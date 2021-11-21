تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211121/السلفادور-تخطط-لإنشاء-أول-مدينة-بيتكوين-تعمل-بواسطة-بركان-1050763748.html
السلفادور تخطط لإنشاء أول "مدينة بيتكوين"... تعمل بواسطة بركان
السلفادور تخطط لإنشاء أول "مدينة بيتكوين"... تعمل بواسطة بركان
تخطط السلفادور لبناء أول "مدينة بيتكوين" في العالم، بحسب ما أعلن عنه رئيس البلاد، نيب بوكيلي، ‏أمس السبت.‏ 21.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-21T09:52+0000
2021-11-21T09:52+0000
الأخبار
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/15/1050763683_0:310:3072:2048_1920x0_80_0_0_6a768f74da1a0192d3f4af20cd7809f8.jpg
وأشار بوكيلي إلى أن أول "مدينة بيتكوين" ستكون مبدنية بتمويل مبدئي من السندات المدعومة من عملة "بيتكوين" الرقمية، بحسب وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.وقال رئيس السلفادور، نيب بوكيلي، في كلمته أمام الحضور بالإنجليزية: "استثمروا هنا واكسبوا كل الأموال التي تريدوها، هذه مدينة بيئية بالكامل تعمل وتنشط ببركان".وعن شكل المدينة، فستكون دائرية، ومزودة بمطار ومناطق سكنية وتجارية، وتتميز بساحة مركزية مصممة لتبدو وكأنها رمز "بيتكوين" من الجو.وأضاف أنه سيتم استخدام نصف ضريبة القيمة المضافة المفروضة لتمويل السندات الصادرة لبناء أول "مدينة بيتكوين"، بينما سيدفع النصف الآخر مقابل خدمات مثل جمع القمامة. وقدّر أن تكلفة البنية التحتية العامة ستكلف نحو 300 ألف بيتكوين.يشار إلى أن السلفادور أصبحت أول دولة في العالم تستخدم عملة البيتكوين كوسيلة للدفع، كما أصبحت العملة المشفرة مناقصة قانونية في البلاد، ودخل القانون الخاص بذلك حيز التنفيذ في منتصف ليل 7 سبتمبر/ أيلول الماضي.وعلى الرغم من أن رئيس السلفادور، نيب بوكيلي، يتمتع بشعبية، إلا أن استطلاعات الرأي تظهر أن مواطنيه متشككين بشأن حبه لعملة "بيتكوين".يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك
https://arabic.sputniknews.com/20211119/هيلاري-كلينتون-تحذر-من-العملات-المشفرة-تزعزع-استقرار-الدول-1050755543.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/15/1050763683_0:118:3072:2048_1920x0_80_0_0_b8c6a02702fa90ecdc0a89b62f8611c3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن

السلفادور تخطط لإنشاء أول "مدينة بيتكوين"... تعمل بواسطة بركان

09:52 GMT 21.11.2021
© REUTERS / JOSE CABEZASرئيس السلفادور، نيب بوكيلي، يعرض ملامح أول "مدينة بيتكوين" في العالم، 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
رئيس السلفادور، نيب بوكيلي، يعرض ملامح أول مدينة بيتكوين في العالم، 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
© REUTERS / JOSE CABEZAS
تابعنا عبر
تخطط السلفادور لبناء أول "مدينة بيتكوين" في العالم، بحسب ما أعلن عنه رئيس البلاد، نيب بوكيلي، ‏أمس السبت.‏
وأشار بوكيلي إلى أن أول "مدينة بيتكوين" ستكون مبدنية بتمويل مبدئي من السندات المدعومة من عملة "بيتكوين" الرقمية، بحسب وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.
هيلاري كلينتون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2021
هيلاري كلينتون تحذر من العملات المشفرة: تزعزع استقرار الدول
19 نوفمبر, 18:15 GMT
وقال رئيس السلفادور، نيب بوكيلي، في كلمته أمام الحضور بالإنجليزية: "استثمروا هنا واكسبوا كل الأموال التي تريدوها، هذه مدينة بيئية بالكامل تعمل وتنشط ببركان".
