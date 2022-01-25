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https://arabic.sputniknews.com/20220125/ماكرون-فرنسا-وألمانيا-متفقتان-على-مواصلة-الحوار-الصارم-مع-روسيا-1057163049.html
ماكرون: فرنسا وألمانيا متفقتان على مواصلة الحوار الصارم مع روسيا
ماكرون: فرنسا وألمانيا متفقتان على مواصلة الحوار الصارم مع روسيا
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده تتفق وألمانيا على أهمية مواصلة الحوار مع موسكو وخفض التصعيد بينها وبين كييف وسط تصاعد التوترات العسكرية بين روسيا... 25.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-25T18:20+0000
2022-01-25T18:20+0000
العالم
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باريس - سبوتنيك. وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي من برلين مع المستشار الألماني، أولاف شولتس: "ندعو لخفض التصعيد (بين روسيا وأوكرانيا)، وألمانيا وفرنسا موحدتان في هذا الشأن"، مضيفا أنه "يجب التوصل لحل سياسي في دونباس، ومواصلة الحوار الجدي والصارم مع روسيا".وكشف أنه سيتواصل مع الرئيس الروسي صباح الجمعة المقبلة في الشأن الأوكراني، مؤكدا في الوقت ذاته أنه "لا يجب أن نستسلم ولا أن نتخلى عن المفاوضات".من جانبه، جدد المستشار الألماني تأكيد بلاده على موقفها من عدم تسليم أسلحة لأوكرانيا في مواجهة ما تعتبره تهديدا روسيا.وتابع شولتس: "لا يجب أن نخوض في نوايا رئيس دولة ما، نريد فقط تعزيز أمن أوروبا"، في إشارة إلى ما يعتبره الغرب نية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لغزو أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220123/كييف-الأوكرانيون-لن-ينسوا-رفض-ألمانيا-تزويدهم-بالسلاح-لعقود-مقبلة-1056877469.html
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ماكرون: فرنسا وألمانيا متفقتان على مواصلة الحوار الصارم مع روسيا

18:20 GMT 25.01.2022
© REUTERS / REMO CASILLIالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / REMO CASILLI
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده تتفق وألمانيا على أهمية مواصلة الحوار مع موسكو وخفض التصعيد بينها وبين كييف وسط تصاعد التوترات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا.
باريس - سبوتنيك. وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي من برلين مع المستشار الألماني، أولاف شولتس: "ندعو لخفض التصعيد (بين روسيا وأوكرانيا)، وألمانيا وفرنسا موحدتان في هذا الشأن"، مضيفا أنه "يجب التوصل لحل سياسي في دونباس، ومواصلة الحوار الجدي والصارم مع روسيا".

وتابع الرئيس الفرنسي أنه "يجب الحفاظ على كل القنوات الدبلوماسية لإعادة روسيا إلى طريق خفض التصعيد"، مؤكدا: "نحضّر سويا لرد قوي في حال حصل اعتداء روسي، والثمن سوف يكون غاليا".

وكشف أنه سيتواصل مع الرئيس الروسي صباح الجمعة المقبلة في الشأن الأوكراني، مؤكدا في الوقت ذاته أنه "لا يجب أن نستسلم ولا أن نتخلى عن المفاوضات".
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من جانبه، جدد المستشار الألماني تأكيد بلاده على موقفها من عدم تسليم أسلحة لأوكرانيا في مواجهة ما تعتبره تهديدا روسيا.

وقال شولتس: "لن نوفر أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا، وثمة أسباب لذلك"، مضيفا: "نريد مساعدة أوكرانيا وفق مسؤولياتنا الدولية".

وتابع شولتس: "لا يجب أن نخوض في نوايا رئيس دولة ما، نريد فقط تعزيز أمن أوروبا"، في إشارة إلى ما يعتبره الغرب نية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لغزو أوكرانيا.
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