https://arabic.sputniknews.com/20220124/وزير-المال-اللبناني-لا-اتفاق-حتى-اللحظة-على-تحديد-سعر-الصرف-في-الموازنة-1056943681.html

وزير المال اللبناني: لا اتفاق حتى اللحظة على تحديد سعر الصرف في الموازنة

وزير المال اللبناني: لا اتفاق حتى اللحظة على تحديد سعر الصرف في الموازنة

نقل تلفزيون "الجديد" عن وزير المال اللبناني يوسف خليل، قوله اليوم الاثنين، إنه لم يتم حتى الآن تحديد سعر صرف الدولار في موازنة عام 2022 ولكن الأرقام لن تكون... 24.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-24T10:39+0000

2022-01-24T10:39+0000

2022-01-24T10:39+0000

اقتصاد

لبنان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104341/01/1043410197_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_fa9c654bdd7ba80895e90d3823456ec3.jpg

وأضاف أن الدولار الجمركي سيحسب على سعر منصة "صيرفة"، التابعة لمصرف لبنان المركزي في مشروع الموازنة.وبحسب الوكالة الوطنية اللبنانية، "أعلن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في بيان، أنه عاود تأكيد الاستمرار في بيع الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية حسب سعر منصة "صيرفة" للمصارف ومن دون سقف محدد".وقال مراقبون إن هذه الخطوة تهدف إلى توحيد سعر بيع الدولار، والقضاء على السوق الموازية، ومحاولة فرض حالة من الاستقرار على الليرة اللبنانية.وأكد حاكم مصرف لبنان، وفقا للوكالة، أن "حجم التداول اليومي على منصة "صيرفة" لا يمثل عمليات تدخل من قبل مصرف لبنان في السوق النقدي للدولار، ولا حجم تدخله".وقال إن "منصة "صيرفة" لا تتضمن فقط العمليات التي يقوم بها مصرف لبنان مع المصارف، وإنما يسجل عليها كل عمليات بيع وشراء الدولار التي تتم في السوق بين المسجلين على هذه المنصة عبر المصارف والصرافين حتى وإن لم يتدخل فيها مصرف لبنان".وأدى تدخل البنك المركزي في سوق العملات، الذي بدأ الأسبوع الماضي، إلى صعود قيمة الليرة اللبنانية إلى نحو 23 ألف ليرة للدولار، ارتفاعا من 34 ألف ليرة في وقت سابق هذا الشهر.وتعرضت السياسة، التي تم الاتفاق عليها في اجتماع بين رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل ومحافظ البنك المركزي رياض سلامة في 11 يناير/كانون الثاني، لانتقادات باعتبارها غير مستدامة لاستخدامها احتياطيات محدودة من الدولار لدعم سعر الصرف.

https://arabic.sputniknews.com/20211215/هل-توقف-تدابير-مصرف-لبنان-مسلسل-انهيار-الليرة؟-1054061068.html

https://arabic.sputniknews.com/20210821/حاكم-مصرف-لبنان-المركزي-الحكومة-تسعر-واردات-الوقود-بـ-8-آلاف-ليرة-للدولار-1049902539.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اقتصاد, لبنان