https://arabic.sputniknews.com/20220126/وزير-الاقتصاد-الألماني-أي-عقوبات-ضد-روسيا-ستؤثر-على-اقتصاد-بلادنا-1057204368.html

وزير الاقتصاد الألماني: أي عقوبات ضد روسيا ستؤثر على اقتصاد بلادنا

وزير الاقتصاد الألماني: أي عقوبات ضد روسيا ستؤثر على اقتصاد بلادنا

قال وزير الاقتصاد الألماني ونائب المستشار روبرت هابيك، إن أي عقوبات محتملة ضد روسيا ستؤثر على الاقتصاد الألماني. 26.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-26T14:57+0000

2022-01-26T14:57+0000

2022-01-26T14:57+0000

روسيا

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وتابع: "الوضع على حدود شرق أوكرانيا خطير ومتوتر. لذلك لا أريد التكهن بما سيحدث ".وفي رده على سؤال حول العقوبات المحتملة ضد روسيا قال: "إن الحكومة الألمانية تبذل قصارى جهدها لتجنب ذلك".وأردف: "إذا تم فرض عقوبات، سيؤثر كل منها على الاقتصاد الألماني".

https://arabic.sputniknews.com/20220126/-الحكومة-الألمانية-لا-دليل-على-عدم-التزام-روسيا-بشأن-شحنات-الغاز-إلى-ألمانيا-1057202084.html

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روسيا