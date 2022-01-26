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لافروف: تجري تغيرات عميقة وغير إيجابية على الساحة الدولية
لافروف: تجري تغيرات عميقة وغير إيجابية على الساحة الدولية
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن تغيرات كثيرة تجري على الساحة الدولية وليست إيجابية بالكامل، وبأن النظام بأكمله في حالة حمّى. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T10:00+0000
2022-01-26T10:15+0000
أخبار روسيا
سيرغي لافروف
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وقال لافروف أمام أعضاء البرلمان الروسي: ""تحدث الرئيس فلاديمير بوتين، مرارًا وتكرارًا، عن الوضع في الساحة الدولية ومهام ومبادرات سياستنا الخارجية. وقد وضع أخيرًا جميع اللهجات الأساسية خلال الاجتماعات الموسعة لمجموعات وزارتنا ووزارة الدفاع، في خطاباته ومؤتمراته الصحفية الأخرى. على الساحة الدولية تحدث تغييرات عميقة، والتغييرات ليست إيجابية تماما، بعبارة ألطف. النظام برمته في حمّى".وتابع لافروف: "المعارضون، الذين ينتهجون سياسية مستقلة، يحاولون معاقبة بلدنا والصين في المقام الأول، باستخدام جميع الأدوات غير المجدية من مختلف العقوبات، والشيطنة في وسائل الإعلام، واستفزازات الاستخبارات".
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أخبار روسيا, سيرغي لافروف

لافروف: تجري تغيرات عميقة وغير إيجابية على الساحة الدولية

10:00 GMT 26.01.2022 (تم التحديث: 10:15 GMT 26.01.2022)
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الدوما الروسي، موسكو 26 يناير 2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الدوما الروسي، موسكو 26 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن تغيرات كثيرة تجري على الساحة الدولية وليست إيجابية بالكامل، وبأن النظام بأكمله في حالة حمّى.
وقال لافروف أمام أعضاء البرلمان الروسي: ""تحدث الرئيس فلاديمير بوتين، مرارًا وتكرارًا، عن الوضع في الساحة الدولية ومهام ومبادرات سياستنا الخارجية. وقد وضع أخيرًا جميع اللهجات الأساسية خلال الاجتماعات الموسعة لمجموعات وزارتنا ووزارة الدفاع، في خطاباته ومؤتمراته الصحفية الأخرى. على الساحة الدولية تحدث تغييرات عميقة، والتغييرات ليست إيجابية تماما، بعبارة ألطف. النظام برمته في حمّى".
وأضاف لافروف: "في الآونة الأخيرة، تضاعف الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، الذين نسوا تمامًا ثقافة الدبلوماسية، جهودهم لاحتواء بلادنا".
وتابع لافروف: "المعارضون، الذين ينتهجون سياسية مستقلة، يحاولون معاقبة بلدنا والصين في المقام الأول، باستخدام جميع الأدوات غير المجدية من مختلف العقوبات، والشيطنة في وسائل الإعلام، واستفزازات الاستخبارات".
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