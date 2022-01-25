بري يعلق على قرار الحريري اعتزال الحياة السياسية ويصفه بـ"الشأن الحزين"

وقال بري، في حديث مع صحيفة الجمهورية اللبنانية، تعليقا على إعلان الرئيس سعد الحريري من "بيت الوسط" قراره بتعليق مشاركته ومشاركة تيار المستقبل في الانتخابات النيابية المحدّدة في مايو/ أيار المقبل، "إن قرار الحريري شأن حزين".وكان رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، قد أعلن، أمس الاثنين، تعليقه العمل السياسي في المرحلة الحالية، مبررا ذلك بأنه لا مجال لأي فرصة في لبنان.وكتب في بيان نشره عبر حسابه بموقع "تويتر" "أولا تعليق العمل بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها، وثانيا: عدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار".
علق رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، بتعليق عمله في الحياة السياسية.
وقال بري، في حديث مع صحيفة الجمهورية اللبنانية، تعليقا على إعلان الرئيس سعد الحريري من "بيت الوسط" قراره بتعليق مشاركته ومشاركة تيار المستقبل في الانتخابات النيابية المحدّدة في مايو/ أيار المقبل، "إن قرار الحريري شأن حزين".
وكان رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، سعد الحريري، قد أعلن، أمس الاثنين، تعليقه العمل السياسي في المرحلة الحالية، مبررا ذلك بأنه لا مجال لأي فرصة في لبنان.
وكتب في بيان نشره عبر حسابه بموقع "تويتر" "أولا تعليق العمل بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها، وثانيا: عدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار".