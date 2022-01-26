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السودان يغلق حدوده مع أفريقيا الوسطى بسبب مخاطر أمنية
السودان يغلق حدوده مع أفريقيا الوسطى بسبب مخاطر أمنية
أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم (الأربعاء)، إغلاق حدود السودان مع أفريقيا الوسطى المجاورة للبلاد، لأسباب تتعلق بمخاطر أمنية. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T00:01+0000
2022-01-26T00:01+0000
أخبار السودان اليوم
أفريقيا الوسطى
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الخرطوم - سبوتنيك. وحسب تصريحات قائد القوات المشتركة لتأمين الشريط الحدودي بين السودان وأفريقيا الوسطى، العقيد، أبشر بلايل، اليوم الأربعاء، على الصفحة الرسمية، لقوات الدعم السريع على الفيس بوك، أنه" تم الإغلاق الحدود بين السودان وأفريقيا، بشكل كامل، لأسباب تتعلق بمخاطر أمنية".ولم يشر القائد العسكري إلى طبيعة هذه المخاطر الأمنية.وأضاف بلايل، أنوكشف بلايل، عن "مخاطر أمنية وممارسات سالبة بين الحدود، استدعى إجراء السودان تنسيقا مع إفريقيا الوسطى من جهة ومع تشاد من جهة أخرى، لغلق الحدود بين البلدين".ويذكر أن السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى، أعادت تنشيط اتفاقية عسكرية في مايو/أيار 2011، لتأمين حدودها المشتركة الممتدة على بعد 1500 كلم، بهدف الحد من الجرائم العابرة للحدود مثل تهريب البضائع والأسلحة ومنع المعارضين المسلحين عبور الحدود.
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أخبار السودان اليوم, أفريقيا الوسطى

السودان يغلق حدوده مع أفريقيا الوسطى بسبب مخاطر أمنية

00:01 GMT 26.01.2022
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLYالجيش السوداني
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLY
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أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم (الأربعاء)، إغلاق حدود السودان مع أفريقيا الوسطى المجاورة للبلاد، لأسباب تتعلق بمخاطر أمنية.
الخرطوم - سبوتنيك. وحسب تصريحات قائد القوات المشتركة لتأمين الشريط الحدودي بين السودان وأفريقيا الوسطى، العقيد، أبشر بلايل، اليوم الأربعاء، على الصفحة الرسمية، لقوات الدعم السريع على الفيس بوك، أنه" تم الإغلاق الحدود بين السودان وأفريقيا، بشكل كامل، لأسباب تتعلق بمخاطر أمنية".
ولم يشر القائد العسكري إلى طبيعة هذه المخاطر الأمنية.
وأضاف بلايل، أن

القوات التي نفذت إغلاق الحدود، عبارة عن قوات مشتركة ضمت (القوات المسلحة وقوات الدعم السريع) السودانية، بجانب قوات من دولتي أفريقيا الوسطى وتشاد.

وكشف بلايل، عن "مخاطر أمنية وممارسات سالبة بين الحدود، استدعى إجراء السودان تنسيقا مع إفريقيا الوسطى من جهة ومع تشاد من جهة أخرى، لغلق الحدود بين البلدين".
ويذكر أن السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى، أعادت تنشيط اتفاقية عسكرية في مايو/أيار 2011، لتأمين حدودها المشتركة الممتدة على بعد 1500 كلم، بهدف الحد من الجرائم العابرة للحدود مثل تهريب البضائع والأسلحة ومنع المعارضين المسلحين عبور الحدود.
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