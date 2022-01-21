لافروف: لم أسمع حجة واحدة تؤيد موقف أمريكا بشأن ما يحدث على الحدود الروسية الأوكرانية

ووفقا لوكالة "سبوتنيك"، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الوفد الأمريكي لم يقدم أي حجج لتبرير الموقف الأمريكي بشأن خطة روسيا المزعومة لغزو أوكرانيا في اجتماع جنيف، لم تكن هناك سوى مخاوف.وقال لافروف عقب محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "لم أسمع حجة واحدة اليوم من شأنها أن تثبت موقف الولايات المتحدة بشأن ما يحدث على الحدود الروسية الأوكرانية، فقط مخاوف".وقال: "لا أستبعد احتمال أن تكون كل هذه الهستيريا، التي يروج لها زملاؤنا الغربيون الآن، تهدف إن لم تكن إلى إثارة نوع من العمل العسكري الأوكراني في دونباس، ثم على الأقل للتستر على سياسة التخريب الشامل لنظام كييف من اتفاقيات مينسك".وتصاعدت التوترات حول أوكرانيا، خلال الأشهر العديدة الماضية، بعد اتهام روسيا بحشد قواتها بالقرب من الحدود الأوكرانية، ويُزعم أنها تستعد لغزو.وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اقترحت الحكومة الروسية مجموعة من الضمانات الأمنية المتبادلة في أوروبا لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة، ولا يزال ردهما معلقًا.
وقال لافروف عقب محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "لم أسمع حجة واحدة اليوم من شأنها أن تثبت موقف الولايات المتحدة بشأن ما يحدث على الحدود الروسية الأوكرانية، فقط مخاوف".
في الوقت نفسه، أشار وزير الخارجية الروسي إلى أن الجو العصابي الحالي المحيط بالقضية يتم خلقه لإخفاء جهود أوكرانيا لتقويض اتفاقيات مينسك.
وقال: "لا أستبعد احتمال أن تكون كل هذه الهستيريا، التي يروج لها زملاؤنا الغربيون الآن، تهدف إن لم تكن إلى إثارة نوع من العمل العسكري الأوكراني في دونباس، ثم على الأقل للتستر على سياسة التخريب الشامل لنظام كييف من اتفاقيات مينسك".
وتصاعدت التوترات حول أوكرانيا، خلال الأشهر العديدة الماضية، بعد اتهام روسيا بحشد قواتها بالقرب من الحدود الأوكرانية، ويُزعم أنها تستعد لغزو.
ونفت موسكو هذه الاتهامات، قائلة مرارا إنها لا تعتزم مهاجمة أي شخص، لكنها أعربت عن قلقها بشأن زيادة الدعم الدفاعي الغربي لأوكرانيا.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اقترحت الحكومة الروسية مجموعة من الضمانات الأمنية المتبادلة في أوروبا لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة، ولا يزال ردهما معلقًا.