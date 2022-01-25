رياض محرز: الجزائر ستعود أقوى

وقال محرز في رسالة للجمهور الجزائري نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، إن الخروج المبكر من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم سيدفع الفريق للعودة بقوة واستعادة ثقة الجماهير في الفريق مرة أخرى، من أجل التأهل إلى كأس العالم في قطر.وأضاف: "لقد فضّلت انتظار بضعة أيام من أجل الحديث عن البطولة، لكنني أعتقد أنه من المهم أن تعرف الجماهير شعورنا بالإحباط وخيبة الأمل. لا يوجد مبرر لما حدث رغم الظروف التي واجهت الفريق".واعترف محرز قائلا: "أنا أولا لم أكن في أفضل حالاتي، عندما كان كل شيء يسير على أحسن ما يرام، كنا نفوز وفي القمة وكان الجميع يقف خلفنا وما زال الكثير من المشجعين والمواطنين يدعموننا".وأوضح: "قرأت الكثير من الرسائل السلبية، وهذا يظهر مرة أخرى أن كرة القدم تسير بسرعة كبيرة في الاتجاهين، هذه البطولة ستكون بمثابة تذكير لنا وسنعود أقوى، تأكدوا من هذا".واختتم تعليقه بوعد الجماهير بالتأهل لكأس العالم، قائلا: "سنجعل الشعب الجزائري فخورا بنا مرة أخرى في المباريات القادمة حتى نكون قادرين على الذهاب إلى كأس العالم، شكرا لكل من يدعمنا في الأوقات الجيدة والصعبة، تحيا الجزائر إلى الأبد".
خرج قائد المنتخب الجزائري رياض محرز، ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي، عن صمته بعد الخروج المدوي من منافسات كأس أمم أفريقيا.
وقال محرز في رسالة للجمهور الجزائري نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، إن الخروج المبكر من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم سيدفع الفريق للعودة بقوة واستعادة ثقة الجماهير في الفريق مرة أخرى، من أجل التأهل إلى كأس العالم في قطر.
وأضاف: "لقد فضّلت انتظار بضعة أيام من أجل الحديث عن البطولة، لكنني أعتقد أنه من المهم أن تعرف الجماهير شعورنا بالإحباط وخيبة الأمل. لا يوجد مبرر لما حدث رغم الظروف التي واجهت الفريق".
واعترف محرز قائلا: "أنا أولا لم أكن في أفضل حالاتي، عندما كان كل شيء يسير على أحسن ما يرام، كنا نفوز وفي القمة وكان الجميع يقف خلفنا وما زال الكثير من المشجعين والمواطنين يدعموننا".
وأوضح: "قرأت الكثير من الرسائل السلبية، وهذا يظهر مرة أخرى أن كرة القدم تسير بسرعة كبيرة في الاتجاهين، هذه البطولة ستكون بمثابة تذكير لنا وسنعود أقوى، تأكدوا من هذا".
واختتم تعليقه بوعد الجماهير بالتأهل لكأس العالم، قائلا: "سنجعل الشعب الجزائري فخورا بنا مرة أخرى في المباريات القادمة حتى نكون قادرين على الذهاب إلى كأس العالم، شكرا لكل من يدعمنا في الأوقات الجيدة والصعبة، تحيا الجزائر إلى الأبد".