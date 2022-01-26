حذاء مفقود وحصان على المنصة و"عين مضروبة"... "شانيل" يبدع في باريس
عارضات الأزياء يقدمن تصاميم لمجموعة أزياء ستيفان رولاند "ربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.
عارضات الأزياء يقدمن تصاميم لمجموعة أزياء ستيفان رولاند "ربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.
شارلوت كاسيراغي تمتطي حصانًا وهي ترتدي أحد تصاميم مجموعة أزياء "شانيل هوت كوتور" من مجموعة "ربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.
شارلوت كاسيراغي تمتطي حصانًا وهي ترتدي أحد تصاميم مجموعة أزياء "شانيل هوت كوتور" من مجموعة "ربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.
عارضة أزياء تقدم تصميما للفرنسي ألكسيس مابيل خلال عرض أزياء مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.
عارضة أزياء تقدم تصميما للفرنسي ألكسيس مابيل خلال عرض أزياء مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.
تقدم العارضات تصاميم ألكسندر فوتييه خلال عرض أزياء مجموعة "الهوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.
تقدم العارضات تصاميم ألكسندر فوتييه خلال عرض أزياء مجموعة "الهوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.
عارضة أزياء تسير بجانب حذاء تُرك على الأرض وهي تقدم تصميماً من ألكسندر فوتييه خلال عرض أزياء مجموعة "الهوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.
عارضة أزياء تسير بجانب حذاء تُرك على الأرض وهي تقدم تصميماً من ألكسندر فوتييه خلال عرض أزياء مجموعة "الهوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.
المصمم ستيفان رولاند وعارضة الأزياء نيفيس ألفاريز يظهران في نهاية عرض مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا، 25 يناير 2022.
المصمم ستيفان رولاند وعارضة الأزياء نيفيس ألفاريز يظهران في نهاية عرض مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا، 25 يناير 2022.
تقدم العارضات تصاميم ألكسندر فوتييه خلال عرض أزياء مجموعة "الهوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.
تقدم العارضات تصاميم ألكسندر فوتييه خلال عرض أزياء مجموعة "الهوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.
عارضات الأزياء يقدمن تصاميم لمجموعة أزياء ستيفان رولاند "ربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.
عارضات الأزياء يقدمن تصاميم لمجموعة أزياء ستيفان رولاند "ربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.
عارضة أزياء تقدم فستاناً من تصميم فيرجيني فيارد كجزء من عرض مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" لدار الأزياء شانيل في باريس، فرنسا، 25 يناير 2022.
عارضة أزياء تقدم فستاناً من تصميم فيرجيني فيارد كجزء من عرض مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" لدار الأزياء شانيل في باريس، فرنسا، 25 يناير 2022.
تقدم العارضات إبداعات للمصممة فيرجيني فيارد كجزء من عرض مجموعة "هوت كوتور لربيع وصيف 2022" لدار الأزياء شانيل في باريس، فرنسا، 25 يناير، 2022.
تقدم العارضات إبداعات للمصممة فيرجيني فيارد كجزء من عرض مجموعة "هوت كوتور لربيع وصيف 2022" لدار الأزياء شانيل في باريس، فرنسا، 25 يناير، 2022.
عارضة أزياء تقدم تصميما للفرنسي ألكسيس مابيل خلال عرض أزياء مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.
عارضة أزياء تقدم تصميما للفرنسي ألكسيس مابيل خلال عرض أزياء مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.
عارضات أزياء تقدم مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.
عارضات أزياء تقدم مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.
تقدم العارضات تصاميم ألكسندر فوتييه خلال عرض أزياء مجموعة "الهوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.
تقدم العارضات تصاميم ألكسندر فوتييه خلال عرض أزياء مجموعة "الهوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.
حضور يصورون عارضة أزياء ترتدي تصميماً للفرنسي ألكسيس مابيل خلال عرض أزياء مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.
حضور يصورون عارضة أزياء ترتدي تصميماً للفرنسي ألكسيس مابيل خلال عرض أزياء مجموعة "هوت كوتور لربيع/ صيف 2022" في باريس، فرنسا 25 يناير 2022.