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https://arabic.sputniknews.com/20220126/الفنانة-يسرا-تعلن-إصابتها-بفيروس-كورونا-1057202836.html
الفنانة يسرا تعلن إصابتها بفيروس كورونا
الفنانة يسرا تعلن إصابتها بفيروس كورونا
أكدت الفنانة المصرية، يسرا، اليوم الأربعاء، إصابتها بفيروس كورونا المستجد. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T14:52+0000
2022-01-26T14:52+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وقالت يسرا في تصريحات لموقع "اليوم السابع"، إنها أصيبت بالفعل بفيروس كورونا، وحاليا تخضع للعزل المنزلي.وأكدت أنها تتلقى العلاج في المنزل، مطالبة محبيها وجمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تصاب فيها الفنانة يسرا بفيروس كورونا، إذ أصيبت من قبل في شهر ديسمبر/ كانون الأول، قبل الماضي، وأعلنت تعافيها تماما بعد شهر من إصابتها.
https://arabic.sputniknews.com/20211023/محمد-هنيدي-يكشف-عن-انسحاب-يسرا-من-بطولة-إحدى-مسرحياته-لهذا-السبب-فيديو-1050509335.html
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أخبار الفنانين في مصر

الفنانة يسرا تعلن إصابتها بفيروس كورونا

14:52 GMT 26.01.2022
© AFP 2021 / PATRICK BAZالفنانة المصرية، يسرا، في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
الفنانة المصرية، يسرا، في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© AFP 2021 / PATRICK BAZ
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أكدت الفنانة المصرية، يسرا، اليوم الأربعاء، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وقالت يسرا في تصريحات لموقع "اليوم السابع"، إنها أصيبت بالفعل بفيروس كورونا، وحاليا تخضع للعزل المنزلي.
الفنان المصري محمد هنيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2021
محمد هنيدي يكشف عن انسحاب يسرا من بطولة إحدى مسرحياته لهذا السبب... فيديو
23 أكتوبر 2021, 11:20 GMT
وأكدت أنها تتلقى العلاج في المنزل، مطالبة محبيها وجمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.
يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تصاب فيها الفنانة يسرا بفيروس كورونا، إذ أصيبت من قبل في شهر ديسمبر/ كانون الأول، قبل الماضي، وأعلنت تعافيها تماما بعد شهر من إصابتها.
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