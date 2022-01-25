https://arabic.sputniknews.com/20220125/شاروخان-يكافئ-معجبا-مصريا-بسبب-تصرفه-مع-سائحة-هندية-صور-1057135333.html

شاروخان يكافئ معجبا مصريا بسبب تصرفه مع سائحة هندية... صور

شاروخان يكافئ معجبا مصريا بسبب تصرفه مع سائحة هندية... صور

عبّر نجم بوليوود الهندي، شاروخان، عن شكره وامتنانه لمعجب من مصر بسبب تصرفه مع سائحة ‏هندية في بلاده.‏ 25.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-25T12:21+0000

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وقرر شاروخان مكافأة المعجب المصري، وهو وكيل سفريات، بإرسال صور له تحمل إمضاءه، وكذلك مذكرة مكتوبة بخط يده، بعد أن قرر مساعدة أستاذة هندية تعاني من مشاكل في الدفع "لأنها من بلد شاروخان"، بحسب قوله لها.وقبل رأس السنة الجديدة مباشرة، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي قصة وكيل سفريات مصري قرر استثناء السائحة الهندية من مشاكل عدم الدفع لأنها كانت من بلد شاروخان، إذ كانت تسعى لتحويل أموال له ولكن واجهت مشاكل في الدفع، ليبلغها المعجب المصري أنه يثق بها وأنه سيجري الحجز لها، وسيجعلها تسدد في وقت لاحق.وفي يوم السبت الماضي، غردت السائحة الهندية، أشويني ديشباندي، عبر حسابها على "تويتر"، أن شاروخان علم بالواقعة، وقرر إرسال صورة موقعة ومذكرة تقدير مكتوبة بخط اليد لمعجبه المصري، وكذلك صور موقعة لابنته وابنة ديشباندي.وفي الصور التي نشرتها أشويتي على "تويتر"، جاء في نص رسالة شاروخان اليدوية إلى وكيل السفر المصري: "شكرا لك على لطفك مع مواطنتي الهندية، إنه لكرم كبير منك تصرفك، نرجو أن تتكاثر أرواحكم الطيبة".يشار إلى أن هذا هو ظهور نادر لشاروخان، الذي ظل غائبا بشكل ملحوظ عن أعين الجمهور منذ تورط ابنه الممثل الشاب، آريان خان، في قضية مخدرات في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وألقي القبض على آريان خان من قبل مكتب مكافحة المخدرات من على متن سفينة سياحية، وأفرج عنه بكفالة، بعد أن أمضى 25 يوما في السجن.

https://arabic.sputniknews.com/20211031/خروج-المئات-إلى-الشوارع-احتفالا-بخروج-نجل-شاروخان-من-السجن-بكفالة-في-قضية-المخدرات-فيديو-1050581363.html

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