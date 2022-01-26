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https://arabic.sputniknews.com/20220126/ما-هي-أضخم-5-أساطيل-نقل-جوي-عسكري-في-العالم-وما-هو-تصنيف-الجيش-المصري؟-1057207867.html
ما هي أضخم 5 أساطيل نقل جوي عسكري في العالم وما هو تصنيف الجيش المصري؟
ما هي أضخم 5 أساطيل نقل جوي عسكري في العالم وما هو تصنيف الجيش المصري؟
تمثل طائرات النقل العسكري عنصرا رئيسيا لدى جيوش الدول الكبرى لأنها تمنحها القدرة على حشد قواتها في أي مكان حول العالم في وقت قياسي. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T16:04+0000
2022-01-26T16:04+0000
روسيا
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة عسكرية ضخمة لمصر تشمل 12 طائرة نقل عسكري، يمكن تسليط الضوء على أضخم 5 أساطيل نقل جوي عسكري في العالم، وحجم أسطول النقل الجوي التابع للجيش المصري، وفقا للإحصائيات العالمية.أضخم 5 أساطيل نقل جوي عسكري في العالمتمتلك الولايات المتحدة الأمريكية أضخم أسطول طائرات نقل عسكري في العالم عددها 982 طائرة بنسبة 47 في المئة من حجم ما تملكه أضخم 5 أساطيل في العالم، بحسب تقرير موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.وتأتي روسيا في المرتبة الثانية عالميا بأسطول ضخم من طائرات النقل العسكري يضم 445 طائرة.وتحل الصين في المركز الثالث عالميا بـ 286 طائرة نقل عسكري، تليها الهند التي تمتلك 253 طائرة، ثم البرازيل التي تحتل المرتبة الخامسة بـ 125 طائرة.وتشير إحصائيات الموقع الأمريكي إلى أن الجيش المصري يمتلك أسطول طائرات نقل عسكري يضم 59 طائرة يجعلها في المرتبة رقم 11 عالميا.
https://arabic.sputniknews.com/20220126/تفاصيل-صفقة-أسلحة-أمريكية-لمصر-بـ-40-مليار-جنيه-12-طائرة-نقل-عسكري-و3-أنظمة-دفاع-جوي-1057195270.html
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روسيا, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية

ما هي أضخم 5 أساطيل نقل جوي عسكري في العالم وما هو تصنيف الجيش المصري؟

16:04 GMT 26.01.2022
© flickr.com / ASKYZطائرة سي-130 هيركوليز
طائرة سي-130 هيركوليز - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© flickr.com / ASKYZ
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تمثل طائرات النقل العسكري عنصرا رئيسيا لدى جيوش الدول الكبرى لأنها تمنحها القدرة على حشد قواتها في أي مكان حول العالم في وقت قياسي.
وبعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة عسكرية ضخمة لمصر تشمل 12 طائرة نقل عسكري، يمكن تسليط الضوء على أضخم 5 أساطيل نقل جوي عسكري في العالم، وحجم أسطول النقل الجوي التابع للجيش المصري، وفقا للإحصائيات العالمية.
الجناح الأمريكي بمعرض إيديكس 2021 - طائرة النقل العسكري الأمريكية سي 130 جيه - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
تفاصيل صفقة أسلحة أمريكية لمصر بـ 40 مليار جنيه... 12 طائرة نقل عسكري و3 أنظمة دفاع جوي
12:38 GMT

أضخم 5 أساطيل نقل جوي عسكري في العالم

تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية أضخم أسطول طائرات نقل عسكري في العالم عددها 982 طائرة بنسبة 47 في المئة من حجم ما تملكه أضخم 5 أساطيل في العالم، بحسب تقرير موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
وتأتي روسيا في المرتبة الثانية عالميا بأسطول ضخم من طائرات النقل العسكري يضم 445 طائرة.
© AFP 2021 / HAUKE-CHRISTIAN DITTRICHطائرة نقل عسكرية
طائرة نقل عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
طائرة نقل عسكرية
© AFP 2021 / HAUKE-CHRISTIAN DITTRICH
وتحل الصين في المركز الثالث عالميا بـ 286 طائرة نقل عسكري، تليها الهند التي تمتلك 253 طائرة، ثم البرازيل التي تحتل المرتبة الخامسة بـ 125 طائرة.
وتشير إحصائيات الموقع الأمريكي إلى أن الجيش المصري يمتلك أسطول طائرات نقل عسكري يضم 59 طائرة يجعلها في المرتبة رقم 11 عالميا.
معلومات عن طائرة "سي 17 غلوب ماستر 3"
معلومات عن طائرة سي 17 غلوب ماستر 3 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
معلومات عن طائرة "سي 17 غلوب ماستر 3"
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