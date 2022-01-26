https://arabic.sputniknews.com/20220126/حذاء-مفقود-وحصان-على-المنصة-وعين-مضروبة-شانيل-يبدع-في-باريس-1057172479.html

حذاء مفقود وحصان على المنصة و"عين مضروبة"... "شانيل" يبدع في باريس

حذاء مفقود وحصان على المنصة و"عين مضروبة"... "شانيل" يبدع في باريس

تشارك 15 علامة تجارية عالمية رائدة في أسبوع الموضة في باريس الذي انطلق في 24 يناير/ كانون الثاني وسيستمر حتى 27 يناير، بحضور الجمهور وعدد من المشاهير وممثلي... 26.01.2022, سبوتنيك عربي

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يشارك في أسبوع الموضة "هوت كوتور في باريس"، 15 علامة تجارية عالمية، وهذا ما يقرب ضعف ما كان عليه الموسم الماضي، وفقًا لـمجلة الموضة النسائية "WWD".ويقدم مجموعة "ربيع/ صيف 2022" هذه الأيام كل من شانيل وجان بول غوتييه وألكسندر فوتييه وإيلي صعب وفندي وآخرون.

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