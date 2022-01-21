https://arabic.sputniknews.com/20220121/لافروف-لم-أسمع-حجة-واحدة-تؤيد-موقف-أمريكا-بشأن-ما-يحدث-على-الحدود-الروسية-الأوكرانية-1056811574.html

لافروف: لم أسمع حجة واحدة تؤيد موقف أمريكا بشأن ما يحدث على الحدود الروسية الأوكرانية

لافروف: لم أسمع حجة واحدة تؤيد موقف أمريكا بشأن ما يحدث على الحدود الروسية الأوكرانية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن كل ما تردده الولايات المتحدة مجرد "مخاوف"، نافيا أن يكون الوفد الأمريكي قد قدم في محادثات جنيف ما يؤيد... 21.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-21T15:22+0000

2022-01-21T15:22+0000

2022-01-21T15:22+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

سيرغي لافروف

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ووفقا لوكالة "سبوتنيك"، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الوفد الأمريكي لم يقدم أي حجج لتبرير الموقف الأمريكي بشأن خطة روسيا المزعومة لغزو أوكرانيا في اجتماع جنيف، لم تكن هناك سوى مخاوف.وقال لافروف عقب محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "لم أسمع حجة واحدة اليوم من شأنها أن تثبت موقف الولايات المتحدة بشأن ما يحدث على الحدود الروسية الأوكرانية، فقط مخاوف".وقال: "لا أستبعد احتمال أن تكون كل هذه الهستيريا، التي يروج لها زملاؤنا الغربيون الآن، تهدف إن لم تكن إلى إثارة نوع من العمل العسكري الأوكراني في دونباس، ثم على الأقل للتستر على سياسة التخريب الشامل لنظام كييف من اتفاقيات مينسك".وتصاعدت التوترات حول أوكرانيا، خلال الأشهر العديدة الماضية، بعد اتهام روسيا بحشد قواتها بالقرب من الحدود الأوكرانية، ويُزعم أنها تستعد لغزو.وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اقترحت الحكومة الروسية مجموعة من الضمانات الأمنية المتبادلة في أوروبا لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة، ولا يزال ردهما معلقًا.

https://arabic.sputniknews.com/20220121/انطلاق-المفاوضات-بين-لافروف-وبلينكن-في-جنيف-1056797004.html

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روسيا, أخبار أوكرانيا, سيرغي لافروف