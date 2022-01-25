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‏"تويتر" يعمل على ميزة "القطيع"... تغريدات لأفراد محددين
‏"تويتر" يعمل على ميزة "القطيع"... تغريدات لأفراد محددين
كشفت تقارير عن عمل موقع "تويتر" للتغريدات على ميزة جديدة تتيح مشاركة التغريدات مع مجموعة ‏معينة من الأفراد، والذي يطلق عليهم "القطيع".‏ 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T10:25+0000
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وكان "تويتر" أعطى أول لمحة عن الميزة في شهر يوليو/ تموز الماضي، التي أطلق عليها في ذلك الوقت "الأصدقاء الموثوق بهم"، لكنها أخذت في التبلور منذ ذلك الحين.ونشر مطور الهواتف الذكية، أليساندرو بالوزي، تسريبات لميزة "السرب"، والتي توضح أنه يمكن إضافة ما يصل إلى 150 عضوا لمشاهدة التغريدات الخاصة، كما أنه يمكن لهؤلاء المستخدمين المختارين الرد عليها والتفاعل معها.وفي حال رغبة المستخدم في إزالة أحد هؤلاء الأفراد من قطيعه، فإنه لن يتلقى إشعارا بأنه تمت إزالته.وقالت المتحدثة باسم "تويتر"، تاتيانا بريت، في تصريحات لموقع "ذا فيرج" إن موقع "تويتر" يعمل دائمًا على طرق جديدة لمساعدة الأشخاص على الانخراط في محادثات صحية، ونحن نستكشف حاليا طرقا للسماح للأشخاص بالمشاركة بشكل أكثر خصوصية".يشار إلى أن موقع "تويتر" أطلق، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، ميزة مماثلة لميزة "القطيع" القادمة، ولكنها تتيح إرسال تغريدات لمستخدمين من ذوي الاهتمامات المشتركة بدلا من جميع المتابعين.
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مجتمع, منوعات, تويتر

‏"تويتر" يعمل على ميزة "القطيع"... تغريدات لأفراد محددين

10:25 GMT 25.01.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoتويتر
تويتر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
تويتر
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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كشفت تقارير عن عمل موقع "تويتر" للتغريدات على ميزة جديدة تتيح مشاركة التغريدات مع مجموعة ‏معينة من الأفراد، والذي يطلق عليهم "القطيع".‏
وكان "تويتر" أعطى أول لمحة عن الميزة في شهر يوليو/ تموز الماضي، التي أطلق عليها في ذلك الوقت "الأصدقاء الموثوق بهم"، لكنها أخذت في التبلور منذ ذلك الحين.
ونشر مطور الهواتف الذكية، أليساندرو بالوزي، تسريبات لميزة "السرب"، والتي توضح أنه يمكن إضافة ما يصل إلى 150 عضوا لمشاهدة التغريدات الخاصة، كما أنه يمكن لهؤلاء المستخدمين المختارين الرد عليها والتفاعل معها.
وفي حال رغبة المستخدم في إزالة أحد هؤلاء الأفراد من قطيعه، فإنه لن يتلقى إشعارا بأنه تمت إزالته.
وقالت المتحدثة باسم "تويتر"، تاتيانا بريت، في تصريحات لموقع "ذا فيرج" إن موقع "تويتر" يعمل دائمًا على طرق جديدة لمساعدة الأشخاص على الانخراط في محادثات صحية، ونحن نستكشف حاليا طرقا للسماح للأشخاص بالمشاركة بشكل أكثر خصوصية".
يشار إلى أن موقع "تويتر" أطلق، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، ميزة مماثلة لميزة "القطيع" القادمة، ولكنها تتيح إرسال تغريدات لمستخدمين من ذوي الاهتمامات المشتركة بدلا من جميع المتابعين.
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