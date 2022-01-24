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https://arabic.sputniknews.com/20220124/وزير-المال-اللبناني-لا-اتفاق-حتى-اللحظة-على-تحديد-سعر-الصرف-في-الموازنة-1056943681.html
وزير المال اللبناني: لا اتفاق حتى اللحظة على تحديد سعر الصرف في الموازنة
وزير المال اللبناني: لا اتفاق حتى اللحظة على تحديد سعر الصرف في الموازنة
نقل تلفزيون "الجديد" عن وزير المال اللبناني يوسف خليل، قوله اليوم الاثنين، إنه لم يتم حتى الآن تحديد سعر صرف الدولار في موازنة عام 2022 ولكن الأرقام لن تكون... 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T10:39+0000
2022-01-24T10:39+0000
اقتصاد
لبنان
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وأضاف أن الدولار الجمركي سيحسب على سعر منصة "صيرفة"، التابعة لمصرف لبنان المركزي في مشروع الموازنة.وبحسب الوكالة الوطنية اللبنانية، "أعلن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في بيان، أنه عاود تأكيد الاستمرار في بيع الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية حسب سعر منصة "صيرفة" للمصارف ومن دون سقف محدد".وقال مراقبون إن هذه الخطوة تهدف إلى توحيد سعر بيع الدولار، والقضاء على السوق الموازية، ومحاولة فرض حالة من الاستقرار على الليرة اللبنانية.وأكد حاكم مصرف لبنان، وفقا للوكالة، أن "حجم التداول اليومي على منصة "صيرفة" لا يمثل عمليات تدخل من قبل مصرف لبنان في السوق النقدي للدولار، ولا حجم تدخله".وقال إن "منصة "صيرفة" لا تتضمن فقط العمليات التي يقوم بها مصرف لبنان مع المصارف، وإنما يسجل عليها كل عمليات بيع وشراء الدولار التي تتم في السوق بين المسجلين على هذه المنصة عبر المصارف والصرافين حتى وإن لم يتدخل فيها مصرف لبنان".وأدى تدخل البنك المركزي في سوق العملات، الذي بدأ الأسبوع الماضي، إلى صعود قيمة الليرة اللبنانية إلى نحو 23 ألف ليرة للدولار، ارتفاعا من 34 ألف ليرة في وقت سابق هذا الشهر.وتعرضت السياسة، التي تم الاتفاق عليها في اجتماع بين رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل ومحافظ البنك المركزي رياض سلامة في 11 يناير/كانون الثاني، لانتقادات باعتبارها غير مستدامة لاستخدامها احتياطيات محدودة من الدولار لدعم سعر الصرف.
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اقتصاد, لبنان

وزير المال اللبناني: لا اتفاق حتى اللحظة على تحديد سعر الصرف في الموازنة

10:39 GMT 24.01.2022
© REUTERS / ANDRES MARTINEZ CASARESبنوك لبنان مغلقة
بنوك لبنان مغلقة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© REUTERS / ANDRES MARTINEZ CASARES
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نقل تلفزيون "الجديد" عن وزير المال اللبناني يوسف خليل، قوله اليوم الاثنين، إنه لم يتم حتى الآن تحديد سعر صرف الدولار في موازنة عام 2022 ولكن الأرقام لن تكون بعيدة عن أسعار تتراوح بين 15 و20 ألف ليرة للدولار.
وأضاف أن الدولار الجمركي سيحسب على سعر منصة "صيرفة"، التابعة لمصرف لبنان المركزي في مشروع الموازنة.
وبحسب الوكالة الوطنية اللبنانية، "أعلن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في بيان، أنه عاود تأكيد الاستمرار في بيع الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية حسب سعر منصة "صيرفة" للمصارف ومن دون سقف محدد".
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وقال مراقبون إن هذه الخطوة تهدف إلى توحيد سعر بيع الدولار، والقضاء على السوق الموازية، ومحاولة فرض حالة من الاستقرار على الليرة اللبنانية.
وأكد حاكم مصرف لبنان، وفقا للوكالة، أن "حجم التداول اليومي على منصة "صيرفة" لا يمثل عمليات تدخل من قبل مصرف لبنان في السوق النقدي للدولار، ولا حجم تدخله".
وقال إن "منصة "صيرفة" لا تتضمن فقط العمليات التي يقوم بها مصرف لبنان مع المصارف، وإنما يسجل عليها كل عمليات بيع وشراء الدولار التي تتم في السوق بين المسجلين على هذه المنصة عبر المصارف والصرافين حتى وإن لم يتدخل فيها مصرف لبنان".
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وأدى تدخل البنك المركزي في سوق العملات، الذي بدأ الأسبوع الماضي، إلى صعود قيمة الليرة اللبنانية إلى نحو 23 ألف ليرة للدولار، ارتفاعا من 34 ألف ليرة في وقت سابق هذا الشهر.
وتعرضت السياسة، التي تم الاتفاق عليها في اجتماع بين رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل ومحافظ البنك المركزي رياض سلامة في 11 يناير/كانون الثاني، لانتقادات باعتبارها غير مستدامة لاستخدامها احتياطيات محدودة من الدولار لدعم سعر الصرف.
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