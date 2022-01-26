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https://arabic.sputniknews.com/20220126/معلومات-عن-طائرة-النقل-العسكري-الأمريكية-سوبر-هيركوليز-1057210541.html
معلومات عن طائرة النقل العسكري الأمريكية "سوبر هيركوليز"
معلومات عن طائرة النقل العسكري الأمريكية "سوبر هيركوليز"
تمثل "سي 130 جيه 30 سوبر هيركليز" نسخة أكبر حجما من طائرات النقل العسكري الأمريكية "سي - 130 جيه"، التي يوجد منها 7 نسخ تجعلها طائرة نقل متعددة المهام. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T16:54+0000
2022-01-26T16:54+0000
رصد عسكري
الجيش المصري
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أورد موقع شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، تقريرا يرصد معلومات عن الطائرة، التي تشملها صفقة أسلحة لمصر، أعلنت عنها وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء.وقال بيان الخارجية الأمريكية إن الصفقة تشمل 12 طائرة نقل عسكري لمصر طراز "سي 130 جيه 30 سوبر هيركليز".وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" إلى أن الجيش المصري يمتلك أسطول طائرات نقل عسكري يضم 59 طائرة يجعله في المرتبة رقم 11 عالميا.ما هي المواصفات الفنية للطائرة؟يمكن أن تختلف نوعية حمولة الطائرة وفقا للمهمة المكلفة بها، ويشمل ذلك العتاد العسكري والقوات العسكرية، حيث يتم استخدامها في عمليات الإنزال المظلي.
https://arabic.sputniknews.com/20220126/تفاصيل-صفقة-أسلحة-أمريكية-لمصر-بـ-40-مليار-جنيه-12-طائرة-نقل-عسكري-و3-أنظمة-دفاع-جوي-1057195270.html
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رصد عسكري, الجيش المصري

معلومات عن طائرة النقل العسكري الأمريكية "سوبر هيركوليز"

16:54 GMT 26.01.2022
© Sputnik . Vladislav Ushakov / الذهاب إلى بنك الصورطائرة لوكهيد إيه سي-130
طائرة لوكهيد إيه سي-130 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© Sputnik . Vladislav Ushakov
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تمثل "سي 130 جيه 30 سوبر هيركليز" نسخة أكبر حجما من طائرات النقل العسكري الأمريكية "سي - 130 جيه"، التي يوجد منها 7 نسخ تجعلها طائرة نقل متعددة المهام.
أورد موقع شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، تقريرا يرصد معلومات عن الطائرة، التي تشملها صفقة أسلحة لمصر، أعلنت عنها وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء.
الجناح الأمريكي بمعرض إيديكس 2021 - طائرة النقل العسكري الأمريكية سي 130 جيه - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
تفاصيل صفقة أسلحة أمريكية لمصر بـ 40 مليار جنيه... 12 طائرة نقل عسكري و3 أنظمة دفاع جوي
12:38 GMT
وقال بيان الخارجية الأمريكية إن الصفقة تشمل 12 طائرة نقل عسكري لمصر طراز "سي 130 جيه 30 سوبر هيركليز".
© AFP 2021 / RAVEENDRANطائرة نقل عسكري أمريكية طراز سي 130 جيه - 30 سوبر هيركوليز
طائرة نقل عسكري أمريكية طراز سي 130 جيه - 30 سوبر هيركوليز - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
طائرة نقل عسكري أمريكية طراز سي 130 جيه - 30 سوبر هيركوليز
© AFP 2021 / RAVEENDRAN
وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" إلى أن الجيش المصري يمتلك أسطول طائرات نقل عسكري يضم 59 طائرة يجعله في المرتبة رقم 11 عالميا.

ما هي المواصفات الفنية للطائرة؟

تتميز النسخة التي شملتها الصفقة لمصر بأنها أكبر حجما من النسخة "سي - 130 جيه".
يمكنها التحليق على ارتفاع يصل إلى 8 آلاف متر بحمولة 20 طنا تقريبا.
تصل سرعتها القصوى إلى 660 كم في الساعة عندما تحلق على ارتفاع نحو 6 آلاف و700 متر.
الحمولة المسموح بها للطائرة 20 طنا تقريبا.
مدى الطائرة بحمولتها القصوى يصل إلى نحو 3 آلاف و890 كم.
مدى الطائرة بحمولة نحو 18 طنا (حمولة أقل) يصل إلى 4 آلاف و425 كيلومترا.
يمكن أن تختلف نوعية حمولة الطائرة وفقا للمهمة المكلفة بها، ويشمل ذلك العتاد العسكري والقوات العسكرية، حيث يتم استخدامها في عمليات الإنزال المظلي.
© Sputnikمعلومات عن طائرة الشحن العسكري التي نقلت صواريخ "إس 400" إلى تركيا
معلومات عن طائرة الشحن العسكري التي نقلت صواريخ إس 400 إلى تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
معلومات عن طائرة الشحن العسكري التي نقلت صواريخ "إس 400" إلى تركيا
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