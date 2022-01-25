تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
مجلس النواب الليبي يصوت ضد مشاركة المجلس الأعلى للدولة في تزكية رئيس الحكومة الجديدة
https://arabic.sputniknews.com/20220125/شاروخان-يكافئ-معجبا-مصريا-بسبب-تصرفه-مع-سائحة-هندية-صور-1057135333.html
شاروخان يكافئ معجبا مصريا بسبب تصرفه مع سائحة هندية... صور
شاروخان يكافئ معجبا مصريا بسبب تصرفه مع سائحة هندية... صور
عبّر نجم بوليوود الهندي، شاروخان، عن شكره وامتنانه لمعجب من مصر بسبب تصرفه مع سائحة ‏هندية في بلاده.‏ 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T12:21+0000
2022-01-25T12:22+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102214/90/1022149033_0:79:2951:1739_1920x0_80_0_0_1ecbbc023d2c927120327fdfb26331d3.jpg
وقرر شاروخان مكافأة المعجب المصري، وهو وكيل سفريات، بإرسال صور له تحمل إمضاءه، وكذلك مذكرة مكتوبة بخط يده، بعد أن قرر مساعدة أستاذة هندية تعاني من مشاكل في الدفع "لأنها من بلد شاروخان"، بحسب قوله لها.وقبل رأس السنة الجديدة مباشرة، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي قصة وكيل سفريات مصري قرر استثناء السائحة الهندية من مشاكل عدم الدفع لأنها كانت من بلد شاروخان، إذ كانت تسعى لتحويل أموال له ولكن واجهت مشاكل في الدفع، ليبلغها المعجب المصري أنه يثق بها وأنه سيجري الحجز لها، وسيجعلها تسدد في وقت لاحق.وفي يوم السبت الماضي، غردت السائحة الهندية، أشويني ديشباندي، عبر حسابها على "تويتر"، أن شاروخان علم بالواقعة، وقرر إرسال صورة موقعة ومذكرة تقدير مكتوبة بخط اليد لمعجبه المصري، وكذلك صور موقعة لابنته وابنة ديشباندي.وفي الصور التي نشرتها أشويتي على "تويتر"، جاء في نص رسالة شاروخان اليدوية إلى وكيل السفر المصري: "شكرا لك على لطفك مع مواطنتي الهندية، إنه لكرم كبير منك تصرفك، نرجو أن تتكاثر أرواحكم الطيبة".يشار إلى أن هذا هو ظهور نادر لشاروخان، الذي ظل غائبا بشكل ملحوظ عن أعين الجمهور منذ تورط ابنه الممثل الشاب، آريان خان، في قضية مخدرات في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وألقي القبض على آريان خان من قبل مكتب مكافحة المخدرات من على متن سفينة سياحية، وأفرج عنه بكفالة، بعد أن أمضى 25 يوما في السجن.
https://arabic.sputniknews.com/20211031/خروج-المئات-إلى-الشوارع-احتفالا-بخروج-نجل-شاروخان-من-السجن-بكفالة-في-قضية-المخدرات-فيديو-1050581363.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102214/90/1022149033_0:0:2947:2210_1920x0_80_0_0_b4c69d174e81d2224e50c55a7b5a3e27.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, منوعات

شاروخان يكافئ معجبا مصريا بسبب تصرفه مع سائحة هندية... صور

12:21 GMT 25.01.2022 (تم التحديث: 12:22 GMT 25.01.2022)
© REUTERS / Danish Siddiquiالفنان الهندي شاروخان
الفنان الهندي شاروخان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
الفنان الهندي شاروخان
© REUTERS / Danish Siddiqui
تابعنا عبر
عبّر نجم بوليوود الهندي، شاروخان، عن شكره وامتنانه لمعجب من مصر بسبب تصرفه مع سائحة ‏هندية في بلاده.‏
وقرر شاروخان مكافأة المعجب المصري، وهو وكيل سفريات، بإرسال صور له تحمل إمضاءه، وكذلك مذكرة مكتوبة بخط يده، بعد أن قرر مساعدة أستاذة هندية تعاني من مشاكل في الدفع "لأنها من بلد شاروخان"، بحسب قوله لها.
وقبل رأس السنة الجديدة مباشرة، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي قصة وكيل سفريات مصري قرر استثناء السائحة الهندية من مشاكل عدم الدفع لأنها كانت من بلد شاروخان، إذ كانت تسعى لتحويل أموال له ولكن واجهت مشاكل في الدفع، ليبلغها المعجب المصري أنه يثق بها وأنه سيجري الحجز لها، وسيجعلها تسدد في وقت لاحق.
نجم بوليوود، شاروخان، مع زوجته جوري خان، ونجلها آريان خان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2021
المئات في الشوارع يحتفلون بخروج نجل شاروخان من السجن بكفالة في قضية المخدرات... فيديو
31 أكتوبر 2021, 09:12 GMT
وفي يوم السبت الماضي، غردت السائحة الهندية، أشويني ديشباندي، عبر حسابها على "تويتر"، أن شاروخان علم بالواقعة، وقرر إرسال صورة موقعة ومذكرة تقدير مكتوبة بخط اليد لمعجبه المصري، وكذلك صور موقعة لابنته وابنة ديشباندي.
وفي الصور التي نشرتها أشويتي على "تويتر"، جاء في نص رسالة شاروخان اليدوية إلى وكيل السفر المصري: "شكرا لك على لطفك مع مواطنتي الهندية، إنه لكرم كبير منك تصرفك، نرجو أن تتكاثر أرواحكم الطيبة".
يشار إلى أن هذا هو ظهور نادر لشاروخان، الذي ظل غائبا بشكل ملحوظ عن أعين الجمهور منذ تورط ابنه الممثل الشاب، آريان خان، في قضية مخدرات في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وألقي القبض على آريان خان من قبل مكتب مكافحة المخدرات من على متن سفينة سياحية، وأفرج عنه بكفالة، بعد أن أمضى 25 يوما في السجن.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية