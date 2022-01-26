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لافروف: روسيا تخفض بشكل حاد احتياطها من الدولارات
لافروف: روسيا تخفض بشكل حاد احتياطها من الدولارات
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "روسيا تخفض بشكل حاد احتياطها من النقد الأجنبي بالدولار". 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T10:26+0000
2022-01-26T11:01+0000
روسيا
سيرغي لافروف
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وأضاف لافروف في كلمة له في مجلس الدوما، اليوم الأربعاء: "نحن نخفض بشكل حاد احتياطنا من العملات الأجنبية، والتي يتم تخزينها بالدولار".وبحسب الوزير، فإن "هذه العملية لا تمر مرور الكرام".وشدد لافروف على أنه "ليس فقط في الغرب بدأوا في التساؤل، لكن مشغلينا الاقتصاديين يحلون القضايا المتعلقة بتحويل الأموال بأريحية، لقد ابتكر البنك المركزي نظامًا لنقل الحوالات المالية، وهو يعمل وظيفيًا".ونوه لافروف إلى أن "موسكو لن تختتم المناقشات بشأن الاقتراح المتعلق بالضمانات الأمنية، وسوف تتخذ تدابير للرد إذا تجاهل الغرب مطالب روسيا".وأوضح لافروف: "لن نسمح بانتهاء مشاريعنا في مناقشات، هذا الخط واضح للعيان، لن نسمح بانتهاء مبادرتنا".وأشار لافروف إلى أنه "إذا لم يكن هناك رد بنّاء وواصل الغرب مساره العدواني، فإن موسكو، كما صرح الرئيس مرارا، ستتخذ الإجراءات اللازمة للرد على ذلك".
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روسيا, سيرغي لافروف

لافروف: روسيا تخفض بشكل حاد احتياطها من الدولارات

10:26 GMT 26.01.2022 (تم التحديث: 11:01 GMT 26.01.2022)
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الدوما الروسي، موسكو 26 يناير 2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الدوما الروسي، موسكو 26 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "روسيا تخفض بشكل حاد احتياطها من النقد الأجنبي بالدولار".
وأضاف لافروف في كلمة له في مجلس الدوما، اليوم الأربعاء: "نحن نخفض بشكل حاد احتياطنا من العملات الأجنبية، والتي يتم تخزينها بالدولار".
وبحسب الوزير، فإن "هذه العملية لا تمر مرور الكرام".
وشدد لافروف على أنه "ليس فقط في الغرب بدأوا في التساؤل، لكن مشغلينا الاقتصاديين يحلون القضايا المتعلقة بتحويل الأموال بأريحية، لقد ابتكر البنك المركزي نظامًا لنقل الحوالات المالية، وهو يعمل وظيفيًا".
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ونوه لافروف إلى أن "موسكو لن تختتم المناقشات بشأن الاقتراح المتعلق بالضمانات الأمنية، وسوف تتخذ تدابير للرد إذا تجاهل الغرب مطالب روسيا".
وأوضح لافروف: "لن نسمح بانتهاء مشاريعنا في مناقشات، هذا الخط واضح للعيان، لن نسمح بانتهاء مبادرتنا".
وأشار لافروف إلى أنه "إذا لم يكن هناك رد بنّاء وواصل الغرب مساره العدواني، فإن موسكو، كما صرح الرئيس مرارا، ستتخذ الإجراءات اللازمة للرد على ذلك".
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