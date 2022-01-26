مصرف لبنان يمدد السماح للبنوك بشراء الدولار بسعر الصرف على "صيرفة" دون سقف

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن مصرف لبنان بيانا قال فيه الآتي:وأكد حاكم مصرف لبنان أن "التعاطي بالأوراق النقدية بالدولار الأمريكي مقابل الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية مستمر مع المصارف من دون سقف محدد على سعر منصة "صيرفة".وفي وقت سابق، نقل تلفزيون "الجديد" عن وزير المال اللبناني يوسف خليل، قوله يوم الاثنين الماضي، إنه لم يتم حتى الآن تحديد سعر صرف الدولار في موازنة عام 2022 ولكن الأرقام لن تكون بعيدة عن أسعار تتراوح بين 15 و20 ألف ليرة للدولار.وأضاف أن الدولار الجمركي سيحسب على سعر منصة "صيرفة"، التابعة لمصرف لبنان المركزي في مشروع الموازنة، وأعلن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في بيان، أنه عاود تأكيد الاستمرار في بيع الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية حسب سعر منصة "صيرفة" للمصارف ومن دون سقف محدد".
"عقد المجلس المركزي في مصرف لبنان اجتماعا اليوم برئاسة الحاكم رياض سلامة تمت الموافقة فيه على تمديد مفاعيل التعميم الأساسي رقم 161 لغاية نهاية شهر فبراير 2022 قابل للتجديد".
وأكد حاكم مصرف لبنان أن "التعاطي بالأوراق النقدية بالدولار الأمريكي مقابل الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية مستمر مع المصارف من دون سقف محدد على سعر منصة "صيرفة".
وفي وقت سابق، نقل تلفزيون "الجديد" عن وزير المال اللبناني يوسف خليل، قوله يوم الاثنين الماضي، إنه لم يتم حتى الآن تحديد سعر صرف الدولار في موازنة عام 2022 ولكن الأرقام لن تكون بعيدة عن أسعار تتراوح بين 15 و20 ألف ليرة للدولار.
وأضاف أن الدولار الجمركي سيحسب على سعر منصة "صيرفة"، التابعة لمصرف لبنان المركزي في مشروع الموازنة، وأعلن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في بيان، أنه عاود تأكيد الاستمرار في بيع الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية حسب سعر منصة "صيرفة" للمصارف ومن دون سقف محدد".