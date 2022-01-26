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https://arabic.sputniknews.com/20220126/صندوق-النقد-الدولي-يطلب-من-السلفادور-التخلي-عن-بيتكوين-1057193261.html
صندوق النقد الدولي يطلب من السلفادور التخلي عن بيتكوين
صندوق النقد الدولي يطلب من السلفادور التخلي عن بيتكوين
حث صندوق النقد الدولي السلفادور على التخلي عن بيتكوين كعملة قانونية، محذرا من المخاطر التي تشكلها للاستقرار المالي وحماية المستهلك في البلاد. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T11:16+0000
2022-01-26T11:16+0000
اقتصاد
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أصبحت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى أول بلد في العالم يتبنى بيتكوين كعملة قانونية في سبتمبر/ أيلول إلى جانب الدولار الأمريكي، حيث قالت السلطات إنها ستساعد في إنقاذ عمولات تحويلات السكان وتوسيع الشمول المالي.لكن عملية التبني كانت صعبة، حيث لم يحصل سوى جزء ضئيل من الشركات على مدفوعات بيتكوين، إلى جانب المشكلات التقنية التي ابتلي بها تطبيق العملة المشفرة الحكومي، بحسب "رويترز".وقال صندوق النقد الدولي في بيان عن السلفادور يوم الثلاثاء: "هناك مخاطر كبيرة مرتبطة باستخدام عملة بيتكوين على الاستقرار المالي والسلامة المالية وحماية المستهلك، فضلاً عن الالتزامات المالية الطارئة المرتبطة بذلك".وحث الصندوق السلطات في السلفادور على "تضييق نطاق قانونية بيتكوين عن طريق إزالة حالة العملة القانونية عنها". يقول المدافعون عن العملات المشفرة - لا سيما في الدول النامية - إنها وسيلة تحوط فعالة ضد التضخم المفرط وعدم اليقين.لكن سوق العملات المشفرة يهيمن عليه بشكل متزايد من قبل كبار المستثمرين، ويخشى الصندوق وحكومات من أن هذه الأصول شديدة التقلب يمكن أن تقوض سيطرتها على الأنظمة المالية والنقدية، وتزيد من المخاطر النظامية، وتعزز الجريمة المالية وتؤذي صغار المستثمرين.
https://arabic.sputniknews.com/20220112/بتكوين-وأخواتها-تواجه-تحديات-تشريعية-وعملية-1055295885.html
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اقتصاد

صندوق النقد الدولي يطلب من السلفادور التخلي عن بيتكوين

11:16 GMT 26.01.2022
© REUTERS / Benoit Tessier/File PhotoA Bitcoin (virtual currency) paper wallet with QR codes and a coin are seen in an illustration picture taken at La Maison du Bitcoin in Paris, France May 27, 2015
A Bitcoin (virtual currency) paper wallet with QR codes and a coin are seen in an illustration picture taken at La Maison du Bitcoin in Paris, France May 27, 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / Benoit Tessier/File Photo
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حث صندوق النقد الدولي السلفادور على التخلي عن بيتكوين كعملة قانونية، محذرا من المخاطر التي تشكلها للاستقرار المالي وحماية المستهلك في البلاد.
أصبحت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى أول بلد في العالم يتبنى بيتكوين كعملة قانونية في سبتمبر/ أيلول إلى جانب الدولار الأمريكي، حيث قالت السلطات إنها ستساعد في إنقاذ عمولات تحويلات السكان وتوسيع الشمول المالي.
لكن عملية التبني كانت صعبة، حيث لم يحصل سوى جزء ضئيل من الشركات على مدفوعات بيتكوين، إلى جانب المشكلات التقنية التي ابتلي بها تطبيق العملة المشفرة الحكومي، بحسب "رويترز".
عملة بيتكوين المشفرة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
"بتكوين وأخواتها" تواجه تحديات تشريعية وعملية
12 يناير, 11:27 GMT
وقال صندوق النقد الدولي في بيان عن السلفادور يوم الثلاثاء: "هناك مخاطر كبيرة مرتبطة باستخدام عملة بيتكوين على الاستقرار المالي والسلامة المالية وحماية المستهلك، فضلاً عن الالتزامات المالية الطارئة المرتبطة بذلك".
وحث الصندوق السلطات في السلفادور على "تضييق نطاق قانونية بيتكوين عن طريق إزالة حالة العملة القانونية عنها". يقول المدافعون عن العملات المشفرة - لا سيما في الدول النامية - إنها وسيلة تحوط فعالة ضد التضخم المفرط وعدم اليقين.
لكن سوق العملات المشفرة يهيمن عليه بشكل متزايد من قبل كبار المستثمرين، ويخشى الصندوق وحكومات من أن هذه الأصول شديدة التقلب يمكن أن تقوض سيطرتها على الأنظمة المالية والنقدية، وتزيد من المخاطر النظامية، وتعزز الجريمة المالية وتؤذي صغار المستثمرين.
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