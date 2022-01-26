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حزب "روسيا الموحدة" يقترح تقديم مساعدات عسكرية لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك
حزب "روسيا الموحدة" يقترح تقديم مساعدات عسكرية لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك
طالب حزب "روسيا الموحدة" قيادة البلاد بتقديم مساعدات عسكرية لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T14:51+0000
2022-01-26T14:51+0000
أخبار روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال رئيس كتلة حزبية في مجلس الدوما الروسي، فلاديمير فاسيلييف، على "قناة روسيا 24" التلفزيونية: "السيناريو في أوكرانيا يذكرنا بالعودة إلى النازية وبانديرا. نحن قلقون بشأن قضية حماية أرواح المواطنين الروس والمواطنين الذين يعيشون في أراضي دونيتسك ولوهانسك".هذا وقال المتحدث باسم شرطة دونيتسك، في وقت سابق: "رصدنا قيام التشكيلات الأوكرانية المسلحة في منطقة ما يسمى بعملية القوات المشتركة بتدابير الإعداد للهجوم".وأضاف المتحدث: "تلقينا معلومات موثوقة بوصول 40 جنديا من قوات الفيلق الثالت للعمليات الخاصة، كانوا قد تلقوا تدريبات في السابق تحت قيادة مدربين من بريطانيا... للقيام باستفزازات في منطقة أفدييفكا (مدينة تبعد بضعة كيلومترات من دونيتسك)".وتدهورت العلاقات بين موسكو وكييف على خلفية الوضع في دونباس، بعد انقلاب العام 2014 في أوكرانيا، الذي أدى إلى دخول شبه جزيرة القرم تحت سيادة روسيا واندلاع نزاع مسلح في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، بين كييف من جهة، وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد، من جهة أخرى.
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أخبار روسيا, أخبار أوكرانيا

حزب "روسيا الموحدة" يقترح تقديم مساعدات عسكرية لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك

14:51 GMT 26.01.2022
© REUTERS / Gleb Garanichالجيش الأوكراني في بلدة أفدييفكا
الجيش الأوكراني في بلدة أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
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طالب حزب "روسيا الموحدة" قيادة البلاد بتقديم مساعدات عسكرية لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك.
وقال رئيس كتلة حزبية في مجلس الدوما الروسي، فلاديمير فاسيلييف، على "قناة روسيا 24" التلفزيونية: "السيناريو في أوكرانيا يذكرنا بالعودة إلى النازية وبانديرا. نحن قلقون بشأن قضية حماية أرواح المواطنين الروس والمواطنين الذين يعيشون في أراضي دونيتسك ولوهانسك".

وعلى حد قوله، "لا يمكن لموسكو أن تترك هؤلاء الأشخاص تحت رحمة نظام كييف في ظروف العدوان التي تعدها السلطات الأوكرانية". في وقت سابق، تم تقديم اقتراح مماثل من قبل رئيس المجلس العام للحزب أندريه تورتشاك.

هذا وقال المتحدث باسم شرطة دونيتسك، في وقت سابق: "رصدنا قيام التشكيلات الأوكرانية المسلحة في منطقة ما يسمى بعملية القوات المشتركة بتدابير الإعداد للهجوم".
وأضاف المتحدث: "تلقينا معلومات موثوقة بوصول 40 جنديا من قوات الفيلق الثالت للعمليات الخاصة، كانوا قد تلقوا تدريبات في السابق تحت قيادة مدربين من بريطانيا... للقيام باستفزازات في منطقة أفدييفكا (مدينة تبعد بضعة كيلومترات من دونيتسك)".
وتدهورت العلاقات بين موسكو وكييف على خلفية الوضع في دونباس، بعد انقلاب العام 2014 في أوكرانيا، الذي أدى إلى دخول شبه جزيرة القرم تحت سيادة روسيا واندلاع نزاع مسلح في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا، بين كييف من جهة، وجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد، من جهة أخرى.
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