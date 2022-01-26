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مصر تؤكد أنها تستند إلى قواعد القانون الدولي بشأن ملف سد النهضة... فيديو
مصر تؤكد أنها تستند إلى قواعد القانون الدولي بشأن ملف سد النهضة... فيديو
أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن القاهرة "منفتحة على التفاوض بشأن اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة". 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T07:14+0000
2022-01-26T07:14+0000
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وقال سامح شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن "القاهرة تستند إلى قواعد القانون الدولي بشأن السد الإثيوبي".من جهة أخرى، وصف زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى القاهرة بـ"المهمة جدا"، لافتا إلى أن الجزائر تستضيف القمة العربية المقبلة وسط تحديات كبيرة تواجه الدول العربية، وأنه سيتم بحث مشاركة سوريا.وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، أنه "جرى الاتفاق مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون على تعزيز الجهود بشأن أمن المياه".وقال السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجزائري: "اتفقنا مع الرئيس تبون على تعزيز الجهود المشتركة على الساحة الأفريقية في شأن الأمن المائي"، مؤكدا التوافق أيضا على ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر باعتبارها قضية مصيرية".
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أخبار سد النهضة الإثيوبي, أخبار مصر الآن, الجزائر

مصر تؤكد أنها تستند إلى قواعد القانون الدولي بشأن ملف سد النهضة... فيديو

07:14 GMT 26.01.2022
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHEDوزير الخارجية المصري، سامح شكري
وزير الخارجية المصري، سامح شكري - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHED
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أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن القاهرة "منفتحة على التفاوض بشأن اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة".
وقال سامح شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن "القاهرة تستند إلى قواعد القانون الدولي بشأن السد الإثيوبي".
من جهة أخرى، وصف زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى القاهرة بـ"المهمة جدا"، لافتا إلى أن الجزائر تستضيف القمة العربية المقبلة وسط تحديات كبيرة تواجه الدول العربية، وأنه سيتم بحث مشاركة سوريا.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، أنه "جرى الاتفاق مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون على تعزيز الجهود بشأن أمن المياه".
وقال السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجزائري: "اتفقنا مع الرئيس تبون على تعزيز الجهود المشتركة على الساحة الأفريقية في شأن الأمن المائي"، مؤكدا التوافق أيضا على ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر باعتبارها قضية مصيرية".
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