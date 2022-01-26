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https://arabic.sputniknews.com/20220126/وزير-الاقتصاد-الألماني-أي-عقوبات-ضد-روسيا-ستؤثر-على-اقتصاد-بلادنا-1057204368.html
وزير الاقتصاد الألماني: أي عقوبات ضد روسيا ستؤثر على اقتصاد بلادنا
وزير الاقتصاد الألماني: أي عقوبات ضد روسيا ستؤثر على اقتصاد بلادنا
قال وزير الاقتصاد الألماني ونائب المستشار روبرت هابيك، إن أي عقوبات محتملة ضد روسيا ستؤثر على الاقتصاد الألماني. 26.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-26T14:57+0000
2022-01-26T14:57+0000
روسيا
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وتابع: "الوضع على حدود شرق أوكرانيا خطير ومتوتر. لذلك لا أريد التكهن بما سيحدث ".وفي رده على سؤال حول العقوبات المحتملة ضد روسيا قال: "إن الحكومة الألمانية تبذل قصارى جهدها لتجنب ذلك".وأردف: "إذا تم فرض عقوبات، سيؤثر كل منها على الاقتصاد الألماني".
https://arabic.sputniknews.com/20220126/-الحكومة-الألمانية-لا-دليل-على-عدم-التزام-روسيا-بشأن-شحنات-الغاز-إلى-ألمانيا-1057202084.html
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روسيا

وزير الاقتصاد الألماني: أي عقوبات ضد روسيا ستؤثر على اقتصاد بلادنا

14:57 GMT 26.01.2022
© Sputnik . Igor Zarembo / الذهاب إلى بنك الصورعلم ألمانيا
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
© Sputnik . Igor Zarembo
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قال وزير الاقتصاد الألماني ونائب المستشار روبرت هابيك، إن أي عقوبات محتملة ضد روسيا ستؤثر على الاقتصاد الألماني.
وتابع: "الوضع على حدود شرق أوكرانيا خطير ومتوتر. لذلك لا أريد التكهن بما سيحدث ".
وأشار إلى أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك والمستشار أولاف شولتس قالوا إنه "يتم النظر في جميع الإجراءات الممكنة".
وفي رده على سؤال حول العقوبات المحتملة ضد روسيا قال: "إن الحكومة الألمانية تبذل قصارى جهدها لتجنب ذلك".
وأردف: "إذا تم فرض عقوبات، سيؤثر كل منها على الاقتصاد الألماني".
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2022
الحكومة الألمانية: لا دليل على عدم التزام روسيا بشأن شحنات الغاز إلى ألمانيا
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