مصر تصدر بيانا جديدا بشأن "سد النهضة" وتدعو إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت

وقال مدبولي، فى تدوينة عبر صفحة مجلس الوزراء، على فيسبوك، إن "المصالح المشتركة تحقق من خلال الموازنة بين تحقيق أثيوبيا أقصى استفادة ممكنة من سد النهضة في مجال توليد الكهرباء وتحقيق التنمية المستدامة في مقابل عدم حدوث ضرر لمصر والسودان".وأعلن مدبولي، أن مصر أبدت اهتماما باستئناف المفاوضات فى أقرب وقت بهدف الإسراع فى حل النقاط الخلافية الفنية والقانونية، وصولا لاتفاق عادل ومتوازن ومنصف"، مشيرا إلى ما تعانيه مصر من ندرة المياه واعتمادها بشكل رئيسى على مياه النيل، التى يعد مصدرها الأساسى من النيل الأزرق.وأشار إلى أن مصر تعرب عن أملها فى إمكانية الوصول للاتفاق المنشود لسد النهضة بما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون من شأنها تحقيق الاستقرار الإقليمى.وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، دعا مصر والسودان، لتغيير خطابهما بشأن سد النهضة وتعزيز خطاب بناء السلام. وقال: "يمكن للدول المشاطئة الاستفادة من مياه النيل بشكل معقول ومنصف دون التسبب بضرر كبير".ونشر رئيس الوزراء الإثيوبي بيانا له عبر صفحته الرسمية على "تويتر" جاء فيه أن "إثيوبيا لديها طموح لبناء اقتصاد حديث قائم على الزراعة والتصنيع والصناعة، وهي ملتزمة بتطوير البنية التحتية الاجتماعية مع جودة التعليم والأنظمة الصحية وتوفير المياه النظيفة لشعبها".
أعرب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولى، اليوم الثلاثاء، عن حرص بلاده "على التوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانونيا لاتفاق سد النهضة يحقق المصالح المشتركة".
وقال مدبولي، فى تدوينة عبر صفحة مجلس الوزراء، على فيسبوك، إن "المصالح المشتركة تحقق من خلال الموازنة بين تحقيق أثيوبيا أقصى استفادة ممكنة من سد النهضة في مجال توليد الكهرباء وتحقيق التنمية المستدامة في مقابل عدم حدوث ضرر لمصر والسودان".
وأعلن مدبولي، أن مصر أبدت اهتماما باستئناف المفاوضات فى أقرب وقت بهدف الإسراع فى حل النقاط الخلافية الفنية والقانونية، وصولا لاتفاق عادل ومتوازن ومنصف"، مشيرا إلى ما تعانيه مصر من ندرة المياه واعتمادها بشكل رئيسى على مياه النيل، التى يعد مصدرها الأساسى من النيل الأزرق.
وأشار إلى أن مصر تعرب عن أملها فى إمكانية الوصول للاتفاق المنشود لسد النهضة بما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون من شأنها تحقيق الاستقرار الإقليمى.
ونشر رئيس الوزراء الإثيوبي بيانا له عبر صفحته الرسمية على "تويتر" جاء فيه أن "إثيوبيا لديها طموح لبناء اقتصاد حديث قائم على الزراعة والتصنيع والصناعة، وهي ملتزمة بتطوير البنية التحتية الاجتماعية مع جودة التعليم والأنظمة الصحية وتوفير المياه النظيفة لشعبها".