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أسلحة من الثمانينيات...المعارضة الأوكرانية تهاجم الولايات المتحدة الأمريكية
أسلحة من الثمانينيات...المعارضة الأوكرانية تهاجم الولايات المتحدة الأمريكية
وجهت المعارضة الأوكرانية انتقادات للولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأسلحة التي أرسلتها إلى أوكرانيا. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T07:04+0000
2022-01-26T07:04+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار روسيا
أخبار أوكرانيا
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ووصف فاليري جناتنكو، النائب من حزب المعارضة "من أجل الحياة" هذه الأسلحة بالقديمة.في وقت سابق، ذكرت صحيفة "NV" أن طائرة تحمل دفعة أخرى من المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة وصلت إلى مطار بوريسبول بالقرب من كييف. بالإضافة إلى ذلك، تم إحضار 90 طنًا من الأسلحة الأمريكية في 22 يناير/كانون الثاني. هذه أول عملية تسليم في عام 2022. وبحسب المنشور، فهي تتضمن قاذفات قنابل يدوية يمكن التخلص منها M141 Bunker Defeat Munition أو SMAW-D. بالإضافة إلى ذلك، تم تسليم أنظمة جافلين المضادة للدبابات إلى كييف. في الأشهر الأخيرة، تنشر وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد تقارير تفيد بأن روسيا تستعد لـ "هجوم" ضد أوكرانيا. ونفت موسكو مرارا مثل هذه المزاعم. ووصف مدير المخابرات الخارجية، سيرغي ناريشكين، هذه الدعاية بالـ"غزو" بالخبيثة، كما أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف أن روسيا لم تهدد الشعب الأوكراني أبدا.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا, أخبار أوكرانيا

أسلحة من الثمانينيات...المعارضة الأوكرانية تهاجم الولايات المتحدة الأمريكية

07:04 GMT 26.01.2022
© REUTERS / Gleb Garanichالجيش الأوكراني في بلدة أفدييفكا
الجيش الأوكراني في بلدة أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
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وجهت المعارضة الأوكرانية انتقادات للولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأسلحة التي أرسلتها إلى أوكرانيا.
ووصف فاليري جناتنكو، النائب من حزب المعارضة "من أجل الحياة" هذه الأسلحة بالقديمة.

وقال جناتنكو، في لقاء تلفزيوني: "ما أرسلوه لنا هي أسلحة قديمة من الثمانينيات، ولدينا أفضل من جافلين، مثل منظومة "ب ت ر ك"، وهي أكثر دقة، كما في فيلم 12 كرسيا. سأعطيك مسدس Parabellum، حتى تدافع بشكل أفضل".

في وقت سابق، ذكرت صحيفة "NV" أن طائرة تحمل دفعة أخرى من المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة وصلت إلى مطار بوريسبول بالقرب من كييف. بالإضافة إلى ذلك، تم إحضار 90 طنًا من الأسلحة الأمريكية في 22 يناير/كانون الثاني. هذه أول عملية تسليم في عام 2022.
وبحسب المنشور، فهي تتضمن قاذفات قنابل يدوية يمكن التخلص منها M141 Bunker Defeat Munition أو SMAW-D. بالإضافة إلى ذلك، تم تسليم أنظمة جافلين المضادة للدبابات إلى كييف.
في الأشهر الأخيرة، تنشر وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد تقارير تفيد بأن روسيا تستعد لـ "هجوم" ضد أوكرانيا. ونفت موسكو مرارا مثل هذه المزاعم. ووصف مدير المخابرات الخارجية، سيرغي ناريشكين، هذه الدعاية بالـ"غزو" بالخبيثة، كما أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف أن روسيا لم تهدد الشعب الأوكراني أبدا.
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