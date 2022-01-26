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السيسي يشارك في جلسة رباعية مع ابن زايد وابن راشد وملك البحرين في أبو ظبي
السيسي يشارك في جلسة رباعية مع ابن زايد وابن راشد وملك البحرين في أبو ظبي
شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في جلسة مباحثات رباعية في قصر الوطن في مدينة أبوظبي الإماراتية. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T12:59+0000
2022-01-26T12:59+0000
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وقال المتحدث الرسمى باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في جلسة مباحثات رباعية في قصر الوطن بأبوظبي، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، والملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات أمير إمارة دبي".وأضاف أنه "تم التباحث بشأن تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الأشقاء لدفع آليات العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة".وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق اليوم، خلال لقائه بولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، أن مصر تدعم أي إجراءات تتخذها الإمارات للتعامل مع أي "عمل إرهابي" يستهدفها.وشدد السيسي على "إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات الشقيقة ومواطنيها، ودعم مصر لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها".وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، صباح اليوم. وقال المتحدث باسم الرئاسة، بسام راضي، إن "الزيارة تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يجمع الدولتين من روابط أخوية تاريخية وعلاقات تعاون وتنسيق متبادل على جميع الأصعدة".
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أنصار الله, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

السيسي يشارك في جلسة رباعية مع ابن زايد وابن راشد وملك البحرين في أبو ظبي

12:59 GMT 26.01.2022
© Sputnik . Sergei Guneev / الذهاب إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مصر، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2017
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مصر، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© Sputnik . Sergei Guneev
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شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في جلسة مباحثات رباعية في قصر الوطن في مدينة أبوظبي الإماراتية.
وقال المتحدث الرسمى باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في جلسة مباحثات رباعية في قصر الوطن بأبوظبي، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، والملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات أمير إمارة دبي".
وأضاف أنه "تم التباحث بشأن تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الأشقاء لدفع آليات العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة".
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق اليوم، خلال لقائه بولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، أن مصر تدعم أي إجراءات تتخذها الإمارات للتعامل مع أي "عمل إرهابي" يستهدفها.
وشدد السيسي على "إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات الشقيقة ومواطنيها، ودعم مصر لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها".
وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، صباح اليوم. وقال المتحدث باسم الرئاسة، بسام راضي، إن "الزيارة تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يجمع الدولتين من روابط أخوية تاريخية وعلاقات تعاون وتنسيق متبادل على جميع الأصعدة".
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