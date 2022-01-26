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https://arabic.sputniknews.com/20220126/لافروف-روسيا-ستتخذ-إجراءات-للرد-إذا-تجاهل-الغرب-المتطلبات-الأمنية-1057190032.html
لافروف: روسيا ستتخذ إجراءات للرد إذا تجاهل الغرب الضمانات الأمنية
لافروف: روسيا ستتخذ إجراءات للرد إذا تجاهل الغرب الضمانات الأمنية
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن موسكو لن "تختتم" المناقشات بشأن الاقتراح المتعلق بالضمانات الأمنية، وسوف تتخذ تدابير للرد إذا تجاهل... 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T10:39+0000
2022-01-26T10:49+0000
روسيا
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وقال لافروف: "لن نسمح بانتهاء مشاريعنا في مناقشات، هذا الخط واضح للعيان، لن نسمح بانتهاء مبادرتنا".وكانت روسيا قد نشرت، في نهاية عام 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشأن الضمانات الأمنية.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.وعقد اجتماع لمجلس "روسيا – الناتو"، في بروكسل، في الـ12 من الشهر الجاري؛ وجاء في أعقاب المحادثات بشأن الضمانات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة، يومي 9 و10 كانون الثاني/يناير 2022، في جنيف.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري ضد أوكرانيا، وهو ما نفته الأخيرة في مناسبات عدة، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف شمال الأطلسي "ناتو" على حدودها.وأكدت روسيا مرارا، أنه لا نية لها لشن أي عملية ضد أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا، استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة، قائلة، إنه يهدد الأمن القومي الروسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220126/لافروف-الولايات-المتحدة-تدفع-كييف-لاستفزازات-مباشرة-ضد-روسيا-1057189429.html
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روسيا

لافروف: روسيا ستتخذ إجراءات للرد إذا تجاهل الغرب الضمانات الأمنية

10:39 GMT 26.01.2022 (تم التحديث: 10:49 GMT 26.01.2022)
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الدوما الروسي، موسكو 26 يناير 2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الدوما الروسي، موسكو 26 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن موسكو لن "تختتم" المناقشات بشأن الاقتراح المتعلق بالضمانات الأمنية، وسوف تتخذ تدابير للرد إذا تجاهل الغرب مطالب روسيا.
وقال لافروف: "لن نسمح بانتهاء مشاريعنا في مناقشات، هذا الخط واضح للعيان، لن نسمح بانتهاء مبادرتنا".

وقال الوزير متحدثا في مجلس الدوما: "إذا لم يكن هناك رد بنّاء وواصل الغرب مساره العدواني، فإن موسكو، كما صرح الرئيس مرارا، ستتخذ الإجراءات اللازمة للرد على ذلك".

وكانت روسيا قد نشرت، في نهاية عام 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بشأن الضمانات الأمنية.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.
وعقد اجتماع لمجلس "روسيا – الناتو"، في بروكسل، في الـ12 من الشهر الجاري؛ وجاء في أعقاب المحادثات بشأن الضمانات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة، يومي 9 و10 كانون الثاني/يناير 2022، في جنيف.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الدوما الروسي، موسكو 26 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
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وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري ضد أوكرانيا، وهو ما نفته الأخيرة في مناسبات عدة، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف شمال الأطلسي "ناتو" على حدودها.
وأكدت روسيا مرارا، أنه لا نية لها لشن أي عملية ضد أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا، استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الناتو شرقاً، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة، قائلة، إنه يهدد الأمن القومي الروسي.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الدوما الروسي، موسكو 26 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
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