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إسرائيل تعلن استئناف المحادثات مع لبنان بشأن الحدود البحرية بوساطة أمريكية
إسرائيل تعلن استئناف المحادثات مع لبنان بشأن الحدود البحرية بوساطة أمريكية
أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، استئناف المحادثات بشأن ترسيم حدودها البحرية مع لبنان. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T12:46+0000
2022-01-26T12:46+0000
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وقالت الوزارة إن تلك المحادثات ستستأنف الأسبوع المقبل، بوساطة أمريكية، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".وأضافت الوزارة أن وزيرة الطاقة كارين الحرار، سوف تجتمع مع المبعوث الأمريكي، خلال الأسبوع المقبل، في إطار جهود تسوية النزاع.يشار إلى تعثر المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان، لعدة مرات.وتوقفت المحادثات التي جرت آخرها في 4 مايو/ أيار الماضي، بعد أن قدم كل جانب خرائط متعارضة توضح الخطوط المقترحة للحدود والتي زادت بالفعل مساحة المنطقة المتنازع عليها.ومطلع الشهر الماضي، أعلنت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، استعداد تل أبيب لإحياء جهود حل النزاع مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، إلا أنها لن تقبل بأن تملي بيروت شروط التفاوض.وكان من المفترض أن تقتصر المفاوضات على مساحة بحرية من نحو 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة، لكن لبنان اعتبرها خريطة مستندة إلى تقديرات خاطئة، وطالب بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترا مربعا، تشمل أجزاء من حقل "كاريش" الذي تعمل فيه شركة يونانية لصالح إسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/وزارة-الطاقة-اللبنانية-تنفي-اتفاقية-توريد-الغاز-الإسرائيلي-إلى-لبنان-1056263701.html
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أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل تعلن استئناف المحادثات مع لبنان بشأن الحدود البحرية بوساطة أمريكية

12:46 GMT 26.01.2022
© REUTERS / AZIZ TAHERقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، جنوب لبنان 6 أغسطس 2021
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، جنوب لبنان 6 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / AZIZ TAHER
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أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، استئناف المحادثات بشأن ترسيم حدودها البحرية مع لبنان.
وقالت الوزارة إن تلك المحادثات ستستأنف الأسبوع المقبل، بوساطة أمريكية، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".
وأضافت الوزارة أن وزيرة الطاقة كارين الحرار، سوف تجتمع مع المبعوث الأمريكي، خلال الأسبوع المقبل، في إطار جهود تسوية النزاع.
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يشار إلى تعثر المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان، لعدة مرات.
وتوقفت المحادثات التي جرت آخرها في 4 مايو/ أيار الماضي، بعد أن قدم كل جانب خرائط متعارضة توضح الخطوط المقترحة للحدود والتي زادت بالفعل مساحة المنطقة المتنازع عليها.
ومطلع الشهر الماضي، أعلنت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، استعداد تل أبيب لإحياء جهود حل النزاع مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، إلا أنها لن تقبل بأن تملي بيروت شروط التفاوض.
وكان من المفترض أن تقتصر المفاوضات على مساحة بحرية من نحو 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة، لكن لبنان اعتبرها خريطة مستندة إلى تقديرات خاطئة، وطالب بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترا مربعا، تشمل أجزاء من حقل "كاريش" الذي تعمل فيه شركة يونانية لصالح إسرائيل.
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