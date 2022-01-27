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https://arabic.sputniknews.com/20220127/أمريكا-نورد-ستريم-2-بين-موسكو-وبرلين-لن-يتحرك-إلى-الأمام-إذا-غزت-روسيا-أوكرانيا-1057219405.html
أمريكا: "نورد ستريم 2" بين موسكو وبرلين لن يتحرك إلى الأمام إذا غزت روسيا أوكرانيا
أمريكا: "نورد ستريم 2" بين موسكو وبرلين لن يتحرك إلى الأمام إذا غزت روسيا أوكرانيا
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس/،يوم الأربعاء، إن مشروع خط أنابيب نورد ستريم-2 (التيار الشمالي 2) بين روسيا وألمانيا لن يمضي قدما إذا غزت... 27.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-27T00:28+0000
2022-01-27T00:28+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، "أريد أن أكون واضحا للغاية: إذا غزت روسيا أوكرانيا بطريقة أو بأخرى، فلن يتحرك نورد ستريم-2 إلى الأمام".كان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قال مطلع الشهر الجاري إن على ألمانيا أن توقف خط الأنابيب نورد ستريم 2 مع روسيا في حال غزت موسكو أوكرانيا.جاءت تصريحات الوزير الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في واشنطن، يوم الأربعاء 5 يناير/كانون الثاني الجاري.وبحسب رأي الوزيرة، فإنه يجب حل القضية الأوكرانية من خلال المفاوضات مع عدم ربطها بالمشاريع التي لا علاقة بها.و"التيار الشمالي 2 "هو خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويا، يمتد من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. تم الانتهاء من بنائه في 10 سبتمبر/أيلول الماضي، والآن يتم تزويد كلا الخطين بالغاز وجاهزين تماما للتشغيل .ولتشغيل الخط، من الضروري إكمال إجراءات الاعتماد لـ "Nord Stream 2 AG" كمشغل لأنابيب الغاز. ووفقا للتشريعات الأوروبية، يجب إنشاء "ابنة" ألمانية بمثابة وكيل وتقديم طلب جديد نيابة عنها.وستتخذ وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية بعد ذلك القرار الذي ستبدي المفوضية الأوروبية رأيها بشأنه. وفقًا لوسائل الإعلام، قد يستغرق الأمر عدة أشهر أخرى. ولقد حثت موسكو مرارا وتكرارا على عدم تسييس الموقف حول "التيار الشمالي 2" وأكدت أن هذا مشروع تجاري حصري، ولا يعود بالفائدة فقط على روسيا، ولكن أيضا على الاتحاد الأوروبي.
https://arabic.sputniknews.com/20220105/بلينكن-على-ألمانيا-وقف-خط-أنابيب-التيار-الشمالي-2-إذا-غزت-روسيا-أوكرانيا-1054985716.html
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أخبار أوكرانيا

أمريكا: "نورد ستريم 2" بين موسكو وبرلين لن يتحرك إلى الأمام إذا غزت روسيا أوكرانيا

00:28 GMT 27.01.2022
© AFP 2021 / NICHOLAS KAMMالمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2022
© AFP 2021 / NICHOLAS KAMM
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس/،يوم الأربعاء، إن مشروع خط أنابيب نورد ستريم-2 (التيار الشمالي 2) بين روسيا وألمانيا لن يمضي قدما إذا غزت روسيا أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، "أريد أن أكون واضحا للغاية: إذا غزت روسيا أوكرانيا بطريقة أو بأخرى، فلن يتحرك نورد ستريم-2 إلى الأمام".
ولم يوضح برايس ما إذا كانت ألمانيا قد أكدت للولايات المتحدة أنها لن تمضي قدما في المشروع.
كان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قال مطلع الشهر الجاري إن على ألمانيا أن توقف خط الأنابيب نورد ستريم 2 مع روسيا في حال غزت موسكو أوكرانيا.
جاءت تصريحات الوزير الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في واشنطن، يوم الأربعاء 5 يناير/كانون الثاني الجاري.
على جانب آخر، طالبت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبريشت، منتصف الشهر الجاري، بعدم الجمع بين مناقشة الوضع في أوكرانيا وشهادة "التيار الشمالي 2".
وبحسب رأي الوزيرة، فإنه يجب حل القضية الأوكرانية من خلال المفاوضات مع عدم ربطها بالمشاريع التي لا علاقة بها.
و"التيار الشمالي 2 "هو خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويا، يمتد من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. تم الانتهاء من بنائه في 10 سبتمبر/أيلول الماضي، والآن يتم تزويد كلا الخطين بالغاز وجاهزين تماما للتشغيل .
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين 30 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2022
بلينكن: على ألمانيا وقف خط أنابيب "التيار الشمالي 2" إذا غزت روسيا أوكرانيا
5 يناير, 19:42 GMT
ولتشغيل الخط، من الضروري إكمال إجراءات الاعتماد لـ "Nord Stream 2 AG" كمشغل لأنابيب الغاز. ووفقا للتشريعات الأوروبية، يجب إنشاء "ابنة" ألمانية بمثابة وكيل وتقديم طلب جديد نيابة عنها.
وستتخذ وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية بعد ذلك القرار الذي ستبدي المفوضية الأوروبية رأيها بشأنه. وفقًا لوسائل الإعلام، قد يستغرق الأمر عدة أشهر أخرى. ولقد حثت موسكو مرارا وتكرارا على عدم تسييس الموقف حول "التيار الشمالي 2" وأكدت أن هذا مشروع تجاري حصري، ولا يعود بالفائدة فقط على روسيا، ولكن أيضا على الاتحاد الأوروبي.
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