وعن شكل المدينة، فستكون دائرية، ومزودة بمطار ومناطق سكنية وتجارية، وتتميز بساحة مركزية مصممة لتبدو وكأنها رمز "بيتكوين" من الجو.
وأضاف أنه سيتم استخدام نصف ضريبة القيمة المضافة المفروضة لتمويل السندات الصادرة لبناء أول "مدينة بيتكوين"، بينما سيدفع النصف الآخر مقابل خدمات مثل جمع القمامة.
 وقدّر أن تكلفة البنية التحتية العامة ستكلف نحو 300 ألف بيتكوين.
يشار إلى أن السلفادور أصبحت أول دولة في العالم تستخدم عملة البيتكوين كوسيلة للدفع، كما أصبحت العملة المشفرة مناقصة قانونية في البلاد، ودخل القانون الخاص بذلك حيز التنفيذ في منتصف ليل 7 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وعلى الرغم من أن رئيس السلفادور، نيب بوكيلي، يتمتع بشعبية، إلا أن استطلاعات الرأي تظهر أن مواطنيه متشككين بشأن حبه لعملة "بيتكوين".
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك
© Sputnik10 غملات رقمية تتصدرها بيتكوين
10 غملات رقمية تتصدرها بيتكوين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2021
10 غملات رقمية تتصدرها بيتكوين
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
08:52 GMTروسيا: اختراع هدف ذكي يرفع مهارة الرماية
08:47 GMTمحمد عبده يؤدي رقصة مايكل جاكسون في احتفالية نادي الهلال... فيديو
08:42 GMTمجلس الأمن في بيلاروسيا: نحو 200 لاجئ ينتظرون في مطار مينسك رحلة الإجلاء العراقية
08:39 GMTمن هم أبطال النسخة التركية من مسلسل الهيبة؟
08:38 GMTدولة أفريقية بصدد تعيين مايك تاسون سفيرا للقنب
08:30 GMTروسيا تطلق قمرا اصطناعيا عسكريا إلى المدار من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية
08:14 GMTإصابة فلسطينيين باختناق إثر اقتحام مستوطنين إسرائيليين قرية جنوب نابلس
07:58 GMTبروسيا دورتموند يغادر دوري أبطال أوروبا بعد هزيمة قاسية من سبورتنغ لشبونة
07:56 GMTانتخاب الإماراتي أحمد ناصر الريسي رئيسا للإنتربول
07:51 GMT"تعبيرا عن حبه".. هندي يشيد لزوجته منزلا نسخة عن "تاج محل"
07:32 GMTأياكس يحول تأخره إلى فوز في دوري أبطال أوروبا... فيديو
07:30 GMTريال مدريد يبلغ دور الـ 16 في "أبطال أوروبا" ويستعد لمباراة حاسمة مع إنتر ميلان
07:28 GMTزاد محفظته الرقمية 25%.. موت الهامستر الشهير "مستر غوكس"
07:17 GMTمقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة 17 في هجوم نفذته "حركة الشباب" في مقديشو
07:08 GMTالحكم على مواطن من كوريا الديمقراطية بالإعدام بسبب "لعبة الحبار"
06:55 GMT"موسيقى صاخبة" تتسبب بنفوق 63 دجاجة
06:50 GMTوفاة جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق
06:40 GMTإصابة الإعلامية المصرية بسمة وهبة بوعكة صحية أثناء عرض حلقة برنامجها "90 دقيقة"
06:20 GMTمشكلة تجرد المقاتلات الخفية الأمريكية من "غطاء الإخفاء" عند الاقتراب من روسيا
06:19 GMTاستقبال ابن زايد في أنقرة يثير تفاعلا واسعا... ومغردون يعتبرونه "سابقة في البروتوكول التركي"