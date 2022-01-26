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https://arabic.sputniknews.com/20220126/حذاء-مفقود-وحصان-على-المنصة-وعين-مضروبة-شانيل-يبدع-في-باريس-1057172479.html
حذاء مفقود وحصان على المنصة و"عين مضروبة"... "شانيل" يبدع في باريس
حذاء مفقود وحصان على المنصة و"عين مضروبة"... "شانيل" يبدع في باريس
تشارك 15 علامة تجارية عالمية رائدة في أسبوع الموضة في باريس الذي انطلق في 24 يناير/ كانون الثاني وسيستمر حتى 27 يناير، بحضور الجمهور وعدد من المشاهير وممثلي... 26.01.2022, سبوتنيك عربي
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يشارك في أسبوع الموضة "هوت كوتور في باريس"، 15 علامة تجارية عالمية، وهذا ما يقرب ضعف ما كان عليه الموسم الماضي، وفقًا لـمجلة الموضة النسائية "WWD".ويقدم مجموعة "ربيع/ صيف 2022" هذه الأيام كل من شانيل وجان بول غوتييه وألكسندر فوتييه وإيلي صعب وفندي وآخرون.
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фото, وسائط متعددة, صور, أخبار فرنسا

حذاء مفقود وحصان على المنصة و"عين مضروبة"... "شانيل" يبدع في باريس

11:26 GMT 26.01.2022
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تشارك 15 علامة تجارية عالمية رائدة في أسبوع الموضة في باريس الذي انطلق في 24 يناير/ كانون الثاني وسيستمر حتى 27 يناير، بحضور الجمهور وعدد من المشاهير وممثلي مجلات الموضة العالمية.
© AP Photo / Francois Mori

عارضات الأزياء يقدمن تصاميم لمجموعة أزياء ستيفان رولاند "ربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.

عارضات الأزياء يقدمن تصاميم لمجموعة أزياء ستيفان رولاند &quot;ربيع/ صيف 2022&quot; في باريس، فرنسا 25 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
1/14
© AP Photo / Francois Mori

عارضات الأزياء يقدمن تصاميم لمجموعة أزياء ستيفان رولاند "ربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.

© AP Photo / Lewis Joly

شارلوت كاسيراغي تمتطي حصانًا وهي ترتدي أحد تصاميم مجموعة أزياء "شانيل هوت كوتور" من مجموعة "ربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.

شارلوت كاسيراغي تمتطي حصانًا وهي ترتدي أحد تصاميم مجموعة أزياء &quot;شانيل هوت كوتور&quot; من مجموعة &quot;ربيع/ صيف 2022&quot; في باريس، فرنسا 25 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
2/14
© AP Photo / Lewis Joly

شارلوت كاسيراغي تمتطي حصانًا وهي ترتدي أحد تصاميم مجموعة أزياء "شانيل هوت كوتور" من مجموعة "ربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.

© AFP 2021 / Geoffroy Van Der Hasselt

عارضة أزياء تقدم تصميما للفرنسي ألكسيس مابيل خلال عرض أزياء مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.

عارضة أزياء تقدم تصميما للفرنسي ألكسيس مابيل خلال عرض أزياء مجموعة &quot;هوت كوتور لربيع/ صيف 2022&quot; في باريس، فرنسا 25 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
3/14
© AFP 2021 / Geoffroy Van Der Hasselt

عارضة أزياء تقدم تصميما للفرنسي ألكسيس مابيل خلال عرض أزياء مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.

© AFP 2021 / Geoffroy Van Der Hasselt

تقدم العارضات تصاميم ألكسندر فوتييه خلال عرض أزياء مجموعة "الهوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.

تقدم العارضات تصاميم ألكسندر فوتييه خلال عرض أزياء مجموعة &quot;الهوت كوتور لربيع/ صيف 2022&quot; في باريس، فرنسا 25 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
4/14
© AFP 2021 / Geoffroy Van Der Hasselt

تقدم العارضات تصاميم ألكسندر فوتييه خلال عرض أزياء مجموعة "الهوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.

© AFP 2021 / Geoffroy Van Der Hasselt

عارضة أزياء تسير بجانب حذاء تُرك على الأرض وهي تقدم تصميماً من ألكسندر فوتييه خلال عرض أزياء مجموعة "الهوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.

عارضة أزياء تسير بجانب حذاء تُرك على الأرض وهي تقدم تصميماً من ألكسندر فوتييه خلال عرض أزياء مجموعة &quot;الهوت كوتور لربيع/ صيف 2022&quot; في باريس، فرنسا 25 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
5/14
© AFP 2021 / Geoffroy Van Der Hasselt

عارضة أزياء تسير بجانب حذاء تُرك على الأرض وهي تقدم تصميماً من ألكسندر فوتييه خلال عرض أزياء مجموعة "الهوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.

© REUTERS / Violeta Santos Moura

المصمم ستيفان رولاند وعارضة الأزياء نيفيس ألفاريز يظهران في نهاية عرض مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا، 25 يناير 2022.

المصمم ستيفان رولاند وعارضة الأزياء نيفيس ألفاريز يظهران في نهاية عرض مجموعة &quot;هوت كوتور لربيع/ صيف 2022&quot; في باريس، فرنسا، 25 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
6/14
© REUTERS / Violeta Santos Moura

المصمم ستيفان رولاند وعارضة الأزياء نيفيس ألفاريز يظهران في نهاية عرض مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا، 25 يناير 2022.

© AFP 2021 / Geoffroy Van Der Hasselt

تقدم العارضات تصاميم ألكسندر فوتييه خلال عرض أزياء مجموعة "الهوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.

تقدم العارضات تصاميم ألكسندر فوتييه خلال عرض أزياء مجموعة &quot;الهوت كوتور لربيع/ صيف 2022&quot; في باريس، فرنسا 25 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
7/14
© AFP 2021 / Geoffroy Van Der Hasselt

تقدم العارضات تصاميم ألكسندر فوتييه خلال عرض أزياء مجموعة "الهوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.

© REUTERS / Violeta Santos Moura

عارضات الأزياء يقدمن تصاميم لمجموعة أزياء ستيفان رولاند "ربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.

عارضات الأزياء يقدمن تصاميم لمجموعة أزياء ستيفان رولاند &quot;ربيع/ صيف 2022&quot; في باريس، فرنسا 25 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
8/14
© REUTERS / Violeta Santos Moura

عارضات الأزياء يقدمن تصاميم لمجموعة أزياء ستيفان رولاند "ربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.

© REUTERS / Violeta Santos Moura

عارضة أزياء تقدم فستاناً من تصميم فيرجيني فيارد كجزء من عرض مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" لدار الأزياء شانيل في باريس، فرنسا، 25 يناير 2022.

عارضة أزياء تقدم فستاناً من تصميم فيرجيني فيارد كجزء من عرض مجموعة &quot;هوت كوتور لربيع/ صيف 2022&quot; لدار الأزياء شانيل في باريس، فرنسا، 25 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
9/14
© REUTERS / Violeta Santos Moura

عارضة أزياء تقدم فستاناً من تصميم فيرجيني فيارد كجزء من عرض مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" لدار الأزياء شانيل في باريس، فرنسا، 25 يناير 2022.

© REUTERS / Violeta Santos Moura

تقدم العارضات إبداعات للمصممة فيرجيني فيارد كجزء من عرض مجموعة "هوت كوتور لربيع وصيف 2022" لدار الأزياء شانيل في باريس، فرنسا، 25 يناير، 2022.

تقدم العارضات إبداعات للمصممة فيرجيني فيارد كجزء من عرض مجموعة &quot;هوت كوتور لربيع وصيف 2022&quot; لدار الأزياء شانيل في باريس، فرنسا، 25 يناير، 2022. - سبوتنيك عربي
10/14
© REUTERS / Violeta Santos Moura

تقدم العارضات إبداعات للمصممة فيرجيني فيارد كجزء من عرض مجموعة "هوت كوتور لربيع وصيف 2022" لدار الأزياء شانيل في باريس، فرنسا، 25 يناير، 2022.

© AFP 2021 / Geoffroy Van Der Hasselt

عارضة أزياء تقدم تصميما للفرنسي ألكسيس مابيل خلال عرض أزياء مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.

عارضة أزياء تقدم تصميما للفرنسي ألكسيس مابيل خلال عرض أزياء مجموعة &quot;هوت كوتور لربيع/ صيف 2022&quot; في باريس، فرنسا 25 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
11/14
© AFP 2021 / Geoffroy Van Der Hasselt

عارضة أزياء تقدم تصميما للفرنسي ألكسيس مابيل خلال عرض أزياء مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.

© AP Photo / Lewis Joly

عارضات أزياء تقدم مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.

عارضات أزياء تقدم مجموعة &quot;هوت كوتور لربيع/ صيف 2022&quot; في باريس، فرنسا 25 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
12/14
© AP Photo / Lewis Joly

عارضات أزياء تقدم مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.

© AFP 2021 / Geoffroy Van Der Hasselt

تقدم العارضات تصاميم ألكسندر فوتييه خلال عرض أزياء مجموعة "الهوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.

تقدم العارضات تصاميم ألكسندر فوتييه خلال عرض أزياء مجموعة &quot;الهوت كوتور لربيع/ صيف 2022&quot; في باريس، فرنسا 25 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
13/14
© AFP 2021 / Geoffroy Van Der Hasselt

تقدم العارضات تصاميم ألكسندر فوتييه خلال عرض أزياء مجموعة "الهوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.

© AFP 2021 / Geoffroy Van Der Hasselt

حضور يصورون عارضة أزياء ترتدي تصميماً للفرنسي ألكسيس مابيل خلال عرض أزياء مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.

حضور يصورون عارضة أزياء ترتدي تصميماً للفرنسي ألكسيس مابيل خلال عرض أزياء مجموعة &quot;هوت كوتور لربيع/ صيف 2022&quot; في باريس، فرنسا 25 يناير 2022. - سبوتنيك عربي
14/14
© AFP 2021 / Geoffroy Van Der Hasselt

حضور يصورون عارضة أزياء ترتدي تصميماً للفرنسي ألكسيس مابيل خلال عرض أزياء مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.

يشارك في أسبوع الموضة "هوت كوتور في باريس"، 15 علامة تجارية عالمية، وهذا ما يقرب ضعف ما كان عليه الموسم الماضي، وفقًا لـمجلة الموضة النسائية "WWD".
ويقدم مجموعة "ربيع/ صيف 2022" هذه الأيام كل من شانيل وجان بول غوتييه وألكسندر فوتييه وإيلي صعب وفندي وآخرون.
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