صحيفة الجمهورية اللبنانية، تعليقا على إعلان الرئيس سعد الحريري من "بيت الوسط" قراره بتعليق مشاركته ومشاركة تيار المستقبل في الانتخابات النيابية المحدّدة في مايو/ أيار المقبل، "إن قرار الحريري شأن حزين".
وليد جنبلاط - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
جنبلاط: قرار الحريري تعليق عمله السياسي يعني إطلاق يد "حزب الله" والإيرانيين
أمس, 17:10 GMT
وكان رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، قد أعلن، أمس الاثنين، تعليقه العمل السياسي في المرحلة الحالية، مبررا ذلك بأنه لا مجال لأي فرصة في لبنان.
وكتب في بيان نشره عبر حسابه بموقع "تويتر" "أولا تعليق العمل بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها، وثانيا: عدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار".
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