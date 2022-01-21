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https://arabic.sputniknews.com/20220121/لافروف-لم-أسمع-حجة-واحدة-تؤيد-موقف-أمريكا-بشأن-ما-يحدث-على-الحدود-الروسية-الأوكرانية-1056811574.html
لافروف: لم أسمع حجة واحدة تؤيد موقف أمريكا بشأن ما يحدث على الحدود الروسية الأوكرانية
لافروف: لم أسمع حجة واحدة تؤيد موقف أمريكا بشأن ما يحدث على الحدود الروسية الأوكرانية
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن كل ما تردده الولايات المتحدة مجرد "مخاوف"، نافيا أن يكون الوفد الأمريكي قد قدم في محادثات جنيف ما يؤيد... 21.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-21T15:22+0000
2022-01-21T15:22+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
سيرغي لافروف
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ووفقا لوكالة "سبوتنيك"، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الوفد الأمريكي لم يقدم أي حجج لتبرير الموقف الأمريكي بشأن خطة روسيا المزعومة لغزو أوكرانيا في اجتماع جنيف، لم تكن هناك سوى مخاوف.وقال لافروف عقب محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "لم أسمع حجة واحدة اليوم من شأنها أن تثبت موقف الولايات المتحدة بشأن ما يحدث على الحدود الروسية الأوكرانية، فقط مخاوف".وقال: "لا أستبعد احتمال أن تكون كل هذه الهستيريا، التي يروج لها زملاؤنا الغربيون الآن، تهدف إن لم تكن إلى إثارة نوع من العمل العسكري الأوكراني في دونباس، ثم على الأقل للتستر على سياسة التخريب الشامل لنظام كييف من اتفاقيات مينسك".وتصاعدت التوترات حول أوكرانيا، خلال الأشهر العديدة الماضية، بعد اتهام روسيا بحشد قواتها بالقرب من الحدود الأوكرانية، ويُزعم أنها تستعد لغزو.وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اقترحت الحكومة الروسية مجموعة من الضمانات الأمنية المتبادلة في أوروبا لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة، ولا يزال ردهما معلقًا.
https://arabic.sputniknews.com/20220121/انطلاق-المفاوضات-بين-لافروف-وبلينكن-في-جنيف-1056797004.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, سيرغي لافروف

لافروف: لم أسمع حجة واحدة تؤيد موقف أمريكا بشأن ما يحدث على الحدود الروسية الأوكرانية

15:22 GMT 21.01.2022
© Sputnik . pay / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في جنيف، بعد اجتماعه بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن الضمانات الأمنية، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في جنيف، بعد اجتماعه بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن الضمانات الأمنية، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن كل ما تردده الولايات المتحدة مجرد "مخاوف"، نافيا أن يكون الوفد الأمريكي قد قدم في محادثات جنيف ما يؤيد موقف بلاده.
ووفقا لوكالة "سبوتنيك"، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الوفد الأمريكي لم يقدم أي حجج لتبرير الموقف الأمريكي بشأن خطة روسيا المزعومة لغزو أوكرانيا في اجتماع جنيف، لم تكن هناك سوى مخاوف.
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
انطلاق المفاوضات بين لافروف وبلينكن في جنيف
10:50 GMT
وقال لافروف عقب محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "لم أسمع حجة واحدة اليوم من شأنها أن تثبت موقف الولايات المتحدة بشأن ما يحدث على الحدود الروسية الأوكرانية، فقط مخاوف".
في الوقت نفسه، أشار وزير الخارجية الروسي إلى أن الجو العصابي الحالي المحيط بالقضية يتم خلقه لإخفاء جهود أوكرانيا لتقويض اتفاقيات مينسك.
وقال: "لا أستبعد احتمال أن تكون كل هذه الهستيريا، التي يروج لها زملاؤنا الغربيون الآن، تهدف إن لم تكن إلى إثارة نوع من العمل العسكري الأوكراني في دونباس، ثم على الأقل للتستر على سياسة التخريب الشامل لنظام كييف من اتفاقيات مينسك".
وتصاعدت التوترات حول أوكرانيا، خلال الأشهر العديدة الماضية، بعد اتهام روسيا بحشد قواتها بالقرب من الحدود الأوكرانية، ويُزعم أنها تستعد لغزو.
ونفت موسكو هذه الاتهامات، قائلة مرارا إنها لا تعتزم مهاجمة أي شخص، لكنها أعربت عن قلقها بشأن زيادة الدعم الدفاعي الغربي لأوكرانيا.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اقترحت الحكومة الروسية مجموعة من الضمانات الأمنية المتبادلة في أوروبا لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة، ولا يزال ردهما معلقًا.
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