كييف: الأوكرانيون لن ينسوا رفض ألمانيا تزويدهم بالسلاح لعقود مقبلة

برلين- سبوتنيك. استدعت وزارة الخارجية الأوكرانية، السبت، السفيرة الألمانية لدى أوكرانيا أنكا فيلدوسن للتعبير عن خيبة أملها إزاء عدم استعداد برلين لتزويد كييف بالأسلحة.جاء إعلان الرفض الألماني لتزويد كييف بالسلاح على لسان وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، في وقت سابق من يوم السبت، حيث أوضحت أن إمدادات السلاح لن تخفف من حدة الصراع.وصرح كوليبا لصحيفة "فيلت ام سونتاغ" الألمانية: "رفض ألمانيا لهذه القضية يخيب آمال الشعب الأوكراني أيضا. لسوء الحظ، سوف يتذكر الأوكرانيون هذا لعقود، وهذا أمر محزن بالنسبة لي كوزير للخارجية".وتابع: "أود أن تزدهر شراكتنا، وأن يعتز الشعبان بمشاعر ودية وعميقة لكل منهما. إن أوكرانيا تشعر بخيبة أمل إزاء هذا الرفض المستمر".وأضاف الدبلوماسي أن أوكرانيا تكبدت خسائر فادحة في الحرب العالمية الثانية، والآن، عندما تتعرض "للتهديد مرة أخرى"، فإن السياسة الوحيدة المسموح بها هي السماح لها بالدفاع عن نفسها.وذكر بأن ألمانيا "ارتكبت أخطاء ضد أوكرانيا" في الماضي، وأن جزءا من المسؤولية عن هذا قد يكون عبر اتخاذ قرارات صائبة الآن، مضيفا: "كلما كانت أوكرانيا أقوى، قل خطر اندلاع المزيد من الصراع المسلح مع روسيا".تنفي روسيا المزاعم المتكررة للدول الغربية ومن كييف بشأن الاستعدادات المزعومة لغزو أوكرانيا، وصرحت موسكو بأنها لا تنوي مهاجمة أي دولة، وأن الغرب يستخدم الاتهامات كذريعة لنشر المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من حدودها، محذرة من "الأفعال الاستفزازية".
وتابع: "أود أن تزدهر شراكتنا، وأن يعتز الشعبان بمشاعر ودية وعميقة لكل منهما. إن أوكرانيا تشعر بخيبة أمل إزاء هذا الرفض المستمر".
وأضاف الدبلوماسي أن أوكرانيا تكبدت خسائر فادحة في الحرب العالمية الثانية، والآن، عندما تتعرض "للتهديد مرة أخرى"، فإن السياسة الوحيدة المسموح بها هي السماح لها بالدفاع عن نفسها.
وذكر بأن ألمانيا "ارتكبت أخطاء ضد أوكرانيا" في الماضي، وأن جزءا من المسؤولية عن هذا قد يكون عبر اتخاذ قرارات صائبة الآن، مضيفا: "كلما كانت أوكرانيا أقوى، قل خطر اندلاع المزيد من الصراع المسلح مع روسيا".
تنفي روسيا المزاعم المتكررة للدول الغربية ومن كييف بشأن الاستعدادات المزعومة لغزو أوكرانيا، وصرحت موسكو بأنها لا تنوي مهاجمة أي دولة، وأن الغرب يستخدم الاتهامات كذريعة لنشر المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من حدودها، محذرة من "الأفعال الاستفزازية